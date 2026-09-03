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Кики от Дибич: Първият полтъргайст на демокрацията

Кики от Дибич: Първият полтъргайст на демокрацията

3 Септември, 2026 13:33 679 9

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  • кики-
  • дибич-
  • демокрацията-
  • феномен

Феноменът от началото на 90-те години, който почукваше по съзнанието на българите в епохата на прехода, остава сред най-големите градски легенди

Кики от Дибич: Първият полтъргайст на демокрацията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Случаят с паранормалното явление, станало известно като полтъргайстът Кики от шуменското село Дибич (както и подобните проявления в Пловдив и Плевенско), продължава да вълнува любителите на мистичното в България. В зората на демокрацията, когато цензурата падна, медиите изведнъж се наводниха с истории за извънземни, ясновидци и пакостливи духове. Феноменът от Дибич се превърна в абсолютна сензация, увличайки хиляди българи в дебати съществува ли невидимият свят.

Как започна всичко в село Дибич?

В началото на 1990 г. в къща в село Дибич започват да се случват необясними неща — чуват се странни почуквания, предмети се местят сами, а стъклени шишета левитират. Очевидци разказват как невидима сила комуникира с обитателите чрез кодирани удари (един за „да“, два за „не“). В епоха без интернет, вестниците бързо разпространяват историята и превръщат „Кики“ в нарицателно име за всеки мистериозен шум у дома.

Според архивите на научно-популярни платформи като Списание Наука - Форум Наука, подобни феномени почти винаги са се концентрирали около семейства с деца в пубертетна възраст. Психолозите обясняват това с т.нар. „неволева психокинеза“, предизвикана от стрес. С израстването на децата в Дибич, пакостите на Кики внезапно спират, оставяйки след себе си десетилетия на митове.

Огледало на прехода и медийна сензация

Феноменът бързо напуска пределите на Шуменско. Медийният интерес е толкова голям, че журналисти от цялата страна започват да търсят „Кики“ и на други локации, включително в Плевенския регион и Пловдив. Изследователи на паранормалното като Христо Нанев споделят, че полтъргайстът е общувал избирателно и е отразявал скритото подсъзнание на хората от онова време. Жаждата за сензации след десетилетия на информационно затъмнение превръща пакостливия дух в перфектния параван за бягство от сивото и трудно ежедневие на прехода.

Днес местните жители на село Дибич си спомнят за случая с усмивка. Мнозина са на мнение, че зад „чудото“ е стоял просто талантлив селски артист или детска игра, на която тогавашните вестници са дали национална трибуна. Въпреки това, историята за първия полтъргайст на българската демокрация остава златна страница в родната попкултура.


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  • 1 Еееее, хубави времена бяха

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    Бяхме млади аз и Венчето, закачахме се в двора на началното училище

    Коментиран от #3

    13:37 03.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 1 Отговор
    по-добре питайте ИИ отколкото да четете
    глупостите на тия глyпаци от фикции беге

    13:40 03.09.2026

  • 3 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еееее, хубави времена бяха":

    Венчето още е хубава, ти - нц!

    13:43 03.09.2026

  • 4 Факт

    6 0 Отговор
    Помня и Царичинската дупка, където военните копаха доста надълбоко, уж за да търсят някакъв извънземен прародител на човека. Едни камиони влизаха, а после учените в начинанието бяха радиооблъчени.

    13:47 03.09.2026

  • 5 Кикимора

    2 0 Отговор
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    Коментиран от #7

    14:03 03.09.2026

  • 6 Анита и бети неудачничките

    0 0 Отговор
    Сперма от негър е доста полезно да слагате в кафето рано сутрин. Предпазва от инфаркт и прави жената щастлива.🍾

    Коментиран от #8

    14:15 03.09.2026

  • 7 НАСКО

    0 0 Отговор

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    Гооолям смях беше!

    14:17 03.09.2026

  • 8 Искра християнката

    0 0 Отговор

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    Бог да е с вас да имате повече негри. Сега ще се помоля на свети лука

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  • 9 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Когато Мими ме остави сърцето ми направи туп-туп и след това спря. Съседите дойдоха, настъпи суматоха – всички закрещяха: “човекът умря”. Аз обаче не умрях, напротив излетях и станах полтъргайст – дух, който прави номера....

    Да почива в мир музиканта Евгени Минчев !!

    14:34 03.09.2026