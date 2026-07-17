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Ерлинг Холанд заведе любимата си на почивка и модно шоу в Сицилия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ерлинг Холанд заведе любимата си на почивка и модно шоу в Сицилия (СНИМКИ+ВИДЕО)

17 Юли, 2026 16:31 1 090 11

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  • мода

Гаджето на футболиста навърши 22 години в Италия, където двойката се отдаде на забавни преживявания

Ерлинг Холанд заведе любимата си на почивка и модно шоу в Сицилия (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболистът Ерлинг Холанд се появи с дългогодишната си партньорка Изабел Хаугсенг Йохансен на ревю на Dolce & Gabbana в Таормина, няколко дни след отпадането на Норвегия от Световното първенство по футбол през 2026 г.

Двамата присъстваха на представянето на високата мъжка линия Alta Sartoria в сицилианския град, където отбелязаха и 22-рия рожден ден на Изабел. По информация на HOLA! празненството е продължило с вечеря в компанията на техни близки приятели.

25-годишният нападател на „Манчестър Сити“ носеше ансамбъл в бяло и цвят слонова кост, включващ двуредно сако, риза и свободно скроен панталон. Тоалетът беше допълнен със сини обувки, тъмни слънчеви очила и декоративна брошка във формата на жаба.

Красавицата Изабел се появи с дълга прозрачна рокля от тюл, украсена с кристали и бродирани детайли. Тя допълни визията със сребриста чанта, черни обувки на висок ток и висока опашка. Двамата бяха заснети да се разхождат заедно из Таормина и да отпътуват след събитието с яхта.

Почивката на двойката включваше и ден на борда на луксозна яхта край сицилианското крайбрежие. Холанд беше заснет да се забавлява с импровизирана игра на голф от палубата, докато Йохансен и останалите им спътници се наслаждаваха на слънчевото време. Към тях се присъедини и съотборникът на нападателя в националния отбор на Норвегия Сандер Берге.

Футболистът отдели време и за по-динамични занимания, като кара джет във водите край Таормина. Кадрите показаха 25-годишния нападател по време на високоскоростна разходка, преди отново да се върне на яхтата. Морските забавления бяха част от кратката лятна почивка на Холанд след натовареното му участие на световното първенство.

Появата им в Италия последва загубата на Норвегия от Англия с 1:2 в четвъртфиналите на световното първенство. Холанд напусна терена в продълженията заради физическо изтощение, а английският състав продължи към полуфинала срещу Аржентина.

Въпреки отпадането голмайсторът приключи първото си световно първенство със седем попадения и беше сред водещите реализатори на турнира. Представянето му допринесе за достигането на Норвегия до четвъртфиналите при първото участие на националния отбор на световни финали от 1998 г.

Холанд и Йохансен се познават от детските си години в норвежкия град Брюне. И двамата са тренирали в местния футболен клуб, като тя е играла като нападател в женските формации. Връзката им стана публично известна през 2022 г., а през декември 2024 г. двамата станаха родители на син.

Изабел рядко дава публични изявления и обикновено придружава футболиста на избрани спортни и светски събития. Тя присъства и на церемонията за „Златната топка“ през 2023 г., както и на празненствата след спечелването на требъла от „Манчестър Сити“ през същата година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бети неудачницата

    2 1 Отговор
    Моя ме заведе в долината на розовите гащи 🥳🤭🤭🥳🌱

    16:38 17.07.2026

  • 2 Нямаше ли

    5 4 Отговор
    някоя с сиси да хване, а не тая рендосана дъска?

    Коментиран от #4, #5, #6

    16:38 17.07.2026

  • 3 Папарашка работа

    3 0 Отговор
    Никога не съм разбирал, защо трябва да се ровиш в живота на другите, освен ако те самите не ти плащат за това за да вкусят от популярността и изкарат някоя пара.

    Коментиран от #7

    16:45 17.07.2026

  • 4 да ве да

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нямаше ли":

    Майсторите карат сърф без да се държат за дъските😉

    16:52 17.07.2026

  • 5 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нямаше ли":

    Тук виждаш разликата в ценностите на нормалните хора и българите! Между другото имат и дете. Както и повечето от националния отбор на Норвегия. Сега кажете, колко от спортистите на България на 25 години имат семейства и деца?

    16:58 17.07.2026

  • 6 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нямаше ли":

    За това и в България, даже и касиерките на магазина ходят с надути джуки и сиси, щот само това търсите.

    17:01 17.07.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Папарашка работа":

    Много е просто. Папараците не се кефят да се ровят в мръсното бельо на хората. Но у хората има някакво нездраво желание да правят това. И са готови да купуват огромни тиражи на медии в които има снимки и "закачливи подробности" за тия за които хората си мислят, че са нещо повече от тях самите.
    Ето сега е модерен тоя. Бас държа, че 2/3-ти от световното население хем го има за бог, хем си умира да види някоя мърсотийка, за да се почувства и то равно с бога. Понеже и то ги прави тия мърсотийки.

    17:01 17.07.2026

  • 8 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Аха се сети и да я на е бе някой път.

    17:06 17.07.2026

  • 9 Хахахаха

    2 0 Отговор
    А на втората снимка, другата двойка е Сандер Берге с жена си, също от националния отбор на Норвегия. Заминаха заедно след като се прибраха в Норвегия, за Италия с частния си самолет.

    17:08 17.07.2026

  • 10 Тома

    0 0 Отговор
    Чаках да прочета подробно как се и.з.плющяха след вечеря

    17:33 17.07.2026

  • 11 Къде е красивото на

    0 1 Отговор
    Холанда. . На яхтата не забелязвам красива жена Холанд е с доста несмаслена физика. Тесни рамене и голям ханш като жена.

    17:35 17.07.2026