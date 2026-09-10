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Сузанита неузнаваема с нова визия (СНИМКА)

Сузанита неузнаваема с нова визия (СНИМКА)

10 Септември, 2026 08:18 1 563 16

  • сузанита-
  • нова визия-
  • прическа-
  • къса коса

Младата изпълнителка от години експериментира с външността си

Сузанита неузнаваема с нова визия (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сузанита отново привлече вниманието към себе си с драстична промяна във външния си вид. Дъщерята на Орхан Мурад е скъсила косата си и според последователите ѝ вече изглежда коренно различно. За новата визия на певицата съобщава „България Днес“.


Младата изпълнителка от години експериментира с външността си и през последните години неведнъж е променяла визията си. Тя се е подлагала и на различни естетични процедури, което допълнително променя излъчването ѝ. През декември 2025 г. например беше съобщено за поредна операция, свързана с корекция на силиконовите ѝ импланти.

Новата къса прическа отново предизвика коментари в социалните мрежи. Част от феновете ѝ смятат, че Сузанита вече трудно може да бъде разпозната в сравнение с визията, с която стана популярна.

Промените във външния ѝ вид отдавна са сред темите, които предизвикват най-много реакции около певицата. Още в първите години от кариерата си тя направи сериозна трансформация, включваща промени по лицето и тялото, както и множество татуировки.

Освен за визията ѝ, последователите на Сузанита продължават да се интересуват и от музикалната ѝ кариера. Под публикациите ѝ не липсват въпроси кога ще представи нова песен и дали подготвя следващ музикален проект.

„Хайде, Сузи, кога ще пуснеш някаква песен, нещо си задълбала ли“, питат я нейни последователи.

Засега обаче певицата не дава отговор на въпросите. Тя не реагира нито на коментарите на феновете си, нито на въпросите от близките си, а предпочита да се забавлява и да се наслаждава на живота си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    Сузанита е неузнаваема с новата си визия.

    08:20 10.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 щамов работник

    3 0 Отговор
    Е,това нали го четохме вече? Знаем,знаем!

    08:22 10.09.2026

  • 4 ИВАН

    21 0 Отговор
    Тия всеки ден си сменят визиите и мъжете, и кой всъщност се интересува от животеца им.

    08:25 10.09.2026

  • 5 Анти чалга

    18 0 Отговор
    Ужас и отврат.

    08:27 10.09.2026

  • 6 зачуден

    19 0 Отговор
    Наистина ли има някой , който се интересува от прическите , визиите и пр. на това невзрачно , обезобразило се с безброй пластики девойче ?! Поне напишете , че статията е платена реклама. .

    08:29 10.09.2026

  • 7 ТИР

    10 0 Отговор
    Скулата все едно има оток,,,
    защо ни показвате такива,,,

    08:34 10.09.2026

  • 8 павела митова

    6 0 Отговор
    кутката и вече е с хоризонтална цепка

    08:42 10.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Епааа

    3 0 Отговор
    Практично! По малко че си брише косата, като й се заизфърлят!

    08:50 10.09.2026

  • 11 Олеле

    4 0 Отговор
    И тая си татуирала калашник на ръката, като ония бандитоси от Ботунец де си го беха нарисувале на тиквите?!

    08:55 10.09.2026

  • 12 Гонзо

    2 0 Отговор
    Бих и се иза кал на прическата и на грозната мутра

    Коментиран от #15

    08:57 10.09.2026

  • 13 не само с

    2 0 Отговор
    външността си , а и с някой дупчици

    09:04 10.09.2026

  • 14 Изглежда като 61-годишната Цв Ризова

    3 0 Отговор
    И с тези грозно нашарени ръце,
    и ще пее "някакви" нови песни,
    както искат феновете й
    Пълна скръб е днес културата!

    09:22 10.09.2026

  • 15 Дедати

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гонзо":

    Кой я знаа женкати каков влък е ама а да са не фпущаме у подровности. А таа убавица и макя и го умориа бай Орхан

    09:23 10.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.