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Рецепта на деня: Сладкиш със смокини и ром
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Сладкиш със смокини и ром

7 Септември, 2026 10:05 641 5

  • сладкиш-
  • десерт-
  • смокини-
  • ром-
  • какво да сготвя

Много сочен и ароматен

Рецепта на деня: Сладкиш със смокини и ром - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 210 г;
  • яйца - 3 бр. L - XL;
  • бакпулвер - 15 г;
  • масло - 130 г меко + за намазняване на тавичката;
  • захар - 150 г;
  • ванилия - 1 пакетче;
  • ром - 30 мл тъмен, ароматен;
  • смокини - 6 бр. големи, добре узрели;
  • сол - 1 щипка;
  • пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне:

Измийте и разполовете смокините, заделяйки една от тях за украса. Нарежете всяка половинка от останалите на надлъжни ивички и подредете на дъното на намаслена и набрашнена кръгла тавичка с диаметър 27-28 см.

Включете фурната да загрява до 180 градуса.

Разбийте на кремче маслото със захарта и прибавяйте яйцата едно по едно, като не спирате да разбивате, последвайки ги от рома, ванилията и солта.

Пресейте към сместа брашното с бакпулвера и внимателно разбъркайте с дървена лъжица до цялостното им усвояване.

Излейте готовата смес върху смокините и пъхнете тавичката във фурната за около 35 минути или до суха клечка.

Готовият сладкиш изчакайте да поизстине и отделете внимателно от тавичката. Доохладете върху решетка и поръсете със пудра захар.

Накрая украсете със тънки шайбички от заделената смокиня и поднесете с чаша мляко, кафе или чай, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Снощи

    4 0 Отговор
    Ядох една смокиня, много сочна и вкусна беше! А рома го изкъркахме предварително!

    Коментиран от #4

    10:17 07.09.2026

  • 3 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    Това ястие искам да го споделя с младеж от факултета

    10:42 07.09.2026

  • 4 Верно ли еее

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Снощи":

    Ама, смокиня ли беше или мушмула 😀

    Коментиран от #5

    11:15 07.09.2026

  • 5 Епааа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли еее":

    Костилки не съм вадил, но семки извадих! Значи - смокиня е било!

    11:34 07.09.2026