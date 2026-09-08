Сиара очаква 5-ото си дете на 40 години (СНИМКИ)

Американската певица Сиара е бременна с петото си дете и четвъртото от съпруга си, бившата звезда на НФЛ Ръсел Уилсън. Двамата обявиха новината с видео в Instagram.
В клипа изпълнителката на „One, Two Step“ окачва на простор бели тениски, символизиращи членовете на семейството, а накрая поставя и бебешко боди. Сиара показва наедрялото си коремче, докато в друг кадър тя и Ръсел Уилсън вдигат по пет пръста като препратка към предстоящото пето дете на певицата.
„Още един човек, когото да обичаме“, написаха двамата към публикацията.
40-годишната носителка на „Грами“ стана майка за първи път през май 2014 г., когато от връзката ѝ с рапъра Future се роди синът им Future Zahir Wilburn. Година по-късно Сиара започна връзка с Ръсел Уилсън. Певицата и спортистът се ожениха през юли 2016 г. в Англия. Дъщеря им Сиена се роди през април 2017 г., синът им Уин през юли 2020 г., а дъщеря им Амора през декември 2023 г.
Темата за още едно дете отдавна присъстваше в публичните разговори на звездната двойка. Сиара разказа пред Us Weekly, че Ръсел Уилсън започнал да говори за „номер пет“ скоро след раждането на Амора.
„Казах му да забави темпото. Току-що бяхме станали родители отново“, сподели певицата с усмивка. Тя обаче призна, че не изключва още едно дете, тъй като майчинството е „любимата ѝ работа“.
Ръсел Уилсън също неведнъж е намеквал публично, че иска семейството им да се увеличи. През септември 2025 г. бившият играч от НФЛ отново повдигна темата по време на събитие в Grammy Museum.
Сиара тогава отговори, че разговорът е трябвало да остане личен, но няколко месеца по-късно прогнозата на Ръсел Уилсън се оказа вярна. Сега двойката очаква ново попълнение в семейството си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
16:09 08.09.2026
2 яяяяяяя
16:13 08.09.2026
3 незнайко
16:17 08.09.2026
4 ........–
В унисон с линията на каш-ерн.ата партия-майка за заличаване на водещата ра са.
16:37 08.09.2026
5 ВЪХ!!!
16:44 08.09.2026
6 ОСА
Коментиран от #7
17:16 08.09.2026
7 Не забравяй,
До коментар #6 от "ОСА":че това все пак е Сяра, не е някоя обикновена нормална жена. Как си го представяш точно Сяра да си гледа децата?!?
17:22 08.09.2026