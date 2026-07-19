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Защо сърбите псуват непрекъснато: Анатомия на феномена

Защо сърбите псуват непрекъснато: Анатомия на феномена

19 Юли, 2026 18:34 1 464 16

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  • анатомия-
  • феномен

От езически ритуали до катарзис – как псувнята се превърна в нематериално културно наследство за западната ни съседка

Защо сърбите псуват непрекъснато: Анатомия на феномена - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сръбският език е известен в цял свят със своята колоритност, но един негов специфичен аспект редовно предизвиква недоумение у чужденците – мащабът и креативността на сръбските псувни. Докато за много култури вулгарният език е табу, в Сърбия той е ежедневен лингвистичен инструмент. Проучвания на платформи като Belgrade Language School описват как думи като „jebote“ са загубили буквалния си смисъл и се използват просто като запетайки за изразяване на широк спектър от емоции. Зад това явление обаче стоят дълбоки фактори, които превнят ругатните в културен феномен.

Етнографски и исторически корени

Езиковедите разглеждат сръбските псувни като част от т.нар. „нематериално, но много шумно наследство“. В изследване за ResearchGate се посочва, че голяма част от тези изрази имат праславянски, езически корени. Първоначално те не са били обиди, а магически формули, свързани с култа към плодородието и „свещения брак между небето и земята“. С навлизането на християнството тези ритуални изрази биват сакрализирани и превърнати в табу, което засилва тяхната емоционална мощ. Исторически, вековете на чуждо потисничество на Балканите са развили псувнята и като форма на вербална съпротива и съхранение на идентичността.

Културни прилики с България и балкански манталитет

Този исторически контекст обяснява и огромните културни прилики с България, където псуването споделя същия балкански корен на битова устойчивост. И в двете страни вулгарният език често служи за скъсяване на социалната дистанция и изразяване на близост. Както отбелязват лингвистични анализи в Списание Осем, балканските народи използват сходна матрица на „семейно-родствени“ ругатни, които атакуват най-святото. Разликата е в националния характер – докато българинът е по-сдържан и псува предимно при акумулиран гняв, сърбинът е по-експресивен и превръща ругатнята в поетична метафора на ежедневието.

Психологически и философски аспект

От гледна точка на психологията, псуването в Сърбия служи като мощен вентил за освобождаване на стреса. Статия в сръбското списание Vreme цитира експерти, според които по време на спор или напрежение се активира лимбичната система на мозъка – същата, която отговаря за ръмженето при животните. Фройдисткият поглед пък подчертава, че сръбските ругатни са насочени предимно към семейството (майката) и слънцето, хляба или вярата – най-ценните и свещени концепции в обществото. Философията на сръбското псуване не цели непременно физическа агресия, а по-скоро вербален катарзис, който често замества реалното насилие.

Демографски различия и съвременност

Въпреки че феноменът обхваща цялото общество, съществуват демографски и географски нюанси. Както се отбелязва в етнографски анализи за Scribd, по-възрастните поколения и жителите на селските райони използват по-архаични и сложни ругатни с религиозен и битов характер. При младото градско население се наблюдава глобализация на езика, където традиционните изрази се смесват с чужди заемки, но запазват своята интензивност като социално лепило за скъсяване на дистанцията в ежедневната комуникация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 19 Отговор
    щот са много близки са рашаните-дет им е крив света

    Коментиран от #11

    18:36 19.07.2026

  • 2 БГ Елит

    3 22 Отговор
    Българи, сърби, руснаци всички са пpocтаци. До един говорят матом. Без матом разговор не става.

    Всички знаят, че само джендърите не говорят матом!

    Коментиран от #10

    18:37 19.07.2026

  • 3 съветче

    6 5 Отговор
    вени ако в офиса е хладно , падни на колене през милен и го налапаай до гърлото , ще ти се оправи настроението и вкуса

    Коментиран от #4

    18:40 19.07.2026

  • 4 милена с черните очила съм

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "съветче":

    и заплатата ще й се повиши

    18:41 19.07.2026

  • 5 нещо ново

    4 0 Отговор
    Било пожелание към майката за съдейстие в здраво и многолюдно семейство.

    18:42 19.07.2026

  • 6 Чао

    9 8 Отговор
    Вярно е но сърбите са големи пичове.Имам много по добри приятели сърби отколкото българи.

    18:43 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ....

    3 10 Отговор
    Почти всеки ден ми се налага да общувам с руснаци и никога не съм чувал наживо, руснак да каже две изречения без псувня или ругатня. Няма значение мъж, жена, дете или старец, Псувнята е прозорец към истинската им същност. Единствено на филм, или по телевизията съм чувал руски без псувни. Те дори като си галят децата ги псуват.

    18:54 19.07.2026

  • 10 ОБЕКТИВНИЯ

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "БГ Елит":

    Рушняците нямат НИЩО ОБЩО с нас (българи и сърби) !
    Рушняците са азиатски племена !

    Коментиран от #13, #14

    19:01 19.07.2026

  • 11 РУСОФИЛ

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "брато" , Е . АН СИ В ГЛАВУ!

    19:23 19.07.2026

  • 12 В ЦЯЛ СВЯТ!

    3 1 Отговор
    В цял свят да го кажем по-меко “хората без възпитание и образование” използват масово вулгарни изрази -псувни при общуването…били те сърби, българи, американци, руснаци… Е в северозападна Европа това е по-рядко, но по отношение на кореняците на тези територии!

    19:27 19.07.2026

  • 13 РУСОФИЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    С ва$-дж€н дъ ри т€ РУСНАЦИТЕ НАИСТИНА НЯМАТ ОБЩО!
    ПРАБЪЛГАРИТЕ СА ОТ АЗИЯ, ДРЕВНИТЕ ТРАКИ СЪЩО-ПРОТОПЕРСИЙСКИ НАРОД,
    СЛАВЯНИТЕ И ТЕ СА ДОШЛИ ОТ АЗИЯ...
    А тр€то половите $т€ Болни $ъ щ€$т ва, ОБИЧАТ€ ДА ВИ ШИ БАТ В Г . ЗА!:))

    19:29 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 3555776477

    3 0 Отговор
    Йе.и го ....една добра статия !

    19:46 19.07.2026

  • 16 Когато ковеш пирон

    2 0 Отговор
    и си удариш пръста, ако не знаеш сръбски или български, просто няма какво да кажеш.

    20:06 19.07.2026