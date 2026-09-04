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Как цар Калоян получи главата на Солунския крал

Как цар Калоян получи главата на Солунския крал

4 Септември, 2026 12:21 817 4

  • цар калоян-
  • бонифаций монфератски-
  • солунско кралство-
  • триумф

Засадата в Родопите: Краят на Бонифаций Монфератски

Как цар Калоян получи главата на Солунския крал - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният 4 септември 2026 г. бележи точно 819 години от едно от най-значимите събития в българо-латинските войни в началото на XIII век. На тази дата през 1207 година в планинските теснини на Родопите местни български отряди организират успешна засада, при която е убит солунският крал Бонифаций Монфератски – един от основните предводители на Четвъртия кръстоносен поход. Смъртта му обръща хода на историята и поставя началото на края за Солунското кралство.

Фаталният марш през Родопите

През есента на 1207 г. маркиз Бонифаций Монфератски предприема мащабен военен поход към Източна Тракия. Целта на латинския владетел е да се срещне с новия император на Латинската империя Анри Фландърски, да заздрави съюза между двете държави и да подсигури застрашените източни граници от непрекъснатите атаки на българския цар Калоян.

На връщане от срещата край град Месинопол (близо до днешния град Комотини), армията на Бонифаций навлиза в труднопроходим планински терен. Според историческите сведения, рицарската конница е изненадана от по-многобройни сили на местното българско население.

Смъртоносната стрела и триумфът на Калоян

По време на ожесточеното сражение Бонифаций Монфератски е ранен от българска стрела. Първоначално той успява да отблъсне нападателите, но устремявайки се в преследване, попада в капан. Рицарите му са напълно разгромени, а самият крал е заловен и обезглавен край топлите извори на родопското село Лъджа.

Отрязаната глава на латинския предводител е изпратена незабавно в столицата Търново като трофей и символичен дар за българския цар Калоян. Според хрониките, този акт предизвиква огромен триумф в българския лагер и деморализира кръстоносците. Калоян се възползва от хаоса сред враговете си и веднага организира мащабна кампания за обсада на Солун.

Последствия за Солунското кралство

Ликвидирането на Бонифаций Монфератски нанася непоправим удар върху кръстоносната държава. Въпреки че Солунското кралство формално преминава в ръцете на неговия малолетен син Деметрий, то бързо отслабва под опеката на венецианците и бароните, за да падне окончателно няколко десетилетия по-късно. По ирония на съдбата, само месец след този триумф, самият цар Калоян е убит от заговорници пред стените на Солун.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    3 2 Отговор
    Калоянчо голема работа.
    Ся да имахме един кат него, ехее...

    Калоян Ромеоктон т.е. убиец на ромеи, на византийци.
    ,,Солунският чудотворец" на Фани Попова-Мутафова - там пише зя Калоян, за Балдуин и т.н...Хубав исторически роман, увлекателен.

    12:34 04.09.2026

  • 2 Въй

    0 2 Отговор
    Цар Калоян е получил главата на солунския крал по пощата. Или в телефонно съобщение.

    12:55 04.09.2026

  • 3 Калоян

    2 0 Отговор
    Има много хубав игрален филм от соца. Защо не го излъчват? С исторически филми децата по-лесно учат история, дори ги провокира да се интересуват и задълбават.

    12:56 04.09.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Чакаме с интерес. За Солунско кралство не знаем. Пловдивско графство съществува доста дълго. Оттам сигурно е католическата църква в града. Също в Раковски.

    13:02 04.09.2026