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Ники Кънчев гледа Световното по футбол до Дейвид и Виктория Бекъм (СНИМКИ)

Ники Кънчев гледа Световното по футбол до Дейвид и Виктория Бекъм (СНИМКИ)

17 Юли, 2026 12:01 1 480 14

  • ники кънчев-
  • стани богат-
  • водещ-
  • бекъм-
  • дейвид бекъм-
  • виктория бекъм

Водещият публикува снимки със звездната двойка

Ники Кънчев гледа Световното по футбол до Дейвид и Виктория Бекъм (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев се срещна с Дейвид и Виктория Бекъм преди полуфинала между Англия и Аржентина на Световното първенство по футбол в САЩ. За култовата среща стана ясно в социалните мрежи от самия Ники, който публикува снимки с тях.

„Семейство Бекъм! Тук, в Щатите, те са икони. Дейвид, който вдигна футбола по тези ширини на ново ниво, и Виктория, все още зашеметяваща, както във времената на Spice Girls“, написа водещият. Той допълни, че двамата са пристигнали, за да подкрепят националния отбор на Англия, но в крайна сметка останаха разочаровани от крайния резултат.

Дейвид и Виктория Бекъм наблюдаваха двубоя на стадиона в Атланта заедно със синовете си Ромео и Круз. Семейството отпразнува попадението на Антъни Гордън, с което Англия поведе в началото на второто полувреме. Аржентина обаче обърна резултата с два късни гола и спечели с 2:1, като се класира за финала срещу Испания.

След загубата бившият футболист определи резултата като тежък за английския отбор, а кадри от трибуните показаха как Круз Бекъм го прегръща след края на срещата. Дейвид Бекъм, който има 115 мача за Англия, беше сред най-разпознаваемите поддръжници на националния състав по време на турнира.

Публикацията на Ники Кънчев предизвика множество реакции, включително шеговити предложения семейство Бекъм да бъде поканено в „Стани богат“. Част от коментиращите се пошегуваха също дали те не са поискали снимка с българския водещ.

Ники Кънчев е в САЩ за мачовете от заключителната фаза на първенството. Ден по-рано той публикува и снимка с бившия испански национал Фернандо Йеро преди полуфинала между Испания и Франция в Далас.

„Имате поздрави от Фернандо Йеро и Далас. Прогнозата му е 2:0 за Испания“, написа журналистът. Предвиждането на бившия защитник на „Реал Мадрид“ се оказа точно, след като испанският състав спечели срещата със същия резултат.

Йеро е сред водещите фигури в испанския футбол от 90-те години. Той изиграва близо 600 мача за „Реал Мадрид“, печели пет титли на Испания и три пъти Шампионската лига, а за националния отбор записва 89 срещи и 29 гола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кой беше

    13 5 Отговор
    тоя Ники Кънчев. А, ония от некакво семейство може би са нобелови лауреати.

    Коментиран от #7

    12:05 17.07.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    11 3 Отговор
    Те тва е новината на годината!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    12:05 17.07.2026

  • 4 Тръгнал

    20 3 Отговор
    да досажда другаря селянин на хората , да изпроси някоя снимка ?!

    12:06 17.07.2026

  • 5 Верно

    9 0 Отговор
    Стана Богат, човека!

    12:20 17.07.2026

  • 6 Да е жив и много здрав

    4 5 Отговор
    Да успее да посети всички дестинации за които мечтае!!!

    Коментиран от #11

    12:23 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя

    7 1 Отговор
    Е куцузлията и англичаните загубиха да му хвърлят един бой

    12:38 17.07.2026

  • 10 я ни трийте бе гъъски

    12 0 Отговор
    Правинциалистите умират да са хвалят, дори и като пръцнат до някоя знаменитост. Тежък, неизлечим комплекс.

    12:44 17.07.2026

  • 11 И да не се

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да е жив и много здрав":

    Върне, Господи!

    12:47 17.07.2026

  • 12 Аууу

    4 0 Отговор
    Срещу реклама ли, че обикновено не харчи пари за нищо. 😀

    13:05 17.07.2026

  • 13 Име

    5 0 Отговор
    Бат Кольо е изплискал легена с тази си проява и писаници! Смешник-комплексар!

    13:14 17.07.2026

  • 14 Кънчака

    4 0 Отговор
    Кънчака пак е ошмулил някой с пари да му плати, за да се отърка в известните и да се лези по медиите!
    Жалка история

    13:41 17.07.2026