Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост

Бившият директор на 138-о училище, уволнен след скандала с поставени видеокамери в тоалетните, отново е на ръководна позиция – заместник-директор в столичното 141-во училище, съобщи бТВ.

Към днешна дата Александър Евтимов е оправдан от Софийския градски съд заради недостатъчни доказателства по обвиненията за монтирането на камерите и създаване на порнографско съдържание с малолетни.

10 месеца, след като Александър Евтимов беше освободен от поста директор на 138-о училище „Васил Златарски“ в София, името му отново се появи на ръководен пост в друго софийско училище, но с фамилията Людмилов. Информацията съобщи министърът на образованието.

На въпрос дали ще се намеси в този казус, министърът на образованието проф. Георги Вълчев казва: „Доколкото имам правомощия, да, но пак казвам, основната отговорност е на директора на съответното училище и на РУО.“

Софийското училище е 141-во „Народни будители“, където Александър Евтимов е назначен като заместник-директор по учебната дейност, потвърди за bTV новият директор д-р Гена Иванова.

„Той е заместник по учебната дейност. Във временна неработоспособност е. Всички кадри са така малко притеснени. С голяма част от тях се запознах в днешния ден“, казва д-р Гена Иванова, директор на 141-во ОУ „Народни будители“.

Оказва се, че Евтимов е назначен от предишната директорка на 141-во, Виргиния Заркова. От Регионалното управление на образованието потвърдиха за bTV, че Заркова напуска внезапно на 9 септември миналата седмица.

„Назначен е временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред“, посочват от РУО – София.

За bTV временно изпълняващата длъжността директор на училището – д-р Иванова – потвърди, че все още не се е срещала с Евтимов.

„Аз съм от петъчния ден директор на училището, като не съм запозната с нещата, които са се случвали толкова в училището преди моето назначаване“, казва д-р Гена Иванова.

На въпрос какво знае за него и дали е успяла да се свърже дори по телефон с него, тя отговаря: „Той е във временна неработоспособност, така че когато се върне, ние ще се видим като цяло с него, за да обсъдим това, което се случва.“

На въпрос дали предишната директорка, която го е назначила, ѝ е казала нещо по този случай, д-р Иванова отговаря: „Не.“

Потърсихме Виргиния Заркова, при чието ръководство е назначен Евтимов. Нямаме отговор до този час. Самият той също не е открит за коментар досега.