Едва на 22 години почина "Мис Австрия" Лусия Сисич

Лусия Сисич, носителката на титлата „Мис Австрия 2024“ почина едва на 22-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от организацията Mission Austria, която стои зад националния конкурс за красота.
Сисич спечели короната през септември 2024 г. и остана действащата Мис Австрия до смъртта си, тъй като през 2025 и 2026 г. не беше избрана нейна наследничка, пише diepresse.com.
Младата виенчанка не криеше сериозните здравословни изпитания, през които е преминала. Тя е родена с вроден дефект на сърдечна клапа и през живота си е претърпяла седем операции на сърцето. Последната интервенция е била през миналата зима. В свои публикации Сисич е разказвала за трудностите от детството си, но и за желанието си здравословните проблеми да не определят живота ѝ.
Към момента официална причина за смъртта ѝ не е обявена и няма потвърждение, че кончината ѝ е свързана със сърдечното заболяване.
От Mission Austria заявиха, че ще запомнят Лусия като „прекрасна млада жена“, а близки, приятели и представители на конкурсите за красота се сбогуваха с нея с емоционални послания в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 уффф
Австрийците тях не ги считат за хора.
14:20 09.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Жалко
14:25 09.09.2026
4 ЖАЛКО
Коментиран от #5
14:26 09.09.2026
5 марин
До коментар #4 от "ЖАЛКО":И за си задавам тоя въпрос - доказано лоши хора, направили живота на милиони хора лош - но един вид с имунитет, живи са, нищо им няма. Явно ги поддръжат със специални препарати, скъпи и недостъпни. Нямам друго обяснение. Все пак се надявам на възмездие и наказание, защото са ужасни.
14:39 09.09.2026
6 чужденците
Коментиран от #8
14:42 09.09.2026
7 МисЕвровизия
14:53 09.09.2026
8 Ива Михайлова рейсинг
До коментар #6 от "чужденците":Не е като в България викаш, чужденците винаги на пиедестал и с привилегии.
14:56 09.09.2026