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DARA се раздели с "Вирджиния Рекърдс"

DARA се раздели с "Вирджиния Рекърдс"

2 Септември, 2026 07:46 1 614 16

  • дара-
  • саня армутлиева-
  • вирджиния рекърдс-
  • раздели

Певицата не посочва причината за края на взаимоотношенията с компанията

DARA се раздели с "Вирджиния Рекърдс" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
"Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока." Това написа в социалните мрежи победителката от "Евровизия" 2026 DARA. Поводът е напускането ѝ на музикалния лейбъл на Саня Армутлиева "Вирджиния Рекърдс" след близо 10 години съвместна работа. Певицата не посочва причината за края на взаимоотношенията с компанията, пише varna24.bg.

Ето какво гласи и цялата публикация на Дара:

"След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край.

Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.

Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават.

Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    7 11 Отговор
    Успехи, Дара!

    07:47 02.09.2026

  • 2 Глупаво повидение

    14 11 Отговор
    Неблагодарност и неуважение
    Гранично с престъпление
    Липса на реална самооценка е голям риск за бъдещето

    07:51 02.09.2026

  • 3 Васил

    16 2 Отговор
    И къде ще подпише с Only Fans????

    Коментиран от #15

    08:09 02.09.2026

  • 4 Атина Паднала

    15 0 Отговор
    Името на тази кобра Саня Армутлиева ми звучи много еврейски и там ли пипалата на евреите са достигнали?

    Коментиран от #6

    08:10 02.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Исторически парк

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Паднала":

    Точно така

    08:16 02.09.2026

  • 7 Цъцъ

    11 0 Отговор
    Маймyнките не пускат клона преди да са хванали друг😉

    08:17 02.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 шам фъстък

    3 2 Отговор
    Ей,голямъ и зеленъ празъ!

    08:22 02.09.2026

  • 10 Батето

    5 1 Отговор
    Ами очакваше се. Брандът DARA става фабрика за пари и защо да им дава като може повече да остават за нея.

    08:27 02.09.2026

  • 11 Даранга Ранга

    6 2 Отговор
    Скоро Дара ще разбере, че ако зад теб не стои голяма продуцентска компания, нищо голямо не можеш да постигнеш. Ако беше свръхталантлива, каквато за съжаление, Дара не е, може би щеше да има шанс. Песента, с която се яви на Евровизия дори не е нейна и като структура силно напомня на едно от парчетата на Били Айлиш. Ще видим дали ще успее или ще си остане звезда за един хит.

    08:38 02.09.2026

  • 12 ?????

    4 2 Отговор
    Уф.
    Все ми е тая и за двете, но явно момичето си е повярвало че вече е някаква суперзвезда.
    Пожелавам и успех, но с една Бангаранга не се става суперзвезда.
    Догодина вече никой няма да я помни.

    08:40 02.09.2026

  • 13 Зоолог

    2 1 Отговор
    Малката акула избяга от голямата акула. Въпроса е за пари! Другото благодарности бля, признателност бля и бля бля бля

    08:41 02.09.2026

  • 14 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 0 Отговор
    От къде накъде ша пълни гушката на Армутлиева....

    08:42 02.09.2026

  • 15 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Съпругът и е милионер
    Не я мислете Дара.

    Коментиран от #16

    08:44 02.09.2026

  • 16 Дааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Днес е с милионер но утре може да не е.

    08:55 02.09.2026