Сватбените диадеми на европейските кралски фамилии

Сватбените диадеми от европейските кралски фамилии често са повече от украшения – те носят историята на цели династии. Един от най-интересните примери е семейната диадема на Валдек-Пирмонт, която преди близо 150 години е носена от принцеса Ема фон Валдек-Пирмонт при брака ѝ с нидерландския крал Вилем III.

Ема се омъжва за Вилем III през 1879 г. Тя е на 20 години, а нидерландският монарх – значително по-възрастен от нея. По-късно двамата имат една дъщеря – Вилхелмина. След смъртта на краля през 1890 г. малолетната Вилхелмина наследява трона, а Ема управлява като регент до 1898 г.

При сватбата си Ема носи именно фамилната диадема на Валдек-Пирмонт. Три години по-късно същото бижу е използвано и от сестра ѝ принцеса Елена фон Валдек-Пирмонт, която през 1882 г. се омъжва за принц Леополд, херцог на Олбани и син на британската кралица Виктория.

Историята на Ема е свързана и с друго запазено кралско бижу. Нидерландският кралски двор разкрива, че непосредствено преди сватбената церемония Вилем III подарява на бъдещата си съпруга диамантен медальон с негов портрет. Ема го прикрепя към сватбената си рокля още преди да влезе в параклиса. Днес подобни предмети са част от нидерландските Кралски колекции.

Традицията монархическите фамилии да предават сватбени диадеми от поколение на поколение има множество известни примери.

Бъдещата кралица Елизабет II носи през 1947 г. диамантената Fringe Tiara, дадена ѝ назаем за сватбата с принц Филип. Малко преди церемонията рамката на диадемата се поврежда и се налага спешна поправка от кралските бижутери. Британският кралски двор потвърждава историята като един от любопитните моменти около сватбата.

Десетилетия по-късно кралица Летисия също избира фамилно бижу за сватбата си с тогавашния престолонаследник Фелипе на 22 май 2004 г. Тя носи т.нар. Пруска диадема, чиято история преминава през германската, гръцката и испанската кралска фамилия. Официалният сайт на испанския кралски двор пази снимки и архив от церемонията в мадридската катедрала „Алмудена“.

Сред другите известни примери е кралица Максима, която през 2002 г. носи диадема, оформена с диамантени звезди от историческата нидерландска колекция. Години по-рано бъдещата кралица Беатрикс също използва фамилно бижу при сватбата си с Клаус фон Амсберг през 1966 г.

Британската кралска традиция предлага и по-необичайни случаи. През 1960 г. принцеса Маргарет не избира диадема назаем от кралското семейство, а носи собствената си Poltimore Tiara, купена на търг преди сватбата ѝ с фотографа Антъни Армстронг-Джоунс.

Сватбените диадеми продължават да бъдат едни от най-разпознаваемите символи на европейските монархии. Освен огромната си материална стойност, много от тях преминават през няколко поколения и свързват чрез бракове различни кралски династии – така, както диадемата на Валдек-Пирмонт свързва германското благородническо семейство с историята на нидерландската монархия.