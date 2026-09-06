Ирина Шейк взриви пистата на Формула 1 в Италия (СНИМКА)

Ирина Шейк превърна бокса на Ferrari в моден подиум по време на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1. 40-годишният руски супермодел се появи на легендарната писта „Монца“ в провокативна изцяло черна визия, която бързо привлече вниманието на фотографите.
Шейк избра черен кожен корсет, съчетан с елегантен панталон с права кройка. Към тоалета тя добави кожен клъч и ботуши на висок ток, а косата си остави свободно пусната. Гримът ѝ бе сравнително естествен, оставяйки акцента върху дръзкия кожен ансамбъл.
Специален гост в бокса на Ferrari
Моделът пристигна на Монца още в петък, 4 септември, когато посети гаража на Ferrari по време на втората свободна тренировка. Присъствието ѝ там е потвърдено и от снимки на Associated Press. Шейк беше забелязана и заедно с Кармен Ларбалестие – майката на пилота на Ferrari Люис Хамилтън.
Супермоделът не пропусна да се пошегува със скоростта на болидите. В Instagram Stories тя публикува кадри от трасето с шеговит коментар, че това е „същата скорост, с която обикновено карам“. По-късно наблюдава тренировките от бокса на Скудерията.
Появата ѝ край болидите не е съвсем необичайна – преди години Шейк е позирала във фотосесия за Vogue редом до автомобил на Ferrari от Формула 1.
Звезден уикенд на „Монца“
Гран При на Италия се провежда от 4 до 6 септември 2026 г., като същинското състезание е насрочено за неделя. „Монца“, известна като „Храмът на скоростта“, е сред най-историческите трасета във Формула 1 – първото състезание от световния шампионат там се провежда още през 1950 г.
Тази година събитието отново се превърна и в магнит за знаменитости. Италианските медии съобщават за редица популярни гости от спорта, музиката и шоубизнеса, а Ирина Шейк бе сред звездните посетители в бокса на Ferrari.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:47 06.09.2026
2 Шейкхудинова истинско име - мюююсли
14:50 06.09.2026
3 И кво....?!
14:50 06.09.2026
4 Баш майстора
Наета от Путин или Хизбула :)))
14:51 06.09.2026
5 Разбирач
14:51 06.09.2026
6 ааа
14:56 06.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:00 06.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
Щото като го..... и все едно е в шейкър🤔
15:01 06.09.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"- Марийке, що ти викат Лаптопа, да не си толкова добра с компютрите❓
-Ааа, не ! Щото им ги ЛАП ам до ТОП ките❗"
😉
15:05 06.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сър Пичук
15:13 06.09.2026
13 Сър Пичук
За да не иска да работи и живее в Русия явно там нещата не са много добре.
15:18 06.09.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
Коментиран от #15, #16
15:28 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":Д А Г О Д У Х А Ш, П О Д В О Д А,
НИ Ко КР@ ДЛ@, НЕ ДО €Н@,
Н€ ДО €Н@, ОЩЕ Н€ ДО € Б@ Н@🖕
15:39 06.09.2026