Новини
Любопитно »
Новата панелистка на Гала преживяла тежко 16-часово раждане с припадъци

Новата панелистка на Гала преживяла тежко 16-часово раждане с припадъци

15 Септември, 2026 17:31 590 5

  • на кафе-
  • гала-
  • панел-
  • панелистка-
  • раждане-
  • мъки-
  • деница стоянова

Първото раждане на водещата било истински кошмар

Новата панелистка на Гала преживяла тежко 16-часово раждане с припадъци - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деница Стоянова – новата панелистка в „На кафе“, преживяла истински кошмар при раждането на първата си дъщеря Миа. То било толкова тежко и травмиращо, че след това красавицата дълго обмисляла дали изобщо да стане майка за втори път.

В продължение на цели 16 часа Деница се опитвала да роди, но бебето не излизало. Ситуацията станала още по-драматична, след като тя на няколко пъти губела съзнание, а лекарите трябвало да я свестяват. За щастие, всичко приключило благополучно и на бял свят се появила Миа, пише Шоу Блиц.

Преживяното обаче оставило сериозна следа у майка ѝ и именно тежкото първо раждане било една от причините Деница дълго да се колебае дали да има второ дете.

Днес двете ѝ дъщери много приличат на нея не само външно, но и по чувствителността си. Самата Стоянова признава, че често изразява мислите и емоциите си чрез думи и стихове.

Голямата Миа пък има и изявен музикален талант – пее, посещава уроци по пиано и от малка е запленена от музиката. Но голямата ѝ страст се оказва художествената гимнастика. Миа хваща бухалките малко преди да навърши 4 години. Първите си стъпки в спорта прави в клуб по художествена гимнастика „Алина“ в руския град Тула, където по това време баща ѝ играе. Днес момичето е сред надеждите на този спорт у нас.

Самата Деница Стоянова също има сериозен спортен опит. Години наред е тренирала лека атлетика, на която отдава и добрата си фигура.

Преди да стане познато лице от малкия екран, Деница започва кариерата си като модел. През 2011 г., когато е едва на 20 години, става подгласничка на Ваня Пенева в конкурса „Мис България“.

„Родена съм в София, зодия Скорпион. Обичам да чета книги, любимите ми са „Четири споразумения“ и „Малкият принц“. Следвам специалност „Социална политика“. Тренирала съм дълго време лека атлетика и на това дължа добрата си фигура“, разказва тогава начинаещата моделка.

Публичността обаче бързо показала и неприятното си лице. След конкурса Деница прочела множество обидни коментари по свой адрес, които я засегнали толкова силно, че дни наред плакала. С времето се научила да не приема подобни нападки толкова лично и да ги подминава.

Деница става майка за първи път на 23 години. С Михаил сравнително бързо вземат решението да имат дете, а и любовта между тях пламнала скоростно.

„Запознанството ни беше много интересно. Михаил бе по-настоятелен. Успяваше да ме провокира и в следващия момент оставаше аз да доразвия сюжета. Това ми харесваше и събуди интерес в мен. Предизвикваше ме, караше ме да се вълнувам от всяка среща“, спомня си Деница, цитирана от „Минаха години“.

Години след драматичното раждане на Миа страхът вече е останал назад, а семейството се е увеличило с още една дъщеря. И макар първото майчинство да започва с 16-часово изпитание, днес именно децата са сред най-важните хора в живота на новата панелистка на Гала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    4 1 Отговор
    За да станеш панелистка се изиска да имаш тясна специалност.

    17:33 15.09.2026

  • 2 Значи

    2 0 Отговор
    Ще има деян да и върна обратно едно нещо, голямо като бебе седмаче!
    И- с припадъци ще бъде!

    17:34 15.09.2026

  • 3 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    Ма кога има "шиьенье с подфръганье" ти беше убаво.

    17:35 15.09.2026

  • 4 СЕВЕРОЗАПАДА

    1 1 Отговор
    А на какво се е надявала, след като "фурната" е била прегрята от безразборна работа по магистралите.

    17:52 15.09.2026

  • 5 Служил в Плевен едно време

    1 0 Отговор
    Щом е ,,панелистка" да и изпраскат една огромна снимка на фасадата на панелите с ,които строихме Плевен едно време ,кога гонеше 100 000 жители...
    Днес не зная дали са на половина...ДГЕ ,както се изразяваха местните вместо...,,Здравей"...
    Плевен ...ДГЕ...

    17:59 15.09.2026