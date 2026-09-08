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60-годишната Салма Хайек се съблече чисто гола за морето (СНИМКА)

60-годишната Салма Хайек се съблече чисто гола за морето (СНИМКА)

8 Септември, 2026 15:15 1 193 8

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Холивудската икона отпразнува своя юбилеен рожден ден с гореща и дръзка фотосесия във водата

60-годишната Салма Хайек се съблече чисто гола за морето (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Невероятната Салма Хайек буквално взриви интернет пространството, след като сподели свои снимки, на които позира напълно гола по време на къпане в морето. Поводът за смелата фотосесия е нейният 60-годишен юбилей, който актрисата отпразнува на 2 септември.

"Влязох в моите 60 и съм изпълнена с благодарност", написа латиноамериканската икона под кадрите, които мигновено събраха милиони харесвания.


Салма Хайек, която стана световноизвестна с ролите си във „Фрида“ и „От здрач до зори“, продължава да бъде символ на женственост и секссимвол на няколко поколения. Както съобщават светските хроники на spletnik.ru, актрисата от години се бори срещу стигмата, че жените в зряла възраст трябва да стават „невидими“ за обществото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генади

    10 1 Отговор
    Малиии колко деца сме фърлили по тая!

    15:17 08.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    10 1 Отговор
    Тяло един път!😍 (за възрастта си).

    15:19 08.09.2026

  • 3 Цвете

    12 0 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО Е ЖЕНА, ЧЕ НЕ ДРАЗНИ ДАЛИ Е ОБЛЕЧЕНА ИЛИ СЪБЛЕЧЕНА.ДА Е ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА. 👍

    15:20 08.09.2026

  • 4 Цвете

    6 0 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО Е ЖЕНА, ЧЕ НЕ ДРАЗНИ ДАЛИ Е ОБЛЕЧЕНА ИЛИ СЪБЛЕЧЕНА.ДА Е ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА. 👍

    15:21 08.09.2026

  • 5 Лили Иванова

    2 1 Отговор
    И,аз искам отново да си пусна гола в плейбой.. Да си покажа стария кубратски ошав.

    15:23 08.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 10 Отговор
    всички новокопейки , писали преди мен , онанираха на Джена от седморката на Блейк

    Коментиран от #8

    15:23 08.09.2026

  • 7 честен ционист

    4 1 Отговор
    Колко ножки съм правил за нея само една Талмуда знае. Цялата стая я бях боядисал в бяло за нея.

    15:28 08.09.2026

  • 8 Ооооо

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    бълхарник, нали ти казах да не пишеш във форума, докато не се обезпаразитиш. Зеленски друсани бълхи ти садраха проскубаното кожухче.

    15:29 08.09.2026