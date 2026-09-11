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Казахстан без право на „Евровизия 2027“

Казахстан без право на „Евровизия 2027“

11 Септември, 2026 08:18 728 13

  • евровизия-
  • 2027-
  • казахстан-
  • без право

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) официално отхвърли молбата на страната за пълноправно членство, въпреки промените в устава

Казахстан без право на „Евровизия 2027“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мечтата на Казахстан за дебют на голямата сцена на „Евровизия“ през 2027 година беше официално съкрушена. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) окончателно отхвърли молбата на държавната агенция „Хабар“ за придобиване на пълноправно членство, което е задължително условие за участие в престижния песенен конкурс, съобщава forbes.kz.

Според официално изявление на EBU, разпространено от авторитетното издание Politico, географските и юридическите фактори остават непреодолима пречка. Казахстан не попада в Европейската зона за радиоразпространение, не е член на Съвета на Европа и няма статут на наблюдател в организацията. Представителите на съюза подчертават, че досегашното „асоциирано членство“ на страната, което и осигури право да се състезава в „Детската Евровизия“ между 2018 и 2022 г., не дава автоматичен достъп до основното събитие.

Решението предизвика широк обществен отзвук, тъй като през юни 2026 г. EBU либерализира правилата си, позволявайки на Канада да се включи в надпреварата за 2027 г. благодарение на статута си на наблюдател в Съвета на Европа. За Казахстан обаче вратите остават затворени.

Припомняме, че следващото издание на „Евровизия 2027“ ще се проведе през май в Бургас, България, след като страната спечели правото на домакинство благодарение на триумфа на DARA.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    10 1 Отговор
    Защо не поканите сомалия на евровизия , да дойдат малко негри в българия..

    08:23 11.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Това не е евро а еврейска визия

    08:23 11.09.2026

  • 3 мъкаааа

    1 1 Отговор
    Казахският стан вече е без право на участие на „Евровизия 2027“.

    08:23 11.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    5 1 Отговор
    мани тия ойрочukиджии бе

    08:23 11.09.2026

  • 5 Елизабет Цветанова

    7 1 Отговор
    Важно е сомалия да бъде поканена

    08:25 11.09.2026

  • 6 Урко

    13 0 Отговор
    А Израел по какви географски причини в в Евровизията?

    08:27 11.09.2026

  • 7 оспри

    0 1 Отговор
    Припомняме Ви, че следващото издание на КОНКУРСА „Евровизия 2027“ ще се проведе през месец май в град Бургас,бур-бур-буррр- гааас,гааааз до скок в морето!

    08:34 11.09.2026

  • 8 логика

    3 0 Отговор
    Ако се бяха записали в някой инициативен комитет за издигане на президентска кандидатура, сега вече да са щастливи участници в евровизията.

    08:37 11.09.2026

  • 9 кабел

    1 1 Отговор
    държавната агенция „Хамбар"

    08:37 11.09.2026

  • 10 Анита лентяйката

    1 2 Отговор
    Сомалийците имат страхотно пълномаслено мляко , висока масленост 🍾🍾🍾🥳😇

    08:39 11.09.2026

  • 11 Фактура

    2 0 Отговор
    Кое му е престижното

    08:40 11.09.2026

  • 12 ...

    1 2 Отговор
    А защо отборите им по футбол играят в европейските турнири ? В центъра на Азия, дръпнати очи, девет дена път с камили.

    08:42 11.09.2026

  • 13 Чудо големо

    1 0 Отговор
    Австралия и евреите, чий го търсят на амбриажната сбирщина?

    08:46 11.09.2026