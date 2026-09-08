Рецепта на деня: Галет със сини сливи и орехи

Необходими продукти:
За тестото:
- брашно - 180 г;
- вода - 70 мл;
- растително масло - 70 г;
- бакпулвер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1/4 ч.л.
За пълнежа:
- сливи - 400 г;
- захар - 40 г;
- царевично нишесте - 10 г;
- орехи - 100 г.
Начин на приготвяне:
Галетът със сливи е прекрасен лятно-есенен пай, съчетаващ тънко хрупкаво тесто и много сочна и красива сладко-кисела плънка от сливи.
Всъщност тестото, което се използва в този галет, е универсално - може да се използва за всички сладкиши със сливи, които искате да приготвите. Както със сладки, така и със солени пълнежи като зеленчуци или шунка, сирене и домати. Получава се нещо като алтернатива плодовия пай.
В подходяща купа смесете пресятото брашно (180 г), бакпулвера (1/2 ч.л.) и солта (1/4 ч.л.).
Налейте вода и слънчогледово олио в малка тенджера, сложете на котлона и оставете да заври. След това свалете от котлона и веднага налейте горещата водно-маслена смес в брашното и бързо омесете меко и еластично тесто.
Не си струва да месите тестото твърде дълго и интензивно, в противен случай глутенът на брашното ще започне да „работи“ в него и това ще промени свойствата на тестото за пая.
Сложете тестото в торбичка и го сложете в хладилника за 30 минути. Там тестото ще придобие сила и ще започне да работи както трябва - няма да се рони и напуква при разточване.
Подготвяме съставките за пълнежа.
Сливите са по-добре да избират големи, така че е много по-лесно да се работи с тях, а именно - да се нарязват и да се подреждат върху тестото.
Смесете захар (40 г) и царевично нишесте (10 г).
Нарежете сливите наполовина, отстранете костилката и след това нарежете на филийки.
И така, тестото е поставено и готово за работа. Разточете го на кръг с диаметър 30-32 см. Равномерно разпределете нишестето със захарта, без да достигате ръба на 3-4 см.
Наредете ореховите ядки. Наредете резени сливи наоколо. Огънете свободните ръбове на тестото навътре в кръг. Получава се нещо като отворен пай.
По желание поръсете отгоре тестото и плънката с няколко щипки захар.
Печете във фурната, предварително загрята до 200 ° C, за 30-35 минути, пише gotvach.bg.
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