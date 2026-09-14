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Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост

Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост

14 Септември, 2026 19:45 1 497 38

  • камери в тоалетните-
  • сгс-
  • александър евтимов

Към днешна дата той е оправдан от Софийския градски съд заради недостатъчни доказателства по обвиненията

Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият директор на 138-о училище, уволнен след скандала с поставени видеокамери в тоалетните, отново е на ръководна позиция – заместник-директор в столичното 141-во училище, съобщи бТВ.

Към днешна дата Александър Евтимов е оправдан от Софийския градски съд заради недостатъчни доказателства по обвиненията за монтирането на камерите и създаване на порнографско съдържание с малолетни.

10 месеца, след като Александър Евтимов беше освободен от поста директор на 138-о училище „Васил Златарски“ в София, името му отново се появи на ръководен пост в друго софийско училище, но с фамилията Людмилов. Информацията съобщи министърът на образованието.

На въпрос дали ще се намеси в този казус, министърът на образованието проф. Георги Вълчев казва: „Доколкото имам правомощия, да, но пак казвам, основната отговорност е на директора на съответното училище и на РУО.“

Софийското училище е 141-во „Народни будители“, където Александър Евтимов е назначен като заместник-директор по учебната дейност, потвърди за bTV новият директор д-р Гена Иванова.

„Той е заместник по учебната дейност. Във временна неработоспособност е. Всички кадри са така малко притеснени. С голяма част от тях се запознах в днешния ден“, казва д-р Гена Иванова, директор на 141-во ОУ „Народни будители“.

Оказва се, че Евтимов е назначен от предишната директорка на 141-во, Виргиния Заркова. От Регионалното управление на образованието потвърдиха за bTV, че Заркова напуска внезапно на 9 септември миналата седмица.

„Назначен е временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред“, посочват от РУО – София.

За bTV временно изпълняващата длъжността директор на училището – д-р Иванова – потвърди, че все още не се е срещала с Евтимов.

„Аз съм от петъчния ден директор на училището, като не съм запозната с нещата, които са се случвали толкова в училището преди моето назначаване“, казва д-р Гена Иванова.

На въпрос какво знае за него и дали е успяла да се свърже дори по телефон с него, тя отговаря: „Той е във временна неработоспособност, така че когато се върне, ние ще се видим като цяло с него, за да обсъдим това, което се случва.“

На въпрос дали предишната директорка, която го е назначила, ѝ е казала нещо по този случай, д-р Иванова отговаря: „Не.“

Потърсихме Виргиния Заркова, при чието ръководство е назначен Евтимов. Нямаме отговор до този час. Самият той също не е открит за коментар досега.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Психопат

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    Красавец

    20:10 14.09.2026

  • 2 Гробар съм

    15 5 Отговор
    Педо или сър!

    20:11 14.09.2026

  • 3 Този ми мяза на петроханец

    29 6 Отговор
    Нещо друго не може ли да работи?

    Коментиран от #17

    20:11 14.09.2026

  • 4 Реалист

    20 4 Отговор
    Усмивка на Джукондата

    20:11 14.09.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    31 3 Отговор
    Изкачил се е с три позиции по на горе.
    Държава от горе до долу пълна с нещастници

    20:11 14.09.2026

  • 6 Ястребовски

    11 0 Отговор
    Соколов....... ХА ха ха... Тодор Колев... ||

    20:12 14.09.2026

  • 7 Боклук

    22 3 Отговор
    Боклук

    20:12 14.09.2026

  • 8 Троши, камери няма

    12 0 Отговор
    Камери и само камери за малките дебили, които с всеки изминал ден приличат на цигани по държание и манталитет.

    20:12 14.09.2026

  • 9 Механик

    29 1 Отговор
    В момента света е яхнат и се управлява от извратеняци и по тая причина не е чудно, че този е оправдан и пак на хлебна длъжност.
    не знам до кога ще е така, но май тоя път човечеството ще попадне в нов Содом. Явно така свършва всяка цивилизация до сега.

    20:13 14.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    15 3 Отговор
    Да живее ППДБ!

    Няма да позволят педофилията в България да умре!

    20:13 14.09.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    14 1 Отговор
    Ппдб/ЛГБТ се грижи за педофилите си!

    20:14 14.09.2026

  • 12 иван костов

    26 0 Отговор
    На тоя трябва да му забранят да минава покрай училища и детски градини!

    20:15 14.09.2026

  • 13 Робот

    2 0 Отговор
    Светослава Ингилизова е тарикат..!!Сиира продава само на простаците обаче..!

    Коментиран от #38

    20:17 14.09.2026

  • 14 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    9 3 Отговор
    Българите е държавата на бандитите, оф сете и пдфите !!!!! Събудете се

    20:19 14.09.2026

  • 15 нннн

    14 0 Отговор
    Човекът обича деца. Как да не го сложиш на ръководен пост в училище!

    Коментиран от #19

    20:19 14.09.2026

  • 16 Пешо от ЦСЗ

    5 2 Отговор
    Чаках го с нетърпение...
    Каква булка щеше да излезе от него...
    Достоен конкурент на общата !

    20:19 14.09.2026

  • 17 Васко кмета на Петрохан

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Този ми мяза на петроханец":

    Само с деца, това му е призванието.

    20:21 14.09.2026

  • 18 грУЙО

    11 0 Отговор
    Ами тя държавата се управлява от педофили и евро-гейски ценности.

    Коментиран от #37

    20:25 14.09.2026

  • 19 Бах

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "нннн":

    Такива като този нерез се разтварят в киселина и в канала!

    20:27 14.09.2026

  • 20 Феномена Шиши

    9 0 Отговор
    Боже, Боже, така никога няма да се оправим. Вижте му само физиономията. Отвсякъде тази физиономия крещи: "Мазен педофи.."

    20:30 14.09.2026

  • 21 ХиХи

    8 0 Отговор
    Петрохански Педрофил кмет василка си назначил

    20:30 14.09.2026

  • 22 Атина Паднала

    6 1 Отговор
    Тя цялата държава е педофилска вие за едни камери го правите на въпрос.

    20:31 14.09.2026

  • 23 Топч0

    7 0 Отговор
    Е, това е възможно само в милата ми Родина. За съжаление.

    20:31 14.09.2026

  • 24 сега този също е кадър на

    7 0 Отговор
    петроханците от пп дб хайде кажете ми някой друг от друга партия все петроханци от пп дб

    20:32 14.09.2026

  • 25 ПД ПАРТИЯТА Е ЗАД НЕГО

    6 0 Отговор
    .........

    20:32 14.09.2026

  • 26 Сега ще им сложи камери

    6 1 Отговор
    И в другото училище

    20:33 14.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дайте го

    2 1 Отговор
    На пловдивските хлапета.

    20:36 14.09.2026

  • 29 хихи

    6 0 Отговор
    съд мъд!? приложението на телефона му с тези камери ли е свързано или да?
    и съдията, съдията оправдал пдфл е пердехраст

    20:37 14.09.2026

  • 30 Може ли да познаете от пръв път

    6 0 Отговор
    този пeдoфил от коя партия е назначен?

    20:39 14.09.2026

  • 31 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Не е виновен педоф.... от снимката,а хората които са го назначили защото са същите като него ! Те са от една секта и се пазят един друг.

    20:40 14.09.2026

  • 32 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Поредната педроханска пепейка-педофил 🤬💀

    20:40 14.09.2026

  • 33 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Пак забравихте да споменете, че е активен член на продължаваме петрохана

    20:41 14.09.2026

  • 34 Варна

    5 0 Отговор
    На тази торба с лай.... на челото му пише изр.... педоф.....

    20:41 14.09.2026

  • 35 Винкело

    1 0 Отговор
    "С него ще се видим като цяло" - директор доктор и чудо изказ.

    20:43 14.09.2026

  • 36 Троянец

    2 0 Отговор
    Готов,надежден, проверен и годен за депутат от ПП/ДБ

    20:43 14.09.2026

  • 37 Дедо

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "грУЙО":

    Само да ти напомня ,че хив-позитивните в Русия по официална държавна статистика са над един милион,по неофициална вероятно поне два пъти повече.Основно мъже , а вируса се предава основно по полов път между мъже . Реално един на всеки 70 руснака.

    20:44 14.09.2026

  • 38 ААлл

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Робот":

    Поръчка на извратеняците .

    20:59 14.09.2026

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