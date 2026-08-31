Гал Гадот счупи крак по време на снимките на новия си филм (ВИДЕО)

Гал Гадот е преминала през едно от най-тежките физически изпитания в кариерата си по време на снимките на новия екшън трилър „The Runner“. 41-годишната звезда от „Жената чудо“ разкри, че е получила сериозна травма и е завършила част от работата по продукцията с патерици.

„Завърших филма с патерици. В един момент си счупих ходилата и това беше“, разказва Гадот пред списание People. Наложило се е част от сцените, които не могат да бъдат заснети заради травмата, да бъдат довършени впоследствие, след като актрисата се възстановява. По думите ѝ след месеци на почти непрекъснато тичане организмът ѝ просто е имал нужда от почивка.

Причината натоварването да бъде толкова голямо е заложена в самата концепция на филма. В „The Runner“ Гадот играе Мая Мартен, успешна лондонска адвокатка, чийто син е отвлечен. Докато е на обичайния си сутрешен джогинг, тя получава телефонно обаждане от мистериозен похитител и серия безмилостни инструкции: трябва да продължи да се движи, да изпълнява всяка заповед и да не се доверява на никого. Ако спре, животът на детето ѝ е поставен под заплаха.

Така голяма част от 84-минутния трилър следва героинята на Гал Гадот в движение из Лондон. Трейлърът показва актрисата да тича по улици, железопътни линии и през различни части на британската столица, да скача от превозни средства и да попада във физически сблъсъци, докато се опитва да стигне до отвлечения си син.

За ролята Гадот се подготвя с олимпийски треньор, чиято задача е не просто да подобри издръжливостта ѝ, а да коригира самата техника на бягане. Актрисата обяснява, че е трябвало да стигне до момент, в който правилното движение да бъде почти автоматично и да не мисли за него пред камерата.

Макар да има сериозен опит във физически натоварващи продукции като „Жената чудо“, поредицата „Бързи и яростни“, „Red Notice“ и „Heart of Stone“, Гал Гадот признава, че досега не е снимала филм, в който практически всеки работен ден преминава в продължително бягане. „Никога не съм правила нещо, при което тичам всеки ден, по цял ден“, разказва тя.

Основните снимки на „The Runner“ започват в Лондон през април 2025 г. Проектът е режисиран от носителя на „Оскар“ Кевин Макдоналд, известен с „Последният крал на Шотландия“, а сценарият е дело на Марк Гибсън. Филмът е и първата продукция на Rockwood Pictures, компанията на продуцента Дейвид Кос, който преди това е заемал високи ръководни позиции във Netflix и Universal.

До Гал Гадот застават Дамиан Луис, познат от „Homeland“ и „Billions“, Алфред Енок от „How to Get Away with Murder“, Рори Уилмот и Финикс ди Себастиани. Луис изпълнява ролята на загадъчния човек от другата страна на телефона, който превръща сутрешното бягане на Мая в смъртоносна надпревара с времето.

Филмът вече имаше официална премиера в Лос Анджелис на 27 август, където Гадот определи проекта като една от най-предизвикателните продукции в кариерата си. Въпреки травмата тя вече е напълно възстановена и казва, че е готова отново да се върне към по-интензивна работа. За патериците обаче мнението ѝ остава категорично: може и да са „приятен аксесоар“, но определено не са за нея.

„The Runner“ ще има глобална премиера в Prime Video на 2 септември 2026 г. Продукцията е част от есенната програма на Amazon MGM Studios и поставя израелската актриса отново в центъра на екшън история, но този път без супергеройски способности и с далеч по-земна заплаха: майка, принудена буквално да тича за живота на детето си.