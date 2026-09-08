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Сиара очаква 5-ото си дете на 40 години (СНИМКИ)

Сиара очаква 5-ото си дете на 40 години (СНИМКИ)

8 Септември, 2026 15:59 1 035 7

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  • дете-
  • бебе

Това ще е четвърто дете за певицата и съпруга ѝ Ръсел Уилсън

Сиара очаква 5-ото си дете на 40 години (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица Сиара е бременна с петото си дете и четвъртото от съпруга си, бившата звезда на НФЛ Ръсел Уилсън. Двамата обявиха новината с видео в Instagram.

В клипа изпълнителката на „One, Two Step“ окачва на простор бели тениски, символизиращи членовете на семейството, а накрая поставя и бебешко боди. Сиара показва наедрялото си коремче, докато в друг кадър тя и Ръсел Уилсън вдигат по пет пръста като препратка към предстоящото пето дете на певицата.

„Още един човек, когото да обичаме“, написаха двамата към публикацията.

40-годишната носителка на „Грами“ стана майка за първи път през май 2014 г., когато от връзката ѝ с рапъра Future се роди синът им Future Zahir Wilburn. Година по-късно Сиара започна връзка с Ръсел Уилсън. Певицата и спортистът се ожениха през юли 2016 г. в Англия. Дъщеря им Сиена се роди през април 2017 г., синът им Уин през юли 2020 г., а дъщеря им Амора през декември 2023 г.

Темата за още едно дете отдавна присъстваше в публичните разговори на звездната двойка. Сиара разказа пред Us Weekly, че Ръсел Уилсън започнал да говори за „номер пет“ скоро след раждането на Амора.

„Казах му да забави темпото. Току-що бяхме станали родители отново“, сподели певицата с усмивка. Тя обаче призна, че не изключва още едно дете, тъй като майчинството е „любимата ѝ работа“.

Ръсел Уилсън също неведнъж е намеквал публично, че иска семейството им да се увеличи. През септември 2025 г. бившият играч от НФЛ отново повдигна темата по време на събитие в Grammy Museum.

Сиара тогава отговори, че разговорът е трябвало да остане личен, но няколко месеца по-късно прогнозата на Ръсел Уилсън се оказа вярна. Сега двойката очаква ново попълнение в семейството си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    8 2 Отговор
    Таа па печка са не начеса.

    16:09 08.09.2026

  • 2 яяяяяяя

    6 1 Отговор
    Много кюмюр....

    16:13 08.09.2026

  • 3 незнайко

    5 1 Отговор
    Тези са като нашите инкубатори - циганите, на всеки 4 години дете !

    16:17 08.09.2026

  • 4 ........–

    2 1 Отговор
    Ман.галски рапсодии.
    В унисон с линията на каш-ерн.ата партия-майка за заличаване на водещата ра са.

    16:37 08.09.2026

  • 5 ВЪХ!!!

    3 1 Отговор
    Те това си е направо новина…те сега тичам да се абонирам за някой сайт дето й следи браковете, разводите и забременяванията, щото иначе няма да съм в крак с глупавите новини, сиреч ще съм демоде!!!

    16:44 08.09.2026

  • 6 ОСА

    3 0 Отговор
    Браво на жената...лесно носи, лесно ражда...за 12г / 5 деца, да са й живи и здрави, но с тия орлови нокти не ги гледа тя...явно бавачка!

    Коментиран от #7

    17:16 08.09.2026

  • 7 Не забравяй,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ОСА":

    че това все пак е Сяра, не е някоя обикновена нормална жена. Как си го представяш точно Сяра да си гледа децата?!?

    17:22 08.09.2026