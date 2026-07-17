Ники Кънчев гледа Световното по футбол до Дейвид и Виктория Бекъм (СНИМКИ)

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев се срещна с Дейвид и Виктория Бекъм преди полуфинала между Англия и Аржентина на Световното първенство по футбол в САЩ. За култовата среща стана ясно в социалните мрежи от самия Ники, който публикува снимки с тях.

„Семейство Бекъм! Тук, в Щатите, те са икони. Дейвид, който вдигна футбола по тези ширини на ново ниво, и Виктория, все още зашеметяваща, както във времената на Spice Girls“, написа водещият. Той допълни, че двамата са пристигнали, за да подкрепят националния отбор на Англия, но в крайна сметка останаха разочаровани от крайния резултат.

Дейвид и Виктория Бекъм наблюдаваха двубоя на стадиона в Атланта заедно със синовете си Ромео и Круз. Семейството отпразнува попадението на Антъни Гордън, с което Англия поведе в началото на второто полувреме. Аржентина обаче обърна резултата с два късни гола и спечели с 2:1, като се класира за финала срещу Испания.

След загубата бившият футболист определи резултата като тежък за английския отбор, а кадри от трибуните показаха как Круз Бекъм го прегръща след края на срещата. Дейвид Бекъм, който има 115 мача за Англия, беше сред най-разпознаваемите поддръжници на националния състав по време на турнира.

Публикацията на Ники Кънчев предизвика множество реакции, включително шеговити предложения семейство Бекъм да бъде поканено в „Стани богат“. Част от коментиращите се пошегуваха също дали те не са поискали снимка с българския водещ.

Ники Кънчев е в САЩ за мачовете от заключителната фаза на първенството. Ден по-рано той публикува и снимка с бившия испански национал Фернандо Йеро преди полуфинала между Испания и Франция в Далас.

„Имате поздрави от Фернандо Йеро и Далас. Прогнозата му е 2:0 за Испания“, написа журналистът. Предвиждането на бившия защитник на „Реал Мадрид“ се оказа точно, след като испанският състав спечели срещата със същия резултат.

Йеро е сред водещите фигури в испанския футбол от 90-те години. Той изиграва близо 600 мача за „Реал Мадрид“, печели пет титли на Испания и три пъти Шампионската лига, а за националния отбор записва 89 срещи и 29 гола.