Книга разкрива тайните на "Бохемска рапсодия": Песента за малко да се казва "Монголска рапсодия"

Една от най-разпознаваемите песни в историята на рока е можела да звучи съвсем различно. Ранни записки на Фреди Меркюри показват, че вокалистът на Queen първоначално е обмислял друг сюжет, друго начало и дори различно заглавие за „Bohemian Rhapsody“.

Неизползвани текстове и музикални бележки са публикувани в книгата „A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury“, създадена въз основа на архива, който певецът оставя на бившата си годеница и дългогодишна близка приятелка Мери Остин след смъртта си през 1991 г.

Сред ранните варианти на текста фигурира стих, според който героят трябва да замине на война. По-късно Фреди Меркюри променя идеята и се появява емблематичният ред „Mama, just killed a man“, превърнал се в една от най-разпознаваемите части на песента.

Според книгата първата версия на „Bohemian Rhapsody“ започва да се оформя още през 1968 г., когато Фреди Меркюри учи графичен дизайн в Ealing Art College. Първоначално той разглеждал песента като своеобразна история от Дивия запад и условно я наричал „The Cowboy Song“.

По-късно композицията придобива много по-мащабен и театрален характер. Мери Остин предполага, че една от причините може да е покупката на рояла Yamaha, на който Фреди Меркюри композира значителна част от произведението.

По онова време певецът слушал активно Фредерик Шопен, Волфганг Амадеус Моцарт и Джони Мичъл. Според Мери Остин музиката им вероятно е оказала влияние върху начина, по който Меркюри изгражда сложната структура на песента.

Любопитна подробност е, че „Bohemian Rhapsody“ почти получава друго име. В една от ръкописните страници Фреди Меркюри е написал „Mongolian Rhapsody“, след което го е зачеркнал и го е заменил с окончателното заглавие.

Сред ранните варианти е имало и различно начало: „Time for goodbyes now / Is this reality?“. Фразата „Nothing really matters to me“, която впоследствие се превръща в ключов момент от финала, също присъства в ранните записки, но първоначално без окончателно място в композицията.

Архивът показва колко детайлно Фреди Меркюри е работил върху прочутата оперна част. Цели страници са изпълнени с бележки за вокалните хармонии и с думи като „Galileo“, „Bismillah“, „Fandango“ и „thunderbolt and lightning“.

Мери Остин разказва още, че певецът бил толкова погълнат от работата си, че започнал умишлено да се събужда през нощта, за да записва идеи, които му идвали насън. По думите ѝ по време на създаването на „Bohemian Rhapsody“ Фреди Меркюри бил необичайно съсредоточен и почти не реагирал на присъствието на хора около себе си.

Същата прецизност се пренася и в студиото. Queen работят около три седмици по записа, а оперната секция изисква близо 200 вокални наслагвания от Фреди Меркюри, китариста Брайън Мей и барабаниста Роджър Тейлър.

Заради многократното презаписване част от лентите били използвани до такава степен, че на места станали почти прозрачни.

Почти шестминутната продължителност на песента също създава проблеми. Представители на звукозаписната компания EMI настоявали тя да бъде съкратена, за да отговаря на стандартите за радиосингъл. Фреди Меркюри отказал. Решението се оказва ключово за историята на Queen. Радиоводещият Кени Евърет получава предварително копие на „Bohemian Rhapsody“ и вместо да го пусне веднъж или два пъти, започва да излъчва цялата песен многократно в ефира на Capital Radio.

Слушателите реагират незабавно и започват да търсят сингъла още преди официалното му излизане.

„Bohemian Rhapsody“ е издадена без съкращения през 1975 г. и остава девет седмици на първо място във Великобритания. Песента се превръща и в първия хит на Queen, достигнал Топ 10 в САЩ.

Композицията преживява нов възход през 1992 г. след използването ѝ във филма „Wayne’s World“, когато достига до №2 в американската класация Billboard Hot 100. Интересът към песента се засилва отново през 2018 г. с премиерата на биографичния филм „Bohemian Rhapsody“.

Книгата „A Life in Lyrics“ разкрива и любопитен детайл от ранната история на Queen. Преди окончателното име на групата да бъде избрано, китаристът Брайън Мей предложил варианта „Build Your Own Boat“. Фреди Меркюри настоявал за „Queen“.

В крайна сметка неговият избор надделява, както и окончателната версия на песента, която десетилетия по-късно остава една от най-разпознаваемите композиции в световната рок музика.