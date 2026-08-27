Бъкингамският дворец почете Доли Партън с изпълнение на военния оркестър (ВИДЕО)

Бъкингамският дворец отдаде специална почит на кънтри легендата Доли Партън ден след смъртта ѝ на 80-годишна възраст. По време на традиционната церемония по смяната на караула военният оркестър изпълни един от най-известните ѝ хитове, „9 to 5“.

Крал Чарлз III и кралица Камила споделиха кадри от изпълнението в социалните мрежи с послание в памет на американската певица, автор на песни, актриса и филантроп.

„Спомняме си за незабравимата Доли, която донесе радост, утеха и вдъхновение на толкова много хора, включително на милионите деца, получили безплатни книги чрез нейната Imagination Library“, се казва в публикацията.

Посланието завършва с думите „Винаги ще те обичаме“, пряка препратка към една от най-емблематичните песни на Доли Партън, „I Will Always Love You“. Именно Доли е автор на песента, изпълнена от Уитни Хюстън за саундтрака на "Бодигард". Почитатели определиха жеста като „перфектен“ и „трогателен“, а мнозина признаха, че изпълнението ги е развълнувало до сълзи.

Смъртта на Доли Партън беше съобщена от нейния племенник, а представители на звездата впоследствие потвърдиха, че тя е починала след кратка битка с онкологично заболяване. По данни на семейството певицата е издъхнала във Vanderbilt-Ingram Cancer Center, заобиколена от близките си.

В официалното изявление беше подчертано, че Доли Партън е прекарала живота и кариерата си, носейки радост, надежда и подкрепа на милиони хора. Освен с музиката си тя оставя значително благотворително наследство, най-вече чрез Dolly Parton’s Imagination Library, която осигурява безплатни книги на деца.

През последната година певицата беше ограничила част от публичните си изяви заради здравословни проблеми. Само дни преди смъртта си Доли Партън призна, че е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижила за съпруга си Карл Дийн.

Карл Дийн почина през март 2025 г. на 82 години след продължително заболяване. Двамата бяха женени близо 59 години. След смъртта му Доли Партън сподели, че се опитва да свикне с живота без човека, с когото е прекарала почти целия си зрял живот.