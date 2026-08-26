Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

Втори сезон на „Ергенът: Любов в рая“ променя правилата – възрастта няма да бъде граница, флиртът няма да има ограничения, а привличането може да доведе до неочаквани обрати. Най-горещото риалити се завръща с добре познатата водеща Райна Караянева и нова концепция, от 1 септември в 22:00 часа по bTV.

Ще видим зрели жени и млади мъже в най-дръзкия любовен експеримент досега. Какво ще се случи, когато опитът срещне младостта, а привличането се окаже по-силно от очакванията? Отговорът ще дойде в рая, където възрастовата разлика може да се превърне както в най-голямото предизвикателство, така и в началото на голяма любов.

Както изискват правилата на формата ще има добре познати участници, сред които Деси, известна като учителката по химия и поп-фолк звезда с псевдонима Джоанна, Габи участвала в първи сезон на „Ергенът“ и Силви от третия сезон. Към тях ще се присъединят и нови лица, сред които инфлуенсърката Ивка Бейбе, които бързо ще се превърнат в любими на зрителите и ще предизвикат голям интерес. Ще има флирт, страст, конкуренция и неизбежни изненади, които могат да променят отношенията за секунди. А когато става дума за привличане, никога не е ясно кой ще направи първата крачка и докъде ще стигнат участниците.

Срещите, коктейлите и церемонията на розата отново ще бъдат част от играта, но този сезон ще има и нови елементи, подсилващи динамиката и способни да променят баланса в рая.

За първи път в историята на „Ергенът“ мъжете и жените ще живеят под един покрив. Една от сензациите на сезона ще бъдат AI очила, които ще позволят на зрителите да видят любовта буквално през погледа на участниците.

Сред новостите е и мястото за романтична терапия, където участниците ще могат да споделят своите истински чувства, желания и съмнения. Там разговорите ще дадат възможност да надникнем отвъд флирта и да разберем какво всъщност се случва зад видимото привличане.

„Boom-Boom Room“ ще бъде специалното пространство за интимност, в което двойките ще могат да останат насаме, а докъде ще стигне близостта помежду им, ще решават единствено те.

В рая ще има място за страст и романтика, но и за ревност, конкуренция и неочаквани обрати. Един поглед може да промени отношенията между двама души, една среща да предизвика завист, а едно решение да преобърне всичко.

Какво ще се случи, когато различният житейски опит, младостта и привличането се срещнат на едно място? Дали разликите ще се окажат препятствие, или именно те ще дадат шанс на отношенията да се развият по неочакван начин?

Отговорите ще станат ясни в „Ергенът: Любов в рая“ от 1 септември в 22:00 часа по bTV.