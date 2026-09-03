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5 отчаяни хода на мъжа, който иска да си върне жената

5 отчаяни хода на мъжа, който иска да си върне жената

3 Септември, 2026 19:17 599 14

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  • да си върне-
  • жената-
  • раздяла

Раздялата боли, но грешните опити за сближаване провалят всичко

5 отчаяни хода на мъжа, който иска да си върне жената - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато една връзка се разпадне, емоциите често замъгляват разума. Според експертите по връзки, цитирани в платформите за психологическа помощ като Psychology Today и PsychCentral, мъжете по-често са склонни да действат импулсивно след раздяла. В отчаяните си опити да поправят нещата, те често прибягват до тактики, които вместо да привлекат жената обратно, я отблъскват окончателно.

Ето петте най-чести отчаяни хода, които мъжете правят, и защо те никога НЕ работят:

Бомбардиране със съобщения и обаждания

Първата реакция на отчаяния мъж е да залее бившата си партньорка с непрестанни обаждания, дълги текстови съобщения и обяснения в любов в социалните мрежи. Това поведение, често изследвано в материали на Love Panky, създава усещане за задушаване и преследване. Вместо да предизвика съчувствие, то затвърждава решението на жената за раздяла.

Използване на чувство за вина и сълзливи молби

Опитите за манипулация чрез съжаление са класически грешен ход. Фрази от типа „Животът ми няма смисъл без теб“ или „Ти съсипа всичко“ целят да вменят вина. Психолозите от Relationship Hero подчертават, че здравата връзка не може да се гради върху състрадание. Този подход показва емоционална незрялост и слабост.

Грандиозни и скъпи жестове

Купуването на скъпи подаръци, неочакваното доставяне на огромни букети на работното място или резервациите за екзотични екскурзии са опит за „купуване“ на прошка. Както отбелязват съветниците в marriage.com, материалните неща не могат да излекуват дълбоките емоционални рани или липсата на доверие, довели до разрива.

Привличане на внимание чрез ревност

Някои мъже бързо започват да демонстрират „нов живот“ в социалните мрежи, публикувайки снимки с други жени, за да накарат бившата си да ревнува. Тази прозрачна стратегия почти винаги се проваля. Тя показва неуважение към миналата връзка и кара жената да се чувства облекчена, че си е тръгнала навреме.

Намеса на приятели и роднини

Вкарването на трети страни в конфликта – ухажване на тъщата, молби към нейните приятелки да „поговорят с нея“ – е сериозно нарушение на личното пространство. Според статии в Coaching Online, това превръща личния проблем в публичен панаир и напълно разрушава остатъците от доверие между партньорите.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 0 Отговор
    ми то жинать избега бе

    19:18 03.09.2026

  • 2 Освалдо Риос

    0 2 Отговор
    Стригане

    19:18 03.09.2026

  • 3 14/88

    1 1 Отговор
    а де ги продават че били наши тея жени

    Коментиран от #4

    19:19 03.09.2026

  • 4 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "14/88":

    е ти нали си булка

    19:21 03.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 0 Отговор
    на някой мьже жени не им требят

    19:36 03.09.2026

  • 6 Запознат

    0 0 Отговор
    Кой бе тя алкохоличка пропаднала ай и взел професията а аз съм на върха 🤣🤣🤣🤣🤭

    19:42 03.09.2026

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор
    венелино бъди рахат теб никой няма да иска да те върне, дърта си и кривозъъба

    дориМИНЕТ като хората не можеш да правиш

    19:43 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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