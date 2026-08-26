Деми Ловато отпразнува 34-ия си рожден ден по горещ червен бански на Бахамите (СНИМКИ)

Деми Ловато посрещна 34-тия си рожден ден с тропическа ваканция на Бахамите и сподели серия снимки от пътуването с феновете си в Instagram. Певицата и актриса показа кадри от плажа, моменти с приятели и животни, включително прочутите плуващи прасета на островите.
На една от снимките Деми Ловато позира в рокля с леопардов принт, а на други кадри демонстрира няколко бански, сред които яркочервен модел, черен бански с бели връзки и цветен принт. Звездата от „Camp Rock“ публикува и видео в TikTok, заснето на плажа, с шеговито послание, че не желае обаждания и съобщения по време на почивката си.
34-годишната изпълнителка на „Sorry Not Sorry“ е била в компанията на близки приятели, сред които Либи Келтър, Байрън Гембъл и актьорът Матю Скот Монтгомъри. Съпругът ѝ, музикантът Джордан Лутс, известен като Jutes, не е присъствал на ваканцията заради собствените си професионални ангажименти, но отбеляза рождения ѝ ден с лично послание в социалните мрежи.
Деми Ловато навърши 34 години на 20 август. Певицата продължава активния си музикален график и след кратката почивка се връща на сцена на 28 август в Атлантик Сити, Ню Джърси, като част от концертите, свързани с албума ѝ „It’s Not That Deep“. Шоуто е насрочено за Ovation Hall в Ocean Casino Resort.
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