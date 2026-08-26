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Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

26 Август, 2026 09:59 1 346 27

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  • риалити шоу-
  • любов-
  • флирт-
  • разлика във възрастта

Възрастта няма да бъде граница в новия сезон на "Ергенът"

Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втори сезон на „Ергенът: Любов в рая“ променя правилата – възрастта няма да бъде граница, флиртът няма да има ограничения, а привличането може да доведе до неочаквани обрати. Най-горещото риалити се завръща с добре познатата водеща Райна Караянева и нова концепция, от 1 септември в 22:00 часа по bTV.

Ще видим зрели жени и млади мъже в най-дръзкия любовен експеримент досега. Какво ще се случи, когато опитът срещне младостта, а привличането се окаже по-силно от очакванията? Отговорът ще дойде в рая, където възрастовата разлика може да се превърне както в най-голямото предизвикателство, така и в началото на голяма любов.

Както изискват правилата на формата ще има добре познати участници, сред които Деси, известна като учителката по химия и поп-фолк звезда с псевдонима Джоанна, Габи участвала в първи сезон на „Ергенът“ и Силви от третия сезон. Към тях ще се присъединят и нови лица, сред които инфлуенсърката Ивка Бейбе, които бързо ще се превърнат в любими на зрителите и ще предизвикат голям интерес. Ще има флирт, страст, конкуренция и неизбежни изненади, които могат да променят отношенията за секунди. А когато става дума за привличане, никога не е ясно кой ще направи първата крачка и докъде ще стигнат участниците.

Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

Срещите, коктейлите и церемонията на розата отново ще бъдат част от играта, но този сезон ще има и нови елементи, подсилващи динамиката и способни да променят баланса в рая.

За първи път в историята на „Ергенът“ мъжете и жените ще живеят под един покрив. Една от сензациите на сезона ще бъдат AI очила, които ще позволят на зрителите да видят любовта буквално през погледа на участниците.

Сред новостите е и мястото за романтична терапия, където участниците ще могат да споделят своите истински чувства, желания и съмнения. Там разговорите ще дадат възможност да надникнем отвъд флирта и да разберем какво всъщност се случва зад видимото привличане.

Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

„Boom-Boom Room“ ще бъде специалното пространство за интимност, в което двойките ще могат да останат насаме, а докъде ще стигне близостта помежду им, ще решават единствено те.

В рая ще има място за страст и романтика, но и за ревност, конкуренция и неочаквани обрати. Един поглед може да промени отношенията между двама души, една среща да предизвика завист, а едно решение да преобърне всичко.

Зрели жени и млади мъже: „Ергенът: Любов в рая“ се завръща по-непредвидим от всякога на 1 септември

Какво ще се случи, когато различният житейски опит, младостта и привличането се срещнат на едно място? Дали разликите ще се окажат препятствие, или именно те ще дадат шанс на отношенията да се развият по неочакван начин?

Отговорите ще станат ясни в „Ергенът: Любов в рая“ от 1 септември в 22:00 часа по bTV.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 0 Отговор
    Дърти чанти и млади жигола.

    Коментиран от #20

    10:00 26.08.2026

  • 2 гост

    28 0 Отговор
    Как па няма една нормална?! Всички са с някакви доработки. Това ли е вече "новото нормално", защото ако е, лошо!

    10:01 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ергенчето

    24 0 Отговор
    Зрели та чак презрели 😂

    10:02 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    21 0 Отговор
    Некви брутални извращения замисля джуджето Ники Николов ....некви е д и п о в и фройдистки комплекси избива тоя дребосък н е д о н о с е н !!!

    Коментиран от #12

    10:03 26.08.2026

  • 8 Тропическа пpъдня

    15 0 Отговор
    Не е печеливша комбинация това. Стегната почва искаща яко оране и млади неможачи.... жалко за матряла.

    10:04 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Щом чуха че няма да има ограничения

    16 0 Отговор
    Всичките кифли побързаха да се набутат
    Майките им ги подбутваха
    Да ги пласират

    10:06 26.08.2026

  • 11 Гост

    20 0 Отговор
    Трагедията битиви копае дъното....

    10:15 26.08.2026

  • 12 ха ха Хо

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Не е на Ники Николов той е на другия Ерген.Този е на Радо гейТушев.И е копирал 1/1 “Имението Милф” от САЩ.Българските продуценти нямат аврорски предавания.Купуват правата за чужди риалита като ги доизчанчват допълнително по свой образ и манталитет.

    Коментиран от #13

    10:17 26.08.2026

  • 13 Сила

    24 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха Хо":

    Ужас !!! Колко варианта на тая простотия има ...??!
    Римейк на класически публичен дом

    10:23 26.08.2026

  • 14 а що па формата да не им е в

    11 0 Отговор
    Зрели мъже игриви с опит около 60г и млади жени: в пълнежа им бекяр

    10:24 26.08.2026

  • 15 Взех да разбирам

    9 0 Отговор
    Защо младите момчета се изгейчват

    Коментиран от #17

    10:42 26.08.2026

  • 16 Не съм маймуна

    17 0 Отговор
    Докога национална телевизия ще предава в най-гледаното време тази ПЕРВЕРЗИЯ Ергенът?! То не бяха застаряващи и разведени "момчета", не бяха тунинговани моми! СЕМ защо мълчи?! Явно им пълнят гушките и не им пука за децата на България, попиващи цялата ГНИЛОЧ, която им сервират!

    10:53 26.08.2026

  • 17 ......па

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Взех да разбирам":

    То само като видят Ивка Бейбе,учителката чалгарка и простафелата Габи която беше с някакъв гробар и бързо бЕгат на другия тротоар.То и аз бих.

    10:55 26.08.2026

  • 18 Гост

    10 0 Отговор
    Зрели? Значи круши до пъпа и цъфнали афъзки! Булгарплод в действие!

    11:00 26.08.2026

  • 19 Ерген

    6 0 Отговор
    Зрели жени и млади мъже: Стари чанти за ученици.

    11:07 26.08.2026

  • 20 Гледа ли някой

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тази пошлост и безвкусие сгрозни жени?

    Коментиран от #24

    11:13 26.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пък после се чудете

    3 0 Отговор
    че няма девствени 13-14 годишни. И че младите са тотал щета.

    11:30 26.08.2026

  • 23 Просташките предавания на ГЕРБ и ДПС

    2 1 Отговор
    продължават и при сглобката на ГЕРБ+ДПС+БСП=ПБ. Промяна няма!

    11:49 26.08.2026

  • 24 Явно се гледа от доста малоумници,

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гледа ли някой":

    щом я коментират в детайли.

    11:54 26.08.2026

  • 25 Идиоти вън

    3 0 Отговор
    Пошлост!!!! Простотия!!!!Порногафия!!!!,

    12:00 26.08.2026

  • 26 Даниел ЛяРусо 🥋

    3 0 Отговор
    Видеата от буум буум стаята ще бъдат достъпни в онлифанс профила на Ергена

    12:04 26.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.