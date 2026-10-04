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Новата Ледена кралица: Дъщерята на Асдис Ран влиза в модата с корица до майка си
  Тема: Известни личности

Новата Ледена кралица: Дъщерята на Асдис Ран влиза в модата с корица до майка си

4 Октомври, 2026 13:20 610 9

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  • ледената кралица-
  • норберт шимчик

19-годишната Виктория Ран вече е забелязана от исландски и международни марки и е участвала в модни ревюта

Новата Ледена кралица: Дъщерята на Асдис Ран влиза в модата с корица до майка си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди години Асдис Ран превърна прякора „Ледената кралица“ в своя запазена марка. Сега тя отстъпва място на дъщеря си Виктория, която на 19 години вече прави първите си сериозни стъпки в модата. Двете застанаха заедно на корица, а Асдис определи момента като предаване на щафетата.

„Сега е време да предам щафетата на моето малко копие, което някак си е пораснало до почти 180 см височина“, споделя Асдис Ран. Тя е майка на трима – синовете Хектор и Роберт и дъщеря Виктория.


Виктория вече има първи ангажименти

Младата моделка вече е забелязана от големи исландски и международни марки. Тя е участвала и в модни ревюта, а общата корица с майка ѝ се превръща в един от най-видимите моменти в началото на кариерата ѝ.

„Родих децата си много млада. И ето че днес имах възможността да снимам корица с бъдещия супермодел – дъщеря ми Виктория Ран“, казва Асдис. След това добавя: „Имам усещането, че това може да е една от последните ми корици, но това е напълно нормално. През годините съм имала повече от достатъчно такива. Твой ред е, Виктория“.

Фотограф, работил с Виктория, също я оценява високо. „Беше удоволствие да работя с Виктория. Тя е толкова здраво стъпила на земята, забавна и наистина толкова красива отвътре, колкото и отвън“, казва той.

Модата върви заедно с личния ѝ живот

Виктория има връзка с полския ММА боец Норберт Шимчик, който живее в Исландия. Двамата са били заедно на почивка по българското Черноморие през лятото, а с тях е била и Асдис.

Майката подкрепя връзката на дъщеря си и посещава състезанията на Шимчик. Така новият етап в живота на Виктория се развива едновременно пред модните камери и край спортния ринг.

Самата Асдис Ран посрещна 47-ия си рожден ден с равносметка за пътя си дотук. „Изживяла съм много животи в един – майчинство, любов, разбити сърца, успехи, грешки, шеметни приключения, големи рискове и не едно и две преображения“, казва тя. А към дъщеря си отправя кратко послание: „Твой ред е, Виктория“.

Източник: Hotarena.net


Исландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Булгар

    2 4 Отговор
    Помним я,много се раздаваше

    13:28 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Блатен Асечки

    0 6 Отговор
    Кфи са теа перхидролки?’??

    13:30 04.10.2026

  • 6 Емо

    5 0 Отговор
    Мама е по красива. Но и момичето е хубаво.

    13:30 04.10.2026

  • 7 Фейк - либераст

    0 4 Отговор
    И тях ги е разкрасявал беден доктор, който има само един калъп!

    13:38 04.10.2026

  • 8 Барба Дани

    3 0 Отговор
    Преди няколко години се запознах с Асдис по време на снимките на един филм. Красива жена, купонджийка, но винаги спазваше стриктно указанията на снимачният екип и не закъсняваше. По онова време Виктория беше малка, но също така красива, както днес.

    13:49 04.10.2026

  • 9 Ник. А

    2 0 Отговор
    Красавици!

    13:49 04.10.2026