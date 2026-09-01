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Ирина Шейк показа моменти от френското си лято на фона на слуховете за нов романс (СНИМКИ)

Ирина Шейк показа моменти от френското си лято на фона на слуховете за нов романс (СНИМКИ)

1 Септември, 2026 09:15 1 032 11

  • ирина шейк-
  • девин букър-
  • нов романс-
  • лято-
  • франция

В петък Шейк сподели в Instagram нови снимки от лятото си във Франция

Ирина Шейк показа моменти от френското си лято на фона на слуховете за нов романс (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ирина Шейк предложи още един поглед към летните си пътешествия – и моментът накара феновете да се чудят дали има още нещо в най-новото европейско бягство на супермодела, пише tialoto.bg.

В петък Шейк сподели в Instagram нови снимки от лятото си във Франция. Въртележката дава на последователите ѝ поглед към стилните летни моменти на 40-годишния модел, като Шейк поддържа нещата без усилие да са шик, докато се наслаждава на пейзажа, модата, храната и спокойната европейска атмосфера.

Въпреки че публикацията не изглежда да се отнася директно до личния ѝ живот, тя се появява само седмици след като Шейк стана обект на големи спекулации за романс, включващ звездата от НБА Девин Букър.


Лятото на Шейк кара феновете да говорят

Снимките от Франция на модела идват на фона на съобщения, че тя и 29-годишният бивш приятел на Кендъл Дженър тихо прекарват време заедно.

Слуховете за връзка започнаха да се носят в края на юли, след като двойката беше забелязана заедно в Хамптънс. Според съобщения на TMZ, Шейк и звездата на „Финикс Сънс“ са били видени около Ийст Хамптън, включително в Tutto Caffè, докато друго предполагаемо наблюдение ги е поставило заедно на парти в Delilah.

Наблюденията бързо вкараха интернет в детективски режим, но нещата ескалираха, когато източник потвърди пред People, че двамата наистина се срещат.

„Девин Букър и Ирина се срещат. Много е ново, но много се харесват“, каза източникът, според People. Вътрешният източник също така твърди, че двамата са били запознати от общи приятели преди няколко месеца и се опитват да прекарват колкото се може повече време заедно по време на извънсезонния период на НБА.

Източникът добави, че се очаква Шейк да присъства на някои от мачовете на Букър, след като започне сезонът на НБА, твърдейки, че тя „много е влюбена в него“.

Нито Шейк, нито Букър са потвърдили публично връзката, което оставя много място за спекулации, докато двамата продължават да се ориентират в предполагаемата си нова романтика.


Последната актуализация на Шейк в Instagram не включва Букър, но моментът със сигурност е интересен. След като съобщаваните им забелязвания в Хамптънс дадоха началото на романтичната им връзка, моделът продължи да документира летните си приключения в социалните мрежи.

Супермоделът преди това е била свързвана с някои от най-големите имена в Холивуд и спорта. Тя има дъщеря Леа Де Сейн с Брадли Купър, докато Купър сега се среща с модела Джиджи Хадид. Шейк също така беше свързвана романтично с бившия куотърбек на НФЛ Том Брейди (екссъпруг на колежката ѝ Жизел Бюндхен).

Букър имаше дълга връзка с Кендъл Дженър преди отношенията им да приключат през 2022 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 още

    5 0 Отговор
    Ирина Швейк по терлици. И по нищо друго.

    09:21 01.09.2026

  • 2 ШЕЙКЪР

    10 0 Отговор
    ЕДНИ И СЪЩИ СИ СЕ МЕНКАТ ПОСТОЯННО.И КАТО ВЗЕМАТ ДА ОДЪРТЯВАТ СТАВАТ ОСОБЕНО ИНВАЗИВНИ В СОЦИАЛНИТЕ ПЛАТФОРМИ

    Коментиран от #10

    09:24 01.09.2026

  • 3 ъгъл

    3 0 Отговор
    почитателите й да се чудят,дали има още нещо в най-новото европейско бягство на супермоделКАТА

    09:24 01.09.2026

  • 4 Абе

    2 2 Отговор
    "Звизди"! Снощната сложи всичките в малкия си джоб. Бях с гръб към нея, и си викам, ще я изненадам, като го измъкна и й го туря в ръцете. Измъкнах го, и това беше достатъчно за могъщаерекцияна уреда, и докато се обръщам обаче, тази като скива вече беше на земята, и като свърши обръщането уреда вече беше изчезнал целия като при анаконда. Аз отворих уста по широко от нея, от зяоване, защото прецених, че за толкова малко време не бих успял дори и да се хвърля на земята!

    09:25 01.09.2026

  • 5 Мома без цици е лош избор

    2 2 Отговор
    Момата е симпатична, но с циците е много зле. Да задели някой $ или € и да се пооправи. Спомням си за първата ми любов на село , да ,беше сиганка , но просто беше с много гърди напред от тази мома.

    Коментиран от #7

    09:28 01.09.2026

  • 6 бушприт

    2 0 Отговор
    Супермоделката преди това е била свързвана с някои от най-големите имена ...

    09:32 01.09.2026

  • 7 Айде

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мома без цици е лош избор":

    Сега, претенции! Щом има влажнаподкаи пухкави устнички, има си всичко жената!

    09:33 01.09.2026

  • 8 БабаНешка

    2 3 Отговор
    руски к-тии, олъзнаха по света, златотърсачки

    09:47 01.09.2026

  • 9 Мисирки

    4 0 Отговор
    Стига с тоя Инстаграм бе

    09:52 01.09.2026

  • 10 Абсолютно,

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕЙКЪР":

    Животът на т.нар. звезди е едно постоянно суинг парти!

    Коментиран от #11

    10:33 01.09.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абсолютно,":

    Г-ювете от факти бг са ощетени!

    10:50 01.09.2026