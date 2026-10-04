Новата Ледена кралица: Дъщерята на Асдис Ран влиза в модата с корица до майка си

Преди години Асдис Ран превърна прякора „Ледената кралица“ в своя запазена марка. Сега тя отстъпва място на дъщеря си Виктория, която на 19 години вече прави първите си сериозни стъпки в модата. Двете застанаха заедно на корица, а Асдис определи момента като предаване на щафетата.

„Сега е време да предам щафетата на моето малко копие, което някак си е пораснало до почти 180 см височина“, споделя Асдис Ран. Тя е майка на трима – синовете Хектор и Роберт и дъщеря Виктория.

Виктория вече има първи ангажименти

Младата моделка вече е забелязана от големи исландски и международни марки. Тя е участвала и в модни ревюта, а общата корица с майка ѝ се превръща в един от най-видимите моменти в началото на кариерата ѝ.

„Родих децата си много млада. И ето че днес имах възможността да снимам корица с бъдещия супермодел – дъщеря ми Виктория Ран“, казва Асдис. След това добавя: „Имам усещането, че това може да е една от последните ми корици, но това е напълно нормално. През годините съм имала повече от достатъчно такива. Твой ред е, Виктория“.

Фотограф, работил с Виктория, също я оценява високо. „Беше удоволствие да работя с Виктория. Тя е толкова здраво стъпила на земята, забавна и наистина толкова красива отвътре, колкото и отвън“, казва той.

Модата върви заедно с личния ѝ живот

Виктория има връзка с полския ММА боец Норберт Шимчик, който живее в Исландия. Двамата са били заедно на почивка по българското Черноморие през лятото, а с тях е била и Асдис.

Майката подкрепя връзката на дъщеря си и посещава състезанията на Шимчик. Така новият етап в живота на Виктория се развива едновременно пред модните камери и край спортния ринг.

Самата Асдис Ран посрещна 47-ия си рожден ден с равносметка за пътя си дотук. „Изживяла съм много животи в един – майчинство, любов, разбити сърца, успехи, грешки, шеметни приключения, големи рискове и не едно и две преображения“, казва тя. А към дъщеря си отправя кратко послание: „Твой ред е, Виктория“.

Източник: Hotarena.net