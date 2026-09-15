Новата панелистка на Гала преживяла тежко 16-часово раждане с припадъци

Деница Стоянова – новата панелистка в „На кафе“, преживяла истински кошмар при раждането на първата си дъщеря Миа. То било толкова тежко и травмиращо, че след това красавицата дълго обмисляла дали изобщо да стане майка за втори път.

В продължение на цели 16 часа Деница се опитвала да роди, но бебето не излизало. Ситуацията станала още по-драматична, след като тя на няколко пъти губела съзнание, а лекарите трябвало да я свестяват. За щастие, всичко приключило благополучно и на бял свят се появила Миа, пише Шоу Блиц.

Преживяното обаче оставило сериозна следа у майка ѝ и именно тежкото първо раждане било една от причините Деница дълго да се колебае дали да има второ дете.

Днес двете ѝ дъщери много приличат на нея не само външно, но и по чувствителността си. Самата Стоянова признава, че често изразява мислите и емоциите си чрез думи и стихове.

Голямата Миа пък има и изявен музикален талант – пее, посещава уроци по пиано и от малка е запленена от музиката. Но голямата ѝ страст се оказва художествената гимнастика. Миа хваща бухалките малко преди да навърши 4 години. Първите си стъпки в спорта прави в клуб по художествена гимнастика „Алина“ в руския град Тула, където по това време баща ѝ играе. Днес момичето е сред надеждите на този спорт у нас.

Самата Деница Стоянова също има сериозен спортен опит. Години наред е тренирала лека атлетика, на която отдава и добрата си фигура.

Преди да стане познато лице от малкия екран, Деница започва кариерата си като модел. През 2011 г., когато е едва на 20 години, става подгласничка на Ваня Пенева в конкурса „Мис България“.

„Родена съм в София, зодия Скорпион. Обичам да чета книги, любимите ми са „Четири споразумения“ и „Малкият принц“. Следвам специалност „Социална политика“. Тренирала съм дълго време лека атлетика и на това дължа добрата си фигура“, разказва тогава начинаещата моделка.

Публичността обаче бързо показала и неприятното си лице. След конкурса Деница прочела множество обидни коментари по свой адрес, които я засегнали толкова силно, че дни наред плакала. С времето се научила да не приема подобни нападки толкова лично и да ги подминава.

Деница става майка за първи път на 23 години. С Михаил сравнително бързо вземат решението да имат дете, а и любовта между тях пламнала скоростно.

„Запознанството ни беше много интересно. Михаил бе по-настоятелен. Успяваше да ме провокира и в следващия момент оставаше аз да доразвия сюжета. Това ми харесваше и събуди интерес в мен. Предизвикваше ме, караше ме да се вълнувам от всяка среща“, спомня си Деница, цитирана от „Минаха години“.

Години след драматичното раждане на Миа страхът вече е останал назад, а семейството се е увеличило с още една дъщеря. И макар първото майчинство да започва с 16-часово изпитание, днес именно децата са сред най-важните хора в живота на новата панелистка на Гала.