Новини
Любопитно »
Бони с послание срещу ранните бракове: Семейството трябва да бъде избор

Бони с послание срещу ранните бракове: Семейството трябва да бъде избор

29 Август, 2026 14:41 749 9

  • бони-
  • брак-
  • мнение-
  • певица

Не трябва да е резултат от липса на други възможности

Бони с послание срещу ранните бракове: Семейството трябва да бъде избор - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Певицата Бони отправи послание за повече образование и осъзнат избор сред младите хора в ефира на „Събуди се“. Поводът е новата ѝ песен „Баро Бияв“, изпълнена на ромски език, която е посветена на любовта, семейството и традициите.

Бони разказа, че чрез песента иска да обедини почитателите на ромската музика в България и по света. По думите ѝ музиката може да бъде мост между хората и да съхранява традициите, но същевременно трябва да се говори и за проблемите в общността.

Сред темите, които певицата постави, са ранните и уговорените бракове. Тя подчерта, че не ги приема и смята, че младите трябва да имат възможност първо да получат образование и да направят осъзнат избор. „За мен семейството трябва да бъде избор, а не резултат от липса на други възможности“, заяви Бони.

Според нея ранните бракове често са свързани и с отпадането на деца от училище. Тя призова родителите да насърчават децата си да учат и да им показват смисъла на образованието.

Певицата посочи, че бедността, липсата на подкрепа, ранното влизане на пазара на труда и усещането, че образованието няма да промени живота им, са сред причините някои деца да напускат училище.

Бони призова за повече възможности за младите хора – не само в образованието, но и в спорта, културата, изкуството и професионалното обучение.

Тя отправи и послание към държавата – да има повече сигурност, достъпно здравеопазване, по-добро образование и реална подкрепа за младите семейства. „Много ми се иска най-накрая да усетим стабилността като политическа дума – не само като обещание, а като реалност и като действие“, каза Бони.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От джеки

    6 0 Отговор
    Файда йок
    Доказано

    14:45 29.08.2026

  • 2 Има

    8 1 Отговор
    Нещо вярно. Когато се женят много млади, правят точно както е казал народа - То им се притаковало, а те си мислят, че им се приженило!

    Коментиран от #6

    14:50 29.08.2026

  • 3 Мъж

    9 1 Отговор
    Я се махай бе

    14:50 29.08.2026

  • 4 Много

    10 2 Отговор
    Компетентно от хора аутсайдери.Младите не слушайте глупави хора с осми клас.

    14:53 29.08.2026

  • 5 аБе,

    8 1 Отговор
    Бонке не послания а личен пример ,,драга,,Ти самата нямаш брак самотна майка се водиш като 99% от твоя етнос.Поодъртя и взе призиви да правиш,защо не беше така като млада а доста мъже смени.

    15:05 29.08.2026

  • 6 Обаче

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Има":

    От друга страна, и много мислене не трябва да има. Ако много се размислиш, може да се уплашиш, че няма да се справиш, и да се откажеш. Но така може да унищожиш най хубавото, което ти се е случвало.
    Затова, ако си уверен, че това е жената - жени се без много да мислиш какво ще стане. А и много по хубаво е, да не знаеш какво ще стане! Вярвай, че ще е добро!

    15:08 29.08.2026

  • 7 питане

    3 0 Отговор
    Това ромски език с алкохола ли е свързано

    15:48 29.08.2026

  • 8 Гост№4442

    1 0 Отговор
    Точно така промотирайте такива образи,после питайте защо сме 5 милиона.

    16:05 29.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.