Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

Втори сезон на „Ергенът: Любов в рая“ променя правилата – възрастта няма да бъде граница, флиртът няма да има ограничения, а привличането може да доведе до неочаквани обрати. Най-горещото риалити се завръща с добре познатата водеща Райна Караянева и нова концепция, от 1 септември в 22:00 часа по bTV.
Ще видим зрели жени и млади мъже в най-дръзкия любовен експеримент досега. Какво ще се случи, когато опитът срещне младостта, а привличането се окаже по-силно от очакванията? Отговорът ще дойде в рая, където възрастовата разлика може да се превърне както в най-голямото предизвикателство, така и в началото на голяма любов.
Както изискват правилата на формата ще има добре познати участници, сред които Деси, известна като учителката по химия и поп-фолк звезда с псевдонима Джоанна, Габи участвала в първи сезон на „Ергенът“ и Силви от третия сезон. Към тях ще се присъединят и нови лица, сред които инфлуенсърката Ивка Бейбе, които бързо ще се превърнат в любими на зрителите и ще предизвикат голям интерес. Ще има флирт, страст, конкуренция и неизбежни изненади, които могат да променят отношенията за секунди. А когато става дума за привличане, никога не е ясно кой ще направи първата крачка и докъде ще стигнат участниците.
Срещите, коктейлите и церемонията на розата отново ще бъдат част от играта, но този сезон ще има и нови елементи, подсилващи динамиката и способни да променят баланса в рая.
За първи път в историята на „Ергенът“ мъжете и жените ще живеят под един покрив. Една от сензациите на сезона ще бъдат AI очила, които ще позволят на зрителите да видят любовта буквално през погледа на участниците.
Сред новостите е и мястото за романтична терапия, където участниците ще могат да споделят своите истински чувства, желания и съмнения. Там разговорите ще дадат възможност да надникнем отвъд флирта и да разберем какво всъщност се случва зад видимото привличане.
„Boom-Boom Room“ ще бъде специалното пространство за интимност, в което двойките ще могат да останат насаме, а докъде ще стигне близостта помежду им, ще решават единствено те.
В рая ще има място за страст и романтика, но и за ревност, конкуренция и неочаквани обрати. Един поглед може да промени отношенията между двама души, една среща да предизвика завист, а едно решение да преобърне всичко.
Какво ще се случи, когато различният житейски опит, младостта и привличането се срещнат на едно място? Дали разликите ще се окажат препятствие, или именно те ще дадат шанс на отношенията да се развият по неочакван начин?
Отговорите ще станат ясни в „Ергенът: Любов в рая“ от 1 септември в 22:00 часа по bTV.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
10:00 26.08.2026
2 гост
10:01 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ергенчето
10:02 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сила
Коментиран от #12
10:03 26.08.2026
8 Тропическа пpъдня
10:04 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Щом чуха че няма да има ограничения
Майките им ги подбутваха
Да ги пласират
10:06 26.08.2026
11 Гост
10:15 26.08.2026
12 ха ха Хо
До коментар #7 от "Сила":Не е на Ники Николов той е на другия Ерген.Този е на Радо гейТушев.И е копирал 1/1 “Имението Милф” от САЩ.Българските продуценти нямат аврорски предавания.Купуват правата за чужди риалита като ги доизчанчват допълнително по свой образ и манталитет.
Коментиран от #13
10:17 26.08.2026
13 Сила
До коментар #12 от "ха ха Хо":Ужас !!! Колко варианта на тая простотия има ...??!
Римейк на класически публичен дом
10:23 26.08.2026
14 а що па формата да не им е в
10:24 26.08.2026
15 Взех да разбирам
Коментиран от #17
10:42 26.08.2026
16 Не съм маймуна
10:53 26.08.2026
17 ......па
До коментар #15 от "Взех да разбирам":То само като видят Ивка Бейбе,учителката чалгарка и простафелата Габи която беше с някакъв гробар и бързо бЕгат на другия тротоар.То и аз бих.
10:55 26.08.2026
18 Гост
11:00 26.08.2026
19 Ерген
11:07 26.08.2026
20 Гледа ли някой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":тази пошлост и безвкусие сгрозни жени?
Коментиран от #24
11:13 26.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пък после се чудете
11:30 26.08.2026
23 Просташките предавания на ГЕРБ и ДПС
11:49 26.08.2026
24 Явно се гледа от доста малоумници,
До коментар #20 от "Гледа ли някой":щом я коментират в детайли.
11:54 26.08.2026
25 Идиоти вън
12:00 26.08.2026
26 Даниел ЛяРусо 🥋
12:04 26.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.