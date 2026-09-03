Васил Найденов на 76: Гласът зад „Телефонна любов“ и „Сбогом, моя любов“ продължава да събира поколения

Един от емблематичните гласове в българската поп музика празнува рожден ден. На 3 септември Васил Найденов навършва 76 години – повече от половин век след първите си стъпки на професионалната сцена и десетилетия след песните, които го превърнаха в любимец на няколко поколения.

Васил Найденов е роден на 3 септември 1950 г. в София. Любопитен факт от биографията му е, че преди музиката окончателно да определи професионалния му път, той завършва Строителния техникум „Христо Ботев“. Паралелно с това учи музика, а впоследствие завършва Музикалната академия със специалност пиано.

Именно като пианист започва и професионалният му път. От 1969 г. е част от „Златни струни“, а в началото на 70-те години за кратко свири в оркестъра на Бисер Киров. По-късно идва периодът с „Диана Експрес“, който се оказва решаващ за превръщането му от музикант зад клавишите в една от големите фигури на българската популярна музика.

С „Диана Експрес“ Васил Найденов изпява „Синева“ през 1976 г. Песента се превръща в един от ранните му големи успехи и остава трайно свързана с името му. След „Диана Експрес“ певецът преминава и през „Тангра“, преди да започне самостоятелната си кариера.

Истинският пробив идва през 1979 г. с „Адаптация“ – песента към едноименния филм, която е обявена за „Мелодия на годината“. От този момент нататък Васил Найденов се превръща в една от водещите звезди на българската естрада.

Следват песни, които и днес публиката разпознава още от първите акорди. „Телефонна любов“, „Сбогом, моя любов“, „Всичко ми е наред“, „Междучасие“, „По първи петли“, „Любовта продължава“, „Чудо“, „А дали е така“, „Откровение“, „И утре е ден“ и „След края на света“ са само част от заглавията, превърнали се в класика на българската популярна музика. Особено място заема и „Огън от любов“ – дуетът му със Силвия Кацарова.

Успехите му през 80-те години са придружени от редица отличия. „По първи петли“ получава втора награда на „Златният Орфей“ през 1980 г., а две години по-късно същото отличие печели „Любовта продължава“. През 1986 г. „Угризение“ получава трета награда. Найденов печели признание и извън България, включително на музикални фестивали в Дрезден и Хавана.

Признанието към него далеч не се ограничава до музикалните конкурси. През 2011 г. Васил Найденов е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значимите му заслуги към културата и музикалното изкуство, а през 2020 г. получава „Златен век“ – огърлие на Министерството на културата.

На 76 години – отново с нова песен

Рожденият ден през 2026 г. заварва Васил Найденов далеч от мисълта за оттегляне от сцената. Напротив – певецът продължава активно да концертира и през това лято имаше поредица от изяви пред публика.

На 22 юли именно негов концерт даде началото на Sofia Summer Fest. През лятото Найденов излезе и на сцената на „Маймунарника“ в София, а интересът доведе и до нова концертна дата. През юни той беше сред специалните участници и в големия юбилеен концерт по повод 25 години БГ Радио пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Още по-важната новина около певеца е, че през 2026 г. той представи нова авторска песен – „Казах ли ти колко си красива“. В края на август Васил Найденов представи композицията и пред БНТ, като песента вече присъства в концертния му репертоар.