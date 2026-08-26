Новини
Любопитно »
Деми Ловато отпразнува 34-ия си рожден ден по горещ червен бански на Бахамите (СНИМКИ)

Деми Ловато отпразнува 34-ия си рожден ден по горещ червен бански на Бахамите (СНИМКИ)

26 Август, 2026 13:58 981 2

  • деми ловато-
  • певица-
  • бахамите-
  • остров-
  • тропически-
  • бански-
  • рожден ден

Певицата показа апетитна фигура и спиращи дъха гледки

Деми Ловато отпразнува 34-ия си рожден ден по горещ червен бански на Бахамите (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Деми Ловато посрещна 34-тия си рожден ден с тропическа ваканция на Бахамите и сподели серия снимки от пътуването с феновете си в Instagram. Певицата и актриса показа кадри от плажа, моменти с приятели и животни, включително прочутите плуващи прасета на островите.

На една от снимките Деми Ловато позира в рокля с леопардов принт, а на други кадри демонстрира няколко бански, сред които яркочервен модел, черен бански с бели връзки и цветен принт. Звездата от „Camp Rock“ публикува и видео в TikTok, заснето на плажа, с шеговито послание, че не желае обаждания и съобщения по време на почивката си.

34-годишната изпълнителка на „Sorry Not Sorry“ е била в компанията на близки приятели, сред които Либи Келтър, Байрън Гембъл и актьорът Матю Скот Монтгомъри. Съпругът ѝ, музикантът Джордан Лутс, известен като Jutes, не е присъствал на ваканцията заради собствените си професионални ангажименти, но отбеляза рождения ѝ ден с лично послание в социалните мрежи.

Деми Ловато навърши 34 години на 20 август. Певицата продължава активния си музикален график и след кратката почивка се връща на сцена на 28 август в Атлантик Сити, Ню Джърси, като част от концертите, свързани с албума ѝ „It’s Not That Deep“. Шоуто е насрочено за Ovation Hall в Ocean Casino Resort.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 други татуси

    2 0 Отговор
    ли ще ни показва. Та това е грозно.

    14:02 26.08.2026

  • 2 Гретиния

    2 0 Отговор
    Много слаб материал! Къде ми е Деми Роуз?

    14:03 26.08.2026