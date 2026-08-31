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Гал Гадот счупи крак по време на снимките на новия си филм (ВИДЕО)

Гал Гадот счупи крак по време на снимките на новия си филм (ВИДЕО)

31 Август, 2026 13:58 1 103 9

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  • счупен крак-
  • контузия-
  • травма-
  • филм-
  • актриса

Актрисата споделя, че снимките за нея са завършили с патерици

Гал Гадот счупи крак по време на снимките на новия си филм (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Гал Гадот е преминала през едно от най-тежките физически изпитания в кариерата си по време на снимките на новия екшън трилър „The Runner“. 41-годишната звезда от „Жената чудо“ разкри, че е получила сериозна травма и е завършила част от работата по продукцията с патерици.

„Завърших филма с патерици. В един момент си счупих ходилата и това беше“, разказва Гадот пред списание People. Наложило се е част от сцените, които не могат да бъдат заснети заради травмата, да бъдат довършени впоследствие, след като актрисата се възстановява. По думите ѝ след месеци на почти непрекъснато тичане организмът ѝ просто е имал нужда от почивка.

Причината натоварването да бъде толкова голямо е заложена в самата концепция на филма. В „The Runner“ Гадот играе Мая Мартен, успешна лондонска адвокатка, чийто син е отвлечен. Докато е на обичайния си сутрешен джогинг, тя получава телефонно обаждане от мистериозен похитител и серия безмилостни инструкции: трябва да продължи да се движи, да изпълнява всяка заповед и да не се доверява на никого. Ако спре, животът на детето ѝ е поставен под заплаха.

Така голяма част от 84-минутния трилър следва героинята на Гал Гадот в движение из Лондон. Трейлърът показва актрисата да тича по улици, железопътни линии и през различни части на британската столица, да скача от превозни средства и да попада във физически сблъсъци, докато се опитва да стигне до отвлечения си син.

За ролята Гадот се подготвя с олимпийски треньор, чиято задача е не просто да подобри издръжливостта ѝ, а да коригира самата техника на бягане. Актрисата обяснява, че е трябвало да стигне до момент, в който правилното движение да бъде почти автоматично и да не мисли за него пред камерата.

Макар да има сериозен опит във физически натоварващи продукции като „Жената чудо“, поредицата „Бързи и яростни“, „Red Notice“ и „Heart of Stone“, Гал Гадот признава, че досега не е снимала филм, в който практически всеки работен ден преминава в продължително бягане. „Никога не съм правила нещо, при което тичам всеки ден, по цял ден“, разказва тя.

Основните снимки на „The Runner“ започват в Лондон през април 2025 г. Проектът е режисиран от носителя на „Оскар“ Кевин Макдоналд, известен с „Последният крал на Шотландия“, а сценарият е дело на Марк Гибсън. Филмът е и първата продукция на Rockwood Pictures, компанията на продуцента Дейвид Кос, който преди това е заемал високи ръководни позиции във Netflix и Universal.

До Гал Гадот застават Дамиан Луис, познат от „Homeland“ и „Billions“, Алфред Енок от „How to Get Away with Murder“, Рори Уилмот и Финикс ди Себастиани. Луис изпълнява ролята на загадъчния човек от другата страна на телефона, който превръща сутрешното бягане на Мая в смъртоносна надпревара с времето.

Филмът вече имаше официална премиера в Лос Анджелис на 27 август, където Гадот определи проекта като една от най-предизвикателните продукции в кариерата си. Въпреки травмата тя вече е напълно възстановена и казва, че е готова отново да се върне към по-интензивна работа. За патериците обаче мнението ѝ остава категорично: може и да са „приятен аксесоар“, но определено не са за нея.

„The Runner“ ще има глобална премиера в Prime Video на 2 септември 2026 г. Продукцията е част от есенната програма на Amazon MGM Studios и поставя израелската актриса отново в центъра на екшън история, но този път без супергеройски способности и с далеч по-земна заплаха: майка, принудена буквално да тича за живота на детето си.


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  • 1 Гадот му

    12 2 Отговор
    с гaд еврейски, требало е да си чупи пачата

    14:00 31.08.2026

  • 2 газо

    11 1 Отговор
    отгазофустата

    14:01 31.08.2026

  • 3 местя

    8 1 Отговор
    в другия крачол

    14:08 31.08.2026

  • 4 Гайтан Войвода

    11 2 Отговор
    Тая беше Чифутка, нали ? Как е пробила в киноиндустрията изобщо?

    14:17 31.08.2026

  • 5 Георги

    6 1 Отговор
    за крак не се бях сещал, че може да чупи, но за други неща се сещам!

    14:40 31.08.2026

  • 6 Симо

    6 0 Отговор
    Като излъжеш в заглавието, за да ти прочетат статийката, това ли наричате журналистика, Събина??

    14:44 31.08.2026

  • 7 Гадот

    4 0 Отговор
    гадост преживя!

    14:54 31.08.2026

  • 8 Гада си е ГАД

    3 0 Отговор
    Тая да не е роднина на Гад Зееви - и той е от там ( краде и бега )

    14:55 31.08.2026

  • 9 Оруел 1984

    1 0 Отговор
    Още не съм я чела,немам и намерение🤣🤣

    15:06 31.08.2026