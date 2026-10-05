Принцеса Даяна е била жертва на сексуален тормоз след развода с Чарлз?

Чарлз Спенсър разкрива нови подробности за живота на сестра си принцеса Даяна, отношенията ѝ с Мохамед Ал Файед и напрежението с крал Чарлз III в мемоарите „Swan Song: Diana, My Sister“. Книгата, публикувана на 22 септември, предизвика необичайно остра реакция от Бъкингамския дворец и отново постави под светлината на прожекторите последните години от живота на принцесата на Уелс.

62-годишният Чарлз Спенсър, 9-и граф Спенсър, историк и по-малък брат на Даяна, описва детството им, брака ѝ с тогавашния принц Чарлз, отношенията с кралското семейство и хаотичните дни след смъртта ѝ в Париж на 31 август 1997 г. Издателят Penguin представя 384-страничната книга като историята на живота и смъртта на Даяна, разказана от гледната точка на нейния брат.

Сред най-сериозните твърдения е разказът за предполагаемо сексуално посегателство от страна на покойния египетски милиардер и бивш собственик на Harrods Мохамед Ал Файед, чийто син Доди Ал Файед беше последният партньор на принцеса Даяна.

Според Чарлз Спенсър сестра му лично му разказала, че в началото на отношенията си с Доди Мохамед Ал Файед се приближил до нея и я докоснал интимно без нейно съгласие. Графът пише, че Даяна му предала случилото се „с отвращение“. Той цитира и вулгарна реплика, която Ал Файед според нея направил във връзка с ролята си на бъдещ свекър.

Разкритието придобива допълнителна тежест заради мащабното разследване срещу Мохамед Ал Файед след смъртта му през 2023 г. Лондонската Metropolitan Police съобщи през март 2026 г., че 154 предполагаеми жертви са подали сигнали, включващи твърдения за сексуални посегателства, изнасилване, сексуална експлоатация и трафик на хора. Полицията разследва и лица, които евентуално са подпомагали или улеснявали предполагаемите престъпления. Четирима души са били разпитани под предупреждение, но към момента на съобщението няма извършени арести.

Спенсър отправя тежки обвинения и към крал Чарлз III

Другата част от мемоарите, която предизвика сериозен отзвук във Великобритания, засяга поведението на сегашния крал Чарлз III след смъртта на бившата му съпруга.

Чарлз Спенсър твърди, че по време на телефонен разговор непосредствено след катастрофата тогавашният принц на Уелс звучал необичайно приповдигнато. В книгата графът описва гласа му като „възторжен, като човек, спечелил от лотарията“, докато Чарлз му съобщавал, че вече е казал на принц Уилям и принц Хари за смъртта на майка им. Това е личният спомен и интерпретация на Спенсър, които дворецът оспорва.

Още по-сериозен е разказът му за последвалия спор около погребението на принцеса Даяна. Според Чарлз Спенсър той настоявал 15-годишният тогава принц Уилям и 12-годишният принц Хари да не бъдат принуждавани да вървят зад ковчега на майка си.

Спенсър твърди, че при разгорещен телефонен разговор тогавашният принц Чарлз реагирал гневно и в един момент му казал, че Даяна скоро ще бъде забравена. Именно това твърдение предизвика рядка публична реакция от Бъкингамския дворец.

Дворецът заяви, че по принцип не коментира книги, но отбеляза, че силната скръб може да повлияе върху преценката и спомените на човек дори много години след трагично събитие. Така институцията не потвърди версията на Чарлз Спенсър и ясно постави под съмнение неговия прочит на разговора.

Самият Спенсър продължава да защитава спомените си. В последващи интервюта той заяви, че целта му е да представи собствената си версия за сестра си и да коригира според него натрупани през годините неверни представи за живота ѝ.

Мемоарите вече се превърнаха и в издателски успех. „Swan Song: Diana, My Sister“ достигна първото място в списъка на The New York Times за бестселъри, което показва, че почти 30 години след смъртта на принцеса Даяна интересът към живота ѝ и отношенията ѝ с британското кралско семейство остава огромен.