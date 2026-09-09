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Едва на 22 години почина "Мис Австрия" Лусия Сисич

Едва на 22 години почина "Мис Австрия" Лусия Сисич

9 Септември, 2026 14:16 1 362 8

  • почина-
  • мис австрия-
  • лусия сисич

Носителката на короната е преминала през седем сърдечни операции, а причината за смъртта ѝ не е обявена

Едва на 22 години почина "Мис Австрия" Лусия Сисич - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лусия Сисич, носителката на титлата „Мис Австрия 2024“ почина едва на 22-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от организацията Mission Austria, която стои зад националния конкурс за красота.

Сисич спечели короната през септември 2024 г. и остана действащата Мис Австрия до смъртта си, тъй като през 2025 и 2026 г. не беше избрана нейна наследничка, пише diepresse.com.

Младата виенчанка не криеше сериозните здравословни изпитания, през които е преминала. Тя е родена с вроден дефект на сърдечна клапа и през живота си е претърпяла седем операции на сърцето. Последната интервенция е била през миналата зима. В свои публикации Сисич е разказвала за трудностите от детството си, но и за желанието си здравословните проблеми да не определят живота ѝ.

Към момента официална причина за смъртта ѝ не е обявена и няма потвърждение, че кончината ѝ е свързана със сърдечното заболяване.

От Mission Austria заявиха, че ще запомнят Лусия като „прекрасна млада жена“, а близки, приятели и представители на конкурсите за красота се сбогуваха с нея с емоционални послания в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уффф

    7 4 Отговор
    Ами не се брои, защото по произход е от Босна и реално името е ЛУЦИЯ ШИШИЧ. Семеен произход: Родителите ѝ са от хърватската общност в Босна и Херцеговина. Те произлизат по-конкретно от североизточния регион Босанска Посавина (около град Бръчко). Баща ѝ Ивица е от градчето Дубраве, а майка ѝ Манда е от Уловици. Мисиррр ките ги мързи дори да ползват гугъл, само преписват - клюцаг като кокошки жито. Кокоши мозък!
    Австрийците тях не ги считат за хора.

    14:20 09.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жалко

    1 5 Отговор
    Диагноза: сиропиране

    14:25 09.09.2026

  • 4 ЖАЛКО

    17 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ СИ ОТИВАТ ИЗ...И КАТО МЕРЦ,МАКРОН,МЕРКЕЛ ,НЕТАНЯХУ И ОЩЕ И ОЩЕ АМИ ЕДИН НЕВИНЕН МЛАД ЧОВЕК ?!

    Коментиран от #5

    14:26 09.09.2026

  • 5 марин

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЖАЛКО":

    И за си задавам тоя въпрос - доказано лоши хора, направили живота на милиони хора лош - но един вид с имунитет, живи са, нищо им няма. Явно ги поддръжат със специални препарати, скъпи и недостъпни. Нямам друго обяснение. Все пак се надявам на възмездие и наказание, защото са ужасни.

    14:39 09.09.2026

  • 6 чужденците

    2 0 Отговор
    Значи като човек живял в Австрия десет години мога да кажа едно - дори да си роден там, дори да говориш езика като тях, щом ти чуят името, което е неавстрийско, не те признават и не те броят за жив. Веднага минаваш в другия списък. Националисти са и вероятно имат право, не знам. Но казвам факти. Това че е била мис за австрийцитие повярвайте ми нищо не значи, щом не е е от техните.

    Коментиран от #8

    14:42 09.09.2026

  • 7 МисЕвровизия

    2 0 Отговор
    Кончита Вурст, жива ли е ?

    14:53 09.09.2026

  • 8 Ива Михайлова рейсинг

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "чужденците":

    Не е като в България викаш, чужденците винаги на пиедестал и с привилегии.

    14:56 09.09.2026