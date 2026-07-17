Ерлинг Холанд заведе любимата си на почивка и модно шоу в Сицилия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Футболистът Ерлинг Холанд се появи с дългогодишната си партньорка Изабел Хаугсенг Йохансен на ревю на Dolce & Gabbana в Таормина, няколко дни след отпадането на Норвегия от Световното първенство по футбол през 2026 г.

Двамата присъстваха на представянето на високата мъжка линия Alta Sartoria в сицилианския град, където отбелязаха и 22-рия рожден ден на Изабел. По информация на HOLA! празненството е продължило с вечеря в компанията на техни близки приятели.

25-годишният нападател на „Манчестър Сити“ носеше ансамбъл в бяло и цвят слонова кост, включващ двуредно сако, риза и свободно скроен панталон. Тоалетът беше допълнен със сини обувки, тъмни слънчеви очила и декоративна брошка във формата на жаба.

Красавицата Изабел се появи с дълга прозрачна рокля от тюл, украсена с кристали и бродирани детайли. Тя допълни визията със сребриста чанта, черни обувки на висок ток и висока опашка. Двамата бяха заснети да се разхождат заедно из Таормина и да отпътуват след събитието с яхта.

Почивката на двойката включваше и ден на борда на луксозна яхта край сицилианското крайбрежие. Холанд беше заснет да се забавлява с импровизирана игра на голф от палубата, докато Йохансен и останалите им спътници се наслаждаваха на слънчевото време. Към тях се присъедини и съотборникът на нападателя в националния отбор на Норвегия Сандер Берге.

Erling haaland getting hair braided by his gf isabel !! pic.twitter.com/4MEaQC3nt9 — Raj 🦄 (@Flames3og) July 16, 2026

Футболистът отдели време и за по-динамични занимания, като кара джет във водите край Таормина. Кадрите показаха 25-годишния нападател по време на високоскоростна разходка, преди отново да се върне на яхтата. Морските забавления бяха част от кратката лятна почивка на Холанд след натовареното му участие на световното първенство.

Just Haaland enjoying life. ☀️⛳ pic.twitter.com/7zInFqK95W — Erling Haaland Daily (@ehaalanddaily) July 15, 2026

Появата им в Италия последва загубата на Норвегия от Англия с 1:2 в четвъртфиналите на световното първенство. Холанд напусна терена в продълженията заради физическо изтощение, а английският състав продължи към полуфинала срещу Аржентина.

Въпреки отпадането голмайсторът приключи първото си световно първенство със седем попадения и беше сред водещите реализатори на турнира. Представянето му допринесе за достигането на Норвегия до четвъртфиналите при първото участие на националния отбор на световни финали от 1998 г.

Холанд и Йохансен се познават от детските си години в норвежкия град Брюне. И двамата са тренирали в местния футболен клуб, като тя е играла като нападател в женските формации. Връзката им стана публично известна през 2022 г., а през декември 2024 г. двамата станаха родители на син.

Изабел рядко дава публични изявления и обикновено придружава футболиста на избрани спортни и светски събития. Тя присъства и на церемонията за „Златната топка“ през 2023 г., както и на празненствата след спечелването на требъла от „Манчестър Сити“ през същата година.