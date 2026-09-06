Нана Гладуиш с разтърсваща изповед пред Мон Дьо (ВИДЕО)

В едно от най-откровените си интервюта досега телевизионната водеща Нана Гладуиш сподели дълбоко лични преживявания, свързани с битката ѝ с рака, загубата на баща ѝ и постоянната борба със страховете, пише woman.bg.



В разговор с Мариян Станков – Мон Дьо Гладуиш разкри, че в миналото е изпитвала несигурност относно външния си вид. Тя признава, че е имало моменти, в които се е тревожила, че не е достатъчно красива или фотогенична.

„Красотата за мен остана встрани“, споделя тя, обяснявайки как житейските изпитания са променили приоритетите ѝ.

Един от най-емоционалните моменти в интервюто настъпва, когато водещата си спомня за баща си. Запитана кога го е видяла безсилен за първи път, тя се връща към деня, в който семейството научава, че му остава по-малко от месец живот.

„Тежко е да видиш силния човек, на когото всички шансове са отнети“, казва тя, с видима мъка, едва сдържайки сълзите си.



Гладуиш говори открито и за най-тежката тема в живота си – рака. След като тази година за трети път чува страшната диагноза, тя отвръща с характерното си чувство за хумор: „Моят рак не случи на човек.“



Зад тази шега обаче се крие дълбок страх, който тя не се опитва да прикрие.

„Аз не съм безстрашна, аз ужасно много се страхувам“, признава водещата. Тя подчертава, че се гордее не с липсата на страх, а със смелостта си да се изправя срещу него отново и отново. Според нея дори ремисията не носи пълно успокоение, а може да бъде също толкова плашеща, колкото и самата диагноза, тъй като човек продължава да живее в неизвестност.

Интервюто е представено от Мон Дьо не като среща с „героиня“, а като разговор с жена, преминала през поредица от тежки удари. Той припомня, че освен радостта от телевизията, любовта и майчинството, животът е отнел на Нана най-близките ѝ хора – нейните майка, баща и сестра. Загубата на сестра ѝ идва точно преди Коледа, която двете са планирали да прекарат заедно.



„Можех да я попитам как се издържа всичко това. Не го направих. Защото никой не е длъжен да превръща болката си в урок, за да се чувстват останалите по-добре“, пише Мон Дьо в анонса си. Вместо това той търси отговори на въпроси като какво е изгубила Нана по пътя си и коя своя версия ѝ липсва.



„Не търсех героиня. Търсех истината за една жена, на която животът не е спестил почти нищо. Намерих Нана“, завършва журналистът.



С този разговор Мон Дьо дава старт на 13-ия сезон на своята поредица „Белегът на времето“. Интервюто ще бъде излъчено днес по NOVA, а пълната версия ще бъде достъпна в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.