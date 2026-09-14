Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост

Бившият директор на 138-о училище, уволнен след скандала с поставени видеокамери в тоалетните, отново е на ръководна позиция – заместник-директор в столичното 141-во училище, съобщи бТВ.
Към днешна дата Александър Евтимов е оправдан от Софийския градски съд заради недостатъчни доказателства по обвиненията за монтирането на камерите и създаване на порнографско съдържание с малолетни.
10 месеца, след като Александър Евтимов беше освободен от поста директор на 138-о училище „Васил Златарски“ в София, името му отново се появи на ръководен пост в друго софийско училище, но с фамилията Людмилов. Информацията съобщи министърът на образованието.
На въпрос дали ще се намеси в този казус, министърът на образованието проф. Георги Вълчев казва: „Доколкото имам правомощия, да, но пак казвам, основната отговорност е на директора на съответното училище и на РУО.“
Софийското училище е 141-во „Народни будители“, където Александър Евтимов е назначен като заместник-директор по учебната дейност, потвърди за bTV новият директор д-р Гена Иванова.
„Той е заместник по учебната дейност. Във временна неработоспособност е. Всички кадри са така малко притеснени. С голяма част от тях се запознах в днешния ден“, казва д-р Гена Иванова, директор на 141-во ОУ „Народни будители“.
Оказва се, че Евтимов е назначен от предишната директорка на 141-во, Виргиния Заркова. От Регионалното управление на образованието потвърдиха за bTV, че Заркова напуска внезапно на 9 септември миналата седмица.
„Назначен е временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред“, посочват от РУО – София.
За bTV временно изпълняващата длъжността директор на училището – д-р Иванова – потвърди, че все още не се е срещала с Евтимов.
„Аз съм от петъчния ден директор на училището, като не съм запозната с нещата, които са се случвали толкова в училището преди моето назначаване“, казва д-р Гена Иванова.
На въпрос какво знае за него и дали е успяла да се свърже дори по телефон с него, тя отговаря: „Той е във временна неработоспособност, така че когато се върне, ние ще се видим като цяло с него, за да обсъдим това, което се случва.“
На въпрос дали предишната директорка, която го е назначила, ѝ е казала нещо по този случай, д-р Иванова отговаря: „Не.“
Потърсихме Виргиния Заркова, при чието ръководство е назначен Евтимов. Нямаме отговор до този час. Самият той също не е открит за коментар досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психопат
20:10 14.09.2026
2 Гробар съм
20:11 14.09.2026
3 Този ми мяза на петроханец
Коментиран от #17
20:11 14.09.2026
4 Реалист
20:11 14.09.2026
5 АГАТ а Кристи
Държава от горе до долу пълна с нещастници
20:11 14.09.2026
6 Ястребовски
20:12 14.09.2026
7 Боклук
20:12 14.09.2026
8 Троши, камери няма
20:12 14.09.2026
9 Механик
не знам до кога ще е така, но май тоя път човечеството ще попадне в нов Содом. Явно така свършва всяка цивилизация до сега.
20:13 14.09.2026
10 az СВО Победа 81
Няма да позволят педофилията в България да умре!
20:13 14.09.2026
11 Мдаа!🤔
20:14 14.09.2026
12 иван костов
20:15 14.09.2026
13 Робот
Коментиран от #38
20:17 14.09.2026
14 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
20:19 14.09.2026
15 нннн
Коментиран от #19
20:19 14.09.2026
16 Пешо от ЦСЗ
Каква булка щеше да излезе от него...
Достоен конкурент на общата !
20:19 14.09.2026
17 Васко кмета на Петрохан
До коментар #3 от "Този ми мяза на петроханец":Само с деца, това му е призванието.
20:21 14.09.2026
18 грУЙО
Коментиран от #37
20:25 14.09.2026
19 Бах
До коментар #15 от "нннн":Такива като този нерез се разтварят в киселина и в канала!
20:27 14.09.2026
20 Феномена Шиши
20:30 14.09.2026
21 ХиХи
20:30 14.09.2026
22 Атина Паднала
20:31 14.09.2026
23 Топч0
20:31 14.09.2026
24 сега този също е кадър на
20:32 14.09.2026
25 ПД ПАРТИЯТА Е ЗАД НЕГО
20:32 14.09.2026
26 Сега ще им сложи камери
20:33 14.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дайте го
20:36 14.09.2026
29 хихи
и съдията, съдията оправдал пдфл е пердехраст
20:37 14.09.2026
30 Може ли да познаете от пръв път
20:39 14.09.2026
31 ШЕФА
20:40 14.09.2026
32 Исторически парк
20:40 14.09.2026
33 Ивелин Михайлов
20:41 14.09.2026
34 Варна
20:41 14.09.2026
35 Винкело
20:43 14.09.2026
36 Троянец
20:43 14.09.2026
37 Дедо
До коментар #18 от "грУЙО":Само да ти напомня ,че хив-позитивните в Русия по официална държавна статистика са над един милион,по неофициална вероятно поне два пъти повече.Основно мъже , а вируса се предава основно по полов път между мъже . Реално един на всеки 70 руснака.
20:44 14.09.2026
38 ААлл
До коментар #13 от "Робот":Поръчка на извратеняците .
20:59 14.09.2026