Сузанита неузнаваема с нова визия (СНИМКА)

Сузанита отново привлече вниманието към себе си с драстична промяна във външния си вид. Дъщерята на Орхан Мурад е скъсила косата си и според последователите ѝ вече изглежда коренно различно. За новата визия на певицата съобщава „България Днес“.
Младата изпълнителка от години експериментира с външността си и през последните години неведнъж е променяла визията си. Тя се е подлагала и на различни естетични процедури, което допълнително променя излъчването ѝ. През декември 2025 г. например беше съобщено за поредна операция, свързана с корекция на силиконовите ѝ импланти.
Новата къса прическа отново предизвика коментари в социалните мрежи. Част от феновете ѝ смятат, че Сузанита вече трудно може да бъде разпозната в сравнение с визията, с която стана популярна.
Промените във външния ѝ вид отдавна са сред темите, които предизвикват най-много реакции около певицата. Още в първите години от кариерата си тя направи сериозна трансформация, включваща промени по лицето и тялото, както и множество татуировки.
Освен за визията ѝ, последователите на Сузанита продължават да се интересуват и от музикалната ѝ кариера. Под публикациите ѝ не липсват въпроси кога ще представи нова песен и дали подготвя следващ музикален проект.
„Хайде, Сузи, кога ще пуснеш някаква песен, нещо си задълбала ли“, питат я нейни последователи.
Засега обаче певицата не дава отговор на въпросите. Тя не реагира нито на коментарите на феновете си, нито на въпросите от близките си, а предпочита да се забавлява и да се наслаждава на живота си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
08:20 10.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 щамов работник
08:22 10.09.2026
4 ИВАН
08:25 10.09.2026
5 Анти чалга
08:27 10.09.2026
6 зачуден
08:29 10.09.2026
7 ТИР
защо ни показвате такива,,,
08:34 10.09.2026
8 павела митова
08:42 10.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Епааа
08:50 10.09.2026
11 Олеле
08:55 10.09.2026
12 Гонзо
Коментиран от #15
08:57 10.09.2026
13 не само с
09:04 10.09.2026
14 Изглежда като 61-годишната Цв Ризова
и ще пее "някакви" нови песни,
както искат феновете й
Пълна скръб е днес културата!
09:22 10.09.2026
15 Дедати
До коментар #12 от "Гонзо":Кой я знаа женкати каков влък е ама а да са не фпущаме у подровности. А таа убавица и макя и го умориа бай Орхан
09:23 10.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.