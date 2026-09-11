Казахстан без право на „Евровизия 2027“

Мечтата на Казахстан за дебют на голямата сцена на „Евровизия“ през 2027 година беше официално съкрушена. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) окончателно отхвърли молбата на държавната агенция „Хабар“ за придобиване на пълноправно членство, което е задължително условие за участие в престижния песенен конкурс, съобщава forbes.kz.
Според официално изявление на EBU, разпространено от авторитетното издание Politico, географските и юридическите фактори остават непреодолима пречка. Казахстан не попада в Европейската зона за радиоразпространение, не е член на Съвета на Европа и няма статут на наблюдател в организацията. Представителите на съюза подчертават, че досегашното „асоциирано членство“ на страната, което и осигури право да се състезава в „Детската Евровизия“ между 2018 и 2022 г., не дава автоматичен достъп до основното събитие.
Решението предизвика широк обществен отзвук, тъй като през юни 2026 г. EBU либерализира правилата си, позволявайки на Канада да се включи в надпреварата за 2027 г. благодарение на статута си на наблюдател в Съвета на Европа. За Казахстан обаче вратите остават затворени.
Припомняме, че следващото издание на „Евровизия 2027“ ще се проведе през май в Бургас, България, след като страната спечели правото на домакинство благодарение на триумфа на DARA.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет Цветанова
08:23 11.09.2026
2 Kaлпазанин
08:23 11.09.2026
3 мъкаааа
08:23 11.09.2026
4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
08:23 11.09.2026
5 Елизабет Цветанова
08:25 11.09.2026
6 Урко
08:27 11.09.2026
7 оспри
08:34 11.09.2026
8 логика
08:37 11.09.2026
9 кабел
08:37 11.09.2026
10 Анита лентяйката
08:39 11.09.2026
11 Фактура
08:40 11.09.2026
12 ...
08:42 11.09.2026
13 Чудо големо
08:46 11.09.2026