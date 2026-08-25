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Световноизвестен DJ отправи предизвикателство към DARA за колаборация (СНИМКИ)

Световноизвестен DJ отправи предизвикателство към DARA за колаборация (СНИМКИ)

25 Август, 2026 15:31 716 12

  • дара-
  • диджей-
  • колаборация-
  • песен-
  • jax jones-
  • dara-
  • евровизия

Продуцентът заяви, че стотици фенове са го отбелязали в публикации за родната певица

Световноизвестен DJ отправи предизвикателство към DARA за колаборация (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският DJ, продуцент и автор на песни Jax Jones отправи публично предизвикателство към тазгодишната победителка в "Евровизия" DARA, с което намекна за възможна бъдеща колаборация между двамата. Поводът са многобройните тагвания от фенове след историческата победа на родната изпълнителка на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“.

„Видях, че много от вас ме отбелязват и питат дали ще направя колаборация с DARA“, написа световноизвестният продуцент в социалните мрежи, след което постави условие с типичното си чувство за хумор.

„DARA, имам предизвикателство за теб. Ако можеш да изпееш „Bangaranga“, докато тичаш на 120 BPM, без да останеш без дъх, може и да имаме сделка“, гласи посланието му. Българската певица прие закачката с краткото и ентусиазирано: „Here we gooooo“.

Реакцията бързо привлече внимание онлайн, защото идва само няколко месеца след като DARA се превърна в първия български победител в историята на „Евровизия“. На финала във Виена „Bangaranga“ спечели с рекордните 516 точки и оглави както вота на журитата, така и този на публиката. Разликата от 173 точки пред второто място беше рекордна за конкурса.

Песента е написана от самата DARA, Anne Judith Stokke Wik, Dimitris Kontopoulos и Monoir, а успехът ѝ вече я постави на световната сцена. Официалният профил на „Евровизия“ определя българската изпълнителка като едно от водещите имена в съвременната поп сцена на Балканите, с над 80 млн. слушания и гледания още преди победата във Виена.

Потенциална песен с Jax Jones би била логична следваща стъпка. Истинското име на британския продуцент е Timucin Lam, а международният му пробив идва през 2014 г. с „I Got U“ на Duke Dumont, която достига №1 във Великобритания. По-късно Jax Jones записва серия от успешни колаборации, сред които „You Don’t Know Me“ с RAYE, „Instruction“ с Demi Lovato и Stefflon Don, „Breathe“ с Ina Wroldsen и „Where Did You Go?“ с MNEK. „You Don’t Know Me“ стига до №3 в британската класация, а „Breathe“ и „Where Did You Go?“ до №7.

Не всички реакции към предизвикателството на Jax Jones обаче бяха положителни. Част от феновете приеха публикацията като забавна провокация, докато други възразиха срещу идеята DARA да трябва да „доказва“ вокалните си качества, за да получи колаборация. В социалните мрежи се появиха и коментари, че след победата на „Евровизия“ българската певица вече разполага със значителна международна популярност.

Самата DARA ясно показа, че търси подобни международни партньорства още непосредствено след конкурса. След завръщането си от Виена тя призова феновете да помогнат да достигне до британския продуцент Fred again.., като масово го тагват в социалните мрежи. На официалното ѝ посрещане в София близо 25 000 души станаха част от импровизирана кампания за бъдеща обща песен, а DARA излезе с плакат „Fred Again, let’s collab“.

Fred again.., чието истинско име е Фредерик Гибсън, е сред най-влиятелните британски продуценти в съвременната електронна музика. Към момента няма публично потвърждение, че проект между него и DARA е договорен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БУНГА БУНГА

    3 2 Отговор
    ЩЕ СТАНЕ .... ДУЕТА

    Коментиран от #4

    15:36 25.08.2026

  • 2 Соваж бейби

    11 0 Отговор
    Не го познавам този нищо не ми говори.Когато и се обади DJ Snake или
    David Guetta за подобен проект ще я поздравя за сега е все още една голяма нула .

    15:37 25.08.2026

  • 3 ЦИОН ЗЪММА

    3 4 Отговор
    Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин.

    Коментиран от #11

    15:37 25.08.2026

  • 4 Когато една врата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "БУНГА БУНГА":

    Се отваря
    Друга се отваря
    Боклук до боклука
    Живот

    Коментиран от #12

    15:38 25.08.2026

  • 5 Тоя пък за какъв се взема

    6 1 Отговор
    По скоро за да запише песен с Дара, този диджей ще трябва да направи 120 лицеви опори докато рецитира О! Шипка...

    15:39 25.08.2026

  • 6 Хааххх

    6 2 Отговор
    Да пее бангабанга докато ми язди уяяяяя

    15:39 25.08.2026

  • 7 Цвете

    5 2 Отговор
    КАКЪВ СМЕШНИК САМО. МИ ПЪРВО НАПРАВИ СВОЯТА КРАЧКА И ПЕЙ ПОЛОВИН КИЛОМЕТЪР .😉🤔😶‍🌫️

    15:39 25.08.2026

  • 8 събке за ква колаборация иде реч

    2 2 Отговор
    или за комбина та диджея изкара повече парици с бангамангаранга от ошашавелите екзалтирани хорица

    15:43 25.08.2026

  • 9 баба ранга

    3 2 Отговор
    въх на старе години им изля късмета да ме канят в странство младоците

    15:45 25.08.2026

  • 10 Реалист

    2 1 Отговор
    Една пошла песен изпълнена от безДара.

    15:49 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Агент Пампоров-Омуртаг

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Когато една врата":

    Епа колко да е британския продуцент тоз неясно точно какъв?? Баща му е турчин, майка му е с малазийски и китайски корени, а вторият му баща е нигериец!? Роден бил в Лондон, където в културно разнообразната му среда тия около него не могат да му изговорят истинското име Тимусин Фабиан Квонг УаАлуоЛам и взел , че избрал псевдоним.

    15:53 25.08.2026