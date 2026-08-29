Бони с послание срещу ранните бракове: Семейството трябва да бъде избор

Певицата Бони отправи послание за повече образование и осъзнат избор сред младите хора в ефира на „Събуди се“. Поводът е новата ѝ песен „Баро Бияв“, изпълнена на ромски език, която е посветена на любовта, семейството и традициите.
Бони разказа, че чрез песента иска да обедини почитателите на ромската музика в България и по света. По думите ѝ музиката може да бъде мост между хората и да съхранява традициите, но същевременно трябва да се говори и за проблемите в общността.
Сред темите, които певицата постави, са ранните и уговорените бракове. Тя подчерта, че не ги приема и смята, че младите трябва да имат възможност първо да получат образование и да направят осъзнат избор. „За мен семейството трябва да бъде избор, а не резултат от липса на други възможности“, заяви Бони.
Според нея ранните бракове често са свързани и с отпадането на деца от училище. Тя призова родителите да насърчават децата си да учат и да им показват смисъла на образованието.
Певицата посочи, че бедността, липсата на подкрепа, ранното влизане на пазара на труда и усещането, че образованието няма да промени живота им, са сред причините някои деца да напускат училище.
Бони призова за повече възможности за младите хора – не само в образованието, но и в спорта, културата, изкуството и професионалното обучение.
Тя отправи и послание към държавата – да има повече сигурност, достъпно здравеопазване, по-добро образование и реална подкрепа за младите семейства. „Много ми се иска най-накрая да усетим стабилността като политическа дума – не само като обещание, а като реалност и като действие“, каза Бони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От джеки
Доказано
14:45 29.08.2026
2 Има
Коментиран от #6
14:50 29.08.2026
3 Мъж
14:50 29.08.2026
4 Много
14:53 29.08.2026
5 аБе,
15:05 29.08.2026
6 Обаче
До коментар #2 от "Има":От друга страна, и много мислене не трябва да има. Ако много се размислиш, може да се уплашиш, че няма да се справиш, и да се откажеш. Но така може да унищожиш най хубавото, което ти се е случвало.
Затова, ако си уверен, че това е жената - жени се без много да мислиш какво ще стане. А и много по хубаво е, да не знаеш какво ще стане! Вярвай, че ще е добро!
15:08 29.08.2026
7 питане
15:48 29.08.2026
8 Гост№4442
16:05 29.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.