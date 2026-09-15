Уволниха рапъра Макълмор от турнето на Ед Шийрън след реч в подкрепа на Палестина (ВИДЕО)

Американският рапър Макълмор е отстранен от оставащите концерти от турнето „LOOP“ на британския певец Ед Шийрън след полемика около негови политически изявления в подкрепа на Палестина, съобщава Rolling Stone.

43-годишният музикант, чието истинско име е Бенджамин Хамънд Хагърти, няма да продължи като подгряващ изпълнител, след като няколко големи концертни зали и стадиони в САЩ са уведомили организаторите, че няма да го допуснат на сцените си.

Според информацията мащабът на ограниченията е създал риск за провеждането на отделни концерти от турнето. В крайна сметка е взето решение програмата на Ед Шийрън да продължи без Макълмор.

Спорът избухна след два концерта на 4 и 5 септември на стадион MetLife в Ню Джърси. По време на подгряващото си участие рапърът скандира „Свободна Палестина“ и произнесе реч за войната в Газа и ситуацията на палестинците.

Макълмор заяви пред публиката, че една от причините да се включи в турнето е желанието му да използва големите американски сцени, за да отправи посланието си. Той каза, че хората в Газа и на окупирания Западен бряг „не са забравени“ и че според него всеки човек има право на еднаква свобода, сигурност и мир.

По време на изпълнението американският рапър носеше и куфия, а на големите екрани бяха показани кадри от разрушенията в Газа. Макълмор изпълни и протестната си песен „Hind’s Hall“, която през последните години се превърна в един от най-разпознаваемите музикални изрази на позицията му по израелско-палестинския конфликт.

Речта предизвика остри реакции. Israeli-American Council започна петиция с искане Макълмор да бъде отстранен от останалите концерти на Ед Шийрън. Организацията заяви, че публиката е купила билети за музикален концерт, а не за политическо събитие, и постави въпроса докъде трябва да стига политическата активност на подгряващ изпълнител.

Реакциите в социалните мрежи също се разделиха. Част от почитателите защитиха правото на Макълмор да говори публично за войната и цивилните жертви. Други определиха изказването му като неподходящо за концерт на Ед Шийрън, а някои критици го обвиниха в антиизраелска и антисемитска реторика.

В полемиката се включи и американската певица Пинк. Тя сподели публикация на организацията StopAntisemitism, която критикува представянето на Макълмор и настоява за извинение към посетителите на концерта.

Макълмор от своя страна не отстъпи от позицията си. След концертите той публикува откъс от речта си с посланието: „Желанието всички хора да бъдат третирани еднакво никога не трябва да бъде противоречиво“.

Рапърът от години публично подкрепя палестинската кауза и критикува действията на Израел в Газа и на Западния бряг. Позицията му вече е предизвиквала както подкрепа, така и сериозни критики в САЩ.

Макълмор има и предишен случай, свързан с обвинения в антисемитизъм. През 2014 г. той се извини, след като сценичен костюм, използван по време на концерт в Сиатъл, беше възприет от част от публиката като антисемитска карикатура. Тогава музикантът заяви, че не е имал намерение да осмива евреи или друга общност.

Макълмор е носител на четири награди „Грами“ и придоби световна популярност с хитове като „Thrift Shop“, „Can’t Hold Us“ и „Same Love“. Ед Шийрън, един от най-успешните британски изпълнители на своето поколение, продължава турнето „LOOP“ без американския рапър.