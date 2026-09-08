Джъстин и Хейли Бибър с гореща целувка за корица на списание (СНИМКА)

Джъстин Бибър и съпругата му Хейли отново показаха, че не се притесняват да демонстрират чувствата си публично. 32-годишният музикант и 29-годишната основателка на Rhode са звездите на първата корица на WYouth – новото младежко издание от семейството на W Magazine, пише сп. People.

Централният кадър показва двамата в страстна целувка, а заглавието на фотосесията е красноречиво – „Justin and Hailey Bieber, More in Love Than Ever“ („Джъстин и Хейли Бибър – по-влюбени от всякога“).

Любопитното е, че зад камерата не стои известен моден фотограф. Хейли и Джъстин сами са заснели кадрите един на друг, което придава на фотосесията много по-лично и непринудено усещане.

Освен целувката на корицата, двамата позират прегърнати и в леглото. На един от кадрите Джъстин нежно целува Хейли по бузата, докато тя се усмихва със затворени очи. Хейли е заснета в ефирен тоалет на Miu Miu, докато Джъстин демонстрира характерния си небрежен стил с дрехи от Skylrk.

Разкриха и малки тайни за връзката си

Към фотосесията двамата отговарят и на серия от кратки въпроси, които разкриват любопитни подробности от ежедневието им. Оказва се например, че любимият град на Хейли е Ню Йорк, докато Джъстин избира Лос Анджелис. И двамата обаче са напълно единодушни за любимия си начин за почивка – ден в СПА център.

Разминават се и по отношение на любимите празници. Хейли предпочита Деня на благодарността, а Джъстин – Коледа. За караоке тя би избрала легендарната „Bohemian Rhapsody“ на Queen, докато съпругът ѝ посочва „With You“ на Chris Brown – песен, която има специално място в ранната му музикална история.

Осем години брак

Фотосесията се появява броени дни преди годишнината от брака им. Джъстин и Хейли сключиха граждански брак през септември 2018 г., а година по-късно организираха пищна сватбена церемония в Южна Каролина.

През август 2024 г. семейството им се увеличи с появата на първото им дете – Джак Блус Бибър.

Новите кадри идват след период, в който отношенията на двойката неведнъж ставаха обект на спекулации в социалните мрежи и светските медии. С корицата на WYouth двамата очевидно предпочитат да отговорят не с обяснения, а със серия от изключително лични снимки, демонстриращи близостта помежду им.

Дебютният брой на WYouth излиза на 15 септември, като новото издание има амбицията да върне интереса на младата публика към печатните списания чрез комбинация от поп култура, мода, красота и фотография.