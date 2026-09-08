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Ашкар от "Ергенът: Любов в рая" има опит за поп фолк кариера (ВИДЕО)

Ашкар от "Ергенът: Любов в рая" има опит за поп фолк кариера (ВИДЕО)

8 Септември, 2026 18:31 520 10

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  • певец

27-годишният бизнесмен има две записани песни

Ашкар от "Ергенът: Любов в рая" има опит за поп фолк кариера (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младият бизнесмен Ашкар Хами, който влезе в „Ергенът: Любов в рая“, се оказва, че е направил опит да изгради кариера в попфолка.

Още през 2016 г., когато е едва 17-годишен, Хами записва първата си песен – „Бъди с мен“. Парчето е в типичния за жанра закачлив стил и е съпроводено с провокативен текст, насочен към любовните отношения и самочувствието на младия изпълнител. Песента обаче не успява да му донесе очакваната популярност и музикалните му амбиции постепенно остават на заден план, пише Шоу Блиц.

Пет години по-късно Ашкар решава отново да опита късмета си в музиката. Той записва дуета „Яко мами“ с певеца Денис, но и този проект не успява да го утвърди трайно на попфолк сцената.

След неуспешните музикални опити новият Ерген се насочва към бизнеса. Разградчанинът развива дейност в строителния сектор у нас, а според представянето му в риалити формата има и собствен ресторант в Дубай.

Ашкар Хами не крие, че отделя сериозно внимание на визията си. Той е признавал, че е правил корекция на брадичката си и редовно посещава козметични процедури.

Самочувствието му също не остава незабелязано. Участникът открито заявява, че харесва себе си и има високи изисквания към жената до него. Според него тя трябва да бъде грижовна, уважителна, разбираща и добре поддържана. Хами дори признава, че ако е лудо влюбен, би могъл да прости изневяра.

В романтичното риалити бизнесменът вече привлече внимание с отношението си към Дани Пенелова. Двамата излязоха на индивидуална среща и показаха видима близост. Как ще се развият отношенията им и дали Ашкар ще открие любовта в предаването, предстои да стане ясно с напредването на сезона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иха

    10 0 Отговор
    Ко и туй къдраво гейчи😂

    18:35 08.09.2026

  • 2 Абе

    5 0 Отговор
    Млад меринджей.

    18:35 08.09.2026

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор
    Някой гледали го това ?

    18:35 08.09.2026

  • 4 Ух...

    6 0 Отговор
    Това мъш и брадата ни го спасява от гейската визия!
    Плива наобратно на брего!

    18:41 08.09.2026

  • 5 Баце Бистришкият Тигър

    2 0 Отговор
    Остави жените, на тях не може да им се вярва! Ела да ти разкрия тайните на мъжката любов! 😘

    18:42 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ......па

    5 0 Отговор
    Всяко цигане се пробва я чалгата.

    18:45 08.09.2026

  • 8 Дедо ти

    4 0 Отговор
    Тази тъпня никой не я гледа.

    18:49 08.09.2026

  • 9 Чудя се на мениджмънта на тази телевизия

    2 0 Отговор
    ако направят канал в някоя платформа за възрастни, и пуснат истинско съдържание, както си му е реда, ще станат милионери за нула време. А и участничките, тъй или иначе за друго не стават. То и за специалния канал може да не стават, ама като за веднъж ще ги изгледаме, поне от любопитство ;-)

    18:50 08.09.2026

  • 10 7563753

    2 0 Отговор
    ееееее, само идин ристоран ли има на Дубай ! Мчи то тва бизнесмен ли е ?

    19:00 08.09.2026