Ашкар от "Ергенът: Любов в рая" има опит за поп фолк кариера (ВИДЕО)

Младият бизнесмен Ашкар Хами, който влезе в „Ергенът: Любов в рая“, се оказва, че е направил опит да изгради кариера в попфолка.
Още през 2016 г., когато е едва 17-годишен, Хами записва първата си песен – „Бъди с мен“. Парчето е в типичния за жанра закачлив стил и е съпроводено с провокативен текст, насочен към любовните отношения и самочувствието на младия изпълнител. Песента обаче не успява да му донесе очакваната популярност и музикалните му амбиции постепенно остават на заден план, пише Шоу Блиц.
Пет години по-късно Ашкар решава отново да опита късмета си в музиката. Той записва дуета „Яко мами“ с певеца Денис, но и този проект не успява да го утвърди трайно на попфолк сцената.
След неуспешните музикални опити новият Ерген се насочва към бизнеса. Разградчанинът развива дейност в строителния сектор у нас, а според представянето му в риалити формата има и собствен ресторант в Дубай.
Ашкар Хами не крие, че отделя сериозно внимание на визията си. Той е признавал, че е правил корекция на брадичката си и редовно посещава козметични процедури.
Самочувствието му също не остава незабелязано. Участникът открито заявява, че харесва себе си и има високи изисквания към жената до него. Според него тя трябва да бъде грижовна, уважителна, разбираща и добре поддържана. Хами дори признава, че ако е лудо влюбен, би могъл да прости изневяра.
В романтичното риалити бизнесменът вече привлече внимание с отношението си към Дани Пенелова. Двамата излязоха на индивидуална среща и показаха видима близост. Как ще се развият отношенията им и дали Ашкар ще открие любовта в предаването, предстои да стане ясно с напредването на сезона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иха
18:35 08.09.2026
2 Абе
18:35 08.09.2026
3 Хмм
18:35 08.09.2026
4 Ух...
Плива наобратно на брего!
18:41 08.09.2026
5 Баце Бистришкият Тигър
18:42 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ......па
18:45 08.09.2026
8 Дедо ти
18:49 08.09.2026
9 Чудя се на мениджмънта на тази телевизия
18:50 08.09.2026
10 7563753
19:00 08.09.2026