Рецепта на деня: Сладкиш със смокини и ром

Необходими продукти:
- брашно - 210 г;
- яйца - 3 бр. L - XL;
- бакпулвер - 15 г;
- масло - 130 г меко + за намазняване на тавичката;
- захар - 150 г;
- ванилия - 1 пакетче;
- ром - 30 мл тъмен, ароматен;
- смокини - 6 бр. големи, добре узрели;
- сол - 1 щипка;
- пудра захар - за поръсване.
Начин на приготвяне:
Измийте и разполовете смокините, заделяйки една от тях за украса. Нарежете всяка половинка от останалите на надлъжни ивички и подредете на дъното на намаслена и набрашнена кръгла тавичка с диаметър 27-28 см.
Включете фурната да загрява до 180 градуса.
Разбийте на кремче маслото със захарта и прибавяйте яйцата едно по едно, като не спирате да разбивате, последвайки ги от рома, ванилията и солта.
Пресейте към сместа брашното с бакпулвера и внимателно разбъркайте с дървена лъжица до цялостното им усвояване.
Излейте готовата смес върху смокините и пъхнете тавичката във фурната за около 35 минути или до суха клечка.
Готовият сладкиш изчакайте да поизстине и отделете внимателно от тавичката. Доохладете върху решетка и поръсете със пудра захар.
Накрая украсете със тънки шайбички от заделената смокиня и поднесете с чаша мляко, кафе или чай, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Снощи
Коментиран от #4
10:17 07.09.2026
3 Елизабет Цветанова
10:42 07.09.2026
4 Верно ли еее
До коментар #2 от "Снощи":Ама, смокиня ли беше или мушмула 😀
Коментиран от #5
11:15 07.09.2026
5 Епааа
До коментар #4 от "Верно ли еее":Костилки не съм вадил, но семки извадих! Значи - смокиня е било!
11:34 07.09.2026