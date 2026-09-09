Бен и Кейси Афлек загубиха и баща си три месеца след смъртта на майка им

Американският актьор и режисьор Кейси Афлек разкри, че баща му Тимъти Афлек е починал през тази година. Новината идва само три месеца след смъртта на майка му Кристин Афлек, която почина на 2 юни след битка с рак на панкреаса.

51-годишният носител на „Оскар“ потвърди загубата по време на пресконференция на Венецианския филмов фестивал, където представя новия си филм „Company“.

„Филмът е посветен на родителите ми, защото тази година загубих и майка си, и баща си. Те бяха много важни за мен“, каза братът на Бен Афлек.

Актьорът, който е съсценарист, режисьор и изпълнител на главната роля в „Company“, допълни, че се е надявал родителите му да видят филма. „Мисля, че щеше да им хареса“, каза той.

Към момента не е обявена точната дата или причината за смъртта на Тимъти Афлек.

Тимъти Афлек и бившата му съпруга Кристин Афлек са родители на актьорите Бен Афлек и Кейси Афлек. Двамата имат общо петима внуци: Индиана, Вайълет, Атикус, Фин и Сам.

Кристин Афлек е била учител в държавно училище в продължение на 35 години и се пенсионира през 2008 г. Завършила е Харвардския университет и през целия си живот е била активен поддръжник на гражданските права и общественото образование.

Според некролога ѝ през декември 2025 г. лекарите ѝ съобщили, че ѝ остават приблизително шест месеца живот. Едно от последните ѝ желания било да присъства на завършването на гимназията на свой внук. Тя успяла да бъде на церемонията на 31 май и починала два дни по-късно в съня си.

Тимъти Афлек прекарва по-голямата част от живота си далеч от публичността. Той прави рядка екранна поява в пародийния документален филм „I'm Still Here“ на Кейси Афлек с Хоакин Финикс.

През 2018 г. Тимъти Афлек говори открито за собствената си дългогодишна зависимост към алкохола и за трудностите, които според него Холивуд е създал за двамата му синове. Тогава той заяви, че натискът на филмовата индустрия е оказал сериозно влияние върху живота на Бен Афлек и Кейси Афлек.

Кристин и Тимъти Афлек се развеждат през 1984 г., когато Бен Афлек е на 12 години. След раздялата Кристин отглежда двамата им синове в Масачузетс, а Тимъти се премества в Калифорния.

Бен Афлек, който по-късно става актьор, режисьор и носител на „Оскар“, нееднократно е говорил с уважение за майка си и влиянието ѝ върху неговото образование и обществена чувствителност.