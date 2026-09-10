Принц Уилям ще следи изкъсо брат си Хари, докато е във Великобритания

Принц Уилям ще наблюдава внимателно действията на по-малкия си брат принц Хари след неочакваното му завръщане във Великобритания със съпругата му Меган Маркъл и двете им деца, твърдят източници, близки до британското кралско семейство.

Според Грант Харолд, бивш служител на кралското домакинство, принцът на Уелс все още не е преодолял последиците от публичните обвинения, отправени от принц Хари към него и други членове на кралското семейство.

„Уилям ще наблюдава брат си много внимателно и ще се опитва да разбере какви са намеренията му“, заяви Харолд пред Us Weekly. По думите му престолонаследникът не е особено доволен от факта, че херцогът на Съсекс отново живее във Великобритания.

Отношенията между братята остават силно обтегнати след излизането на мемоарите „Резервният“ през 2023 г., в които принц Хари направи редица лични разкрития за конфликтите си с принц Уилям и живота в британското кралско семейство.

Източник на изданието определя отношенията между двамата като вече „разрушени“, като отбелязва, че завръщането на принц Хари не създава нов разрив, но поставя двамата братя отново в една и съща държава.

Решението на принц Хари и бившата американска актриса Меган Маркъл да се върнат във Великобритания за продължителен период според информацията е изненадало както принц Уилям, така и съпругата му Катрин, принцесата на Уелс. Към момента не се очаква бързо помирение между синовете на крал Чарлз III.

„Никой не резервира маса за двама за Уилям и Хари“, коментира източникът. Според него евентуалното възстановяване на отношенията би било бавен и дискретен процес, който вероятно ще се развива при условията на принц Уилям.

Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха във Великобритания заедно със сина си принц Арчи и дъщеря си принцеса Лилибет. Според информацията една от основните причини за решението им е желанието да бъдат по-близо до крал Чарлз III на фона на здравословните му проблеми.

Херцогът и херцогинята на Съсекс обаче не възобновяват ролите си като работещи членове на британското кралско семейство. Те пребивават във Великобритания като частни граждани със собствени бизнес и благотворителни ангажименти.

Принц Хари и Меган Маркъл живеят извън кралските резиденции и според британски медии разглеждат възможности за собствен дом в Котсуолдс. Децата им са записани в подготвително училище.

Двамата се отказаха от задълженията си като висши работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и впоследствие се установиха в Монтесито, Калифорния.

Отношенията им с останалата част от монархията се влошиха допълнително след интервюто им с Опра Уинфри през 2021 г. и публикуването на мемоарите на принц Хари „Резервният“ две години по-късно, в които херцогът на Съсекс подробно описва конфликтите си с принц Уилям и живота зад стените на двореца.