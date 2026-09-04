Как цар Калоян получи главата на Солунския крал

Днешният 4 септември 2026 г. бележи точно 819 години от едно от най-значимите събития в българо-латинските войни в началото на XIII век. На тази дата през 1207 година в планинските теснини на Родопите местни български отряди организират успешна засада, при която е убит солунският крал Бонифаций Монфератски – един от основните предводители на Четвъртия кръстоносен поход. Смъртта му обръща хода на историята и поставя началото на края за Солунското кралство.
Фаталният марш през Родопите
През есента на 1207 г. маркиз Бонифаций Монфератски предприема мащабен военен поход към Източна Тракия. Целта на латинския владетел е да се срещне с новия император на Латинската империя Анри Фландърски, да заздрави съюза между двете държави и да подсигури застрашените източни граници от непрекъснатите атаки на българския цар Калоян.
На връщане от срещата край град Месинопол (близо до днешния град Комотини), армията на Бонифаций навлиза в труднопроходим планински терен. Според историческите сведения, рицарската конница е изненадана от по-многобройни сили на местното българско население.
Смъртоносната стрела и триумфът на Калоян
По време на ожесточеното сражение Бонифаций Монфератски е ранен от българска стрела. Първоначално той успява да отблъсне нападателите, но устремявайки се в преследване, попада в капан. Рицарите му са напълно разгромени, а самият крал е заловен и обезглавен край топлите извори на родопското село Лъджа.
Отрязаната глава на латинския предводител е изпратена незабавно в столицата Търново като трофей и символичен дар за българския цар Калоян. Според хрониките, този акт предизвиква огромен триумф в българския лагер и деморализира кръстоносците. Калоян се възползва от хаоса сред враговете си и веднага организира мащабна кампания за обсада на Солун.
Последствия за Солунското кралство
Ликвидирането на Бонифаций Монфератски нанася непоправим удар върху кръстоносната държава. Въпреки че Солунското кралство формално преминава в ръцете на неговия малолетен син Деметрий, то бързо отслабва под опеката на венецианците и бароните, за да падне окончателно няколко десетилетия по-късно. По ирония на съдбата, само месец след този триумф, самият цар Калоян е убит от заговорници пред стените на Солун.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айляк
Ся да имахме един кат него, ехее...
Калоян Ромеоктон т.е. убиец на ромеи, на византийци.
,,Солунският чудотворец" на Фани Попова-Мутафова - там пише зя Калоян, за Балдуин и т.н...Хубав исторически роман, увлекателен.
12:34 04.09.2026
2 Въй
12:55 04.09.2026
3 Калоян
12:56 04.09.2026
4 Дзак
13:02 04.09.2026