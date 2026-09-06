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Ирина Шейк взриви пистата на Формула 1 в Италия (СНИМКА)

Ирина Шейк взриви пистата на Формула 1 в Италия (СНИМКА)

6 Септември, 2026 14:44 1 059 16

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  • ferrari-
  • люис хамилтън

Супермоделът се появи на Гран При в Монца с горещ кожен корсет и стилен панталон

Ирина Шейк взриви пистата на Формула 1 в Италия (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ирина Шейк превърна бокса на Ferrari в моден подиум по време на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1. 40-годишният руски супермодел се появи на легендарната писта „Монца“ в провокативна изцяло черна визия, която бързо привлече вниманието на фотографите.

Шейк избра черен кожен корсет, съчетан с елегантен панталон с права кройка. Към тоалета тя добави кожен клъч и ботуши на висок ток, а косата си остави свободно пусната. Гримът ѝ бе сравнително естествен, оставяйки акцента върху дръзкия кожен ансамбъл.


Специален гост в бокса на Ferrari

Моделът пристигна на Монца още в петък, 4 септември, когато посети гаража на Ferrari по време на втората свободна тренировка. Присъствието ѝ там е потвърдено и от снимки на Associated Press. Шейк беше забелязана и заедно с Кармен Ларбалестие – майката на пилота на Ferrari Люис Хамилтън.

Супермоделът не пропусна да се пошегува със скоростта на болидите. В Instagram Stories тя публикува кадри от трасето с шеговит коментар, че това е „същата скорост, с която обикновено карам“. По-късно наблюдава тренировките от бокса на Скудерията.

Появата ѝ край болидите не е съвсем необичайна – преди години Шейк е позирала във фотосесия за Vogue редом до автомобил на Ferrari от Формула 1.

Звезден уикенд на „Монца“

Гран При на Италия се провежда от 4 до 6 септември 2026 г., като същинското състезание е насрочено за неделя. „Монца“, известна като „Храмът на скоростта“, е сред най-историческите трасета във Формула 1 – първото състезание от световния шампионат там се провежда още през 1950 г.

Тази година събитието отново се превърна и в магнит за знаменитости. Италианските медии съобщават за редица популярни гости от спорта, музиката и шоубизнеса, а Ирина Шейк бе сред звездните посетители в бокса на Ferrari.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Лачена. Мачкан лак. Много мачкан.

    14:47 06.09.2026

  • 2 Шейкхудинова истинско име - мюююсли

    6 0 Отговор
    Спрете си тия глупости. Тая татарка не се начеса, търси нов баламурник.

    14:50 06.09.2026

  • 3 И кво....?!

    3 2 Отговор
    Паркира се при старите трошики...?!

    14:50 06.09.2026

  • 4 Баш майстора

    2 2 Отговор
    Т Е Р О Р И С Т К А-а-а-а...
    Наета от Путин или Хизбула :)))

    14:51 06.09.2026

  • 5 Разбирач

    3 2 Отговор
    Тая златотърсачка е опасна. Нищо чудно да е там за да се върти около нашия Никола Цолов. Съсипа му връзката с Крисия, ей

    14:51 06.09.2026

  • 6 ааа

    3 1 Отговор
    Неприятна хитра татарка. Но Брадли Купър й би шута като я разбра.

    14:56 06.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Альоу, по-леко с взривяванията, че сега ще кажат Путинистка взриви Монца❗

    15:00 06.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    3 1 Отговор
    Дали и викат ШЕЙК от ШЕЙКЪР🤔❗
    Щото като го..... и все едно е в шейкър🤔

    15:01 06.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    😉
    "- Марийке, що ти викат Лаптопа, да не си толкова добра с компютрите❓
    -Ааа, не ! Щото им ги ЛАП ам до ТОП ките❗"
    😉

    15:05 06.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сър Пичук

    2 1 Отговор
    Иринчето, внучка на разузнавачка от 3 украйнски фронт, подложена на приятелски огън от копейките! Такъв срам!

    15:13 06.09.2026

  • 13 Сър Пичук

    2 0 Отговор
    Википедия (превод от руски ) - ,,Ирина Валериевна Шайхлисламова е родена на 6 януари 1986 г. в Еманжелинск (Челябинска област). Баща ѝ, Валери Шайхлисламов, е миньор, починал през 2000 г., когато Ирина е била на 14 години, от белодробно заболяване. Майка ѝ, Олга, учителка по музика, е трябвало да работи на две места, за да издържа себе си и двете си дъщери. Ирина има по-голяма сестра, Татяна. Шейк дължи външния си вид на татарския си произход от страна на баща си и руския си произход от страна на майка си. Баба Шейк, Галия Гайнисламовна Шайхлисламова (20 ноември 1924 г. – 20 декември 2013 г.; Сибай), е служила в разузнаването на 3-ти украински фронт по време на Великата отечествена война и е отпразнувала Деня на победата в Австрия. След войната е работила на зърнобаза."
    За да не иска да работи и живее в Русия явно там нещата не са много добре.

    15:18 06.09.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    2 0 Отговор
    НО не трябва да се забравя, ЧЕ САМО проссия и против СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, резидента рублен боташович не посмя дори и да го намекне в речта си❗

    Коментиран от #15, #16

    15:28 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Д А Г О Д У Х А Ш, П О Д В О Д А,
    НИ Ко КР@ ДЛ@, НЕ ДО €Н@,
    Н€ ДО €Н@, ОЩЕ Н€ ДО € Б@ Н@🖕

    15:39 06.09.2026