Уволниха рапъра Макълмор от турнето на Ед Шийрън след реч в подкрепа на Палестина (ВИДЕО)

Американският рапър Макълмор е отстранен от оставащите концерти от турнето „LOOP“ на британския певец Ед Шийрън след полемика около негови политически изявления в подкрепа на Палестина, съобщава Rolling Stone.
43-годишният музикант, чието истинско име е Бенджамин Хамънд Хагърти, няма да продължи като подгряващ изпълнител, след като няколко големи концертни зали и стадиони в САЩ са уведомили организаторите, че няма да го допуснат на сцените си.
Според информацията мащабът на ограниченията е създал риск за провеждането на отделни концерти от турнето. В крайна сметка е взето решение програмата на Ед Шийрън да продължи без Макълмор.
Спорът избухна след два концерта на 4 и 5 септември на стадион MetLife в Ню Джърси. По време на подгряващото си участие рапърът скандира „Свободна Палестина“ и произнесе реч за войната в Газа и ситуацията на палестинците.
Макълмор заяви пред публиката, че една от причините да се включи в турнето е желанието му да използва големите американски сцени, за да отправи посланието си. Той каза, че хората в Газа и на окупирания Западен бряг „не са забравени“ и че според него всеки човек има право на еднаква свобода, сигурност и мир.
По време на изпълнението американският рапър носеше и куфия, а на големите екрани бяха показани кадри от разрушенията в Газа. Макълмор изпълни и протестната си песен „Hind’s Hall“, която през последните години се превърна в един от най-разпознаваемите музикални изрази на позицията му по израелско-палестинския конфликт.
Речта предизвика остри реакции. Israeli-American Council започна петиция с искане Макълмор да бъде отстранен от останалите концерти на Ед Шийрън. Организацията заяви, че публиката е купила билети за музикален концерт, а не за политическо събитие, и постави въпроса докъде трябва да стига политическата активност на подгряващ изпълнител.
Реакциите в социалните мрежи също се разделиха. Част от почитателите защитиха правото на Макълмор да говори публично за войната и цивилните жертви. Други определиха изказването му като неподходящо за концерт на Ед Шийрън, а някои критици го обвиниха в антиизраелска и антисемитска реторика.
В полемиката се включи и американската певица Пинк. Тя сподели публикация на организацията StopAntisemitism, която критикува представянето на Макълмор и настоява за извинение към посетителите на концерта.
Макълмор от своя страна не отстъпи от позицията си. След концертите той публикува откъс от речта си с посланието: „Желанието всички хора да бъдат третирани еднакво никога не трябва да бъде противоречиво“.
Рапърът от години публично подкрепя палестинската кауза и критикува действията на Израел в Газа и на Западния бряг. Позицията му вече е предизвиквала както подкрепа, така и сериозни критики в САЩ.
Макълмор има и предишен случай, свързан с обвинения в антисемитизъм. През 2014 г. той се извини, след като сценичен костюм, използван по време на концерт в Сиатъл, беше възприет от част от публиката като антисемитска карикатура. Тогава музикантът заяви, че не е имал намерение да осмива евреи или друга общност.
Макълмор е носител на четири награди „Грами“ и придоби световна популярност с хитове като „Thrift Shop“, „Can’t Hold Us“ и „Same Love“. Ед Шийрън, един от най-успешните британски изпълнители на своето поколение, продължава турнето „LOOP“ без американския рапър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИЗБРАИЯ НАРОД
17:01 15.09.2026
2 Ивка Бейбе
17:04 15.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Така де
Коментиран от #7
17:07 15.09.2026
5 Мдааа
Естествено веднага е бил обвинен в "антиcемитизъм", защото как може да не е съгласен с израелския геноцид над палестинците в Га3а!?
17:08 15.09.2026
6 Розовото пони
17:08 15.09.2026
7 Интересно,
До коментар #4 от "Така де":колко от оценилите отрицателно коментара ти празнуват 3 март - деня, в който се чества освобождението на България от ислямско "присъствие"?!?
Коментиран от #9
17:33 15.09.2026
8 бай Даньо
17:55 15.09.2026
9 бай Даньо
До коментар #7 от "Интересно,":Този, не става въпрос за османско присъствие става дума че ционистите направиха Батак умножен по 100 ...гледал ли си видеото където майката е убита лежи на земята до нея е ранено 3-4 годишно дете и циониста снайперист не дава на тълпата да прибере детето!? Ционистите се превърнаха в животни идва кармата им , сега само го отлагат
18:02 15.09.2026