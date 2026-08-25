Приянка Чопра разкри тайната на успешния си брак с Ник Джонас

Индийската актриса и продуцент Приянка Чопра Джонас разкри, че уважението на съпруга ѝ Ник Джонас към нейната култура и семейни традиции е сред най-важните причини бракът им да остане стабилен близо осем години.

44-годишната звезда от „Citadel“ направи откровеното признание на премиерата на документалния филм „The Cycle of Love“ в Ню Йорк, където присъства като изпълнителен продуцент. „Не знам дали бих го обичала, ако не го правеше“, каза Приянка Чопра пред E! News по повод отношението на съпруга си към индийските ѝ корени. Според нея уважението към произхода на партньора е особено важно във всяка мултикултурна връзка.

Актрисата посочи още един по-прост принцип, който според нея има решаващо значение: добротата към човека до теб.

Приянка Чопра и американският певец и актьор Ник Джонас, член на Jonas Brothers, се ожениха през декември 2018 г. в Индия. Празненствата продължиха няколко дни и включваха както християнска, така и традиционна индуистка церемония, с което двамата още тогава подчертаха желанието си да съчетаят културите на семействата си.

През януари 2022 г. двойката стана родител на дъщеря си Малти Мари Чопра Джонас, родена чрез сурогатна майка. Оттогава семейството редовно отбелязва индийски празници като Дивали и Холи, а Ник Джонас активно участва в традициите на съпругата си. По думите на Приянка за двамата е важно Малти също да поддържа връзка с индийското си наследство.

По-рано през 2026 г. Приянка Чопра говори пред Variety и за друго качество на Ник Джонас, което смята за ключово в отношенията им: неговата искреност. Актрисата го определи като човек с „абсолютна искреност“, която ѝ е помогнала да стане по-спокойна със собствените си несигурности и несъвършенства. Тя отбеляза и че двамата отдавна са спрели да обръщат внимание на коментарите за възрастовата разлика, различната им религия и културен произход.

Самият Ник Джонас също неведнъж е говорил за връзката им. Още през 2019 г. музикантът заяви, че сравнително бързо е разбрал, че Приянка Чопра е неговият „партньор за цял живот“ и човекът, с когото може да премине както през добрите, така и през трудните периоди. Двойката се среща за пръв път през 2017 година на Met Gala, а само година по-късно вече са женени.

Поводът за последните признания на Приянка Чопра е особено подходящ. „The Cycle of Love“ разказва истинската история на индийския художник П. К. Маханандия, който през 1977 г. изминава хиляди километри с велосипед, за да стигне до шведката Лота фон Шедвин, в която се влюбва. Двамата са женени вече около 50 години, а техните деца участват като продуценти на документалния филм.