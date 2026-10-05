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Джулиан Мур се появи с дъщеря си Лив в Париж (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Джулиан Мур се появи с дъщеря си Лив в Париж (СНИМКИ)

5 Октомври, 2026 12:44 611 1

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  • известни личности

Актрисата и 24-годишната Лив Фройндлих позираха заедно на събитие на Messika по време на Парижката седмица на модата

Джулиан Мур се появи с дъщеря си Лив в Париж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джулиан Мур и 24-годишната ѝ дъщеря Лив Фройндлих направиха рядка публична поява заедно в Париж. Двете позираха на 1 октомври по време на фотосесия и коктейл на Messika в рамките на Парижката седмица на модата.

Снимката привлече внимание и заради видимата разлика във височината между майката и дъщерята. Лив Фройндлих се извисяваше над Джулиан Мур, а двете допълваха приликата си с близки нюанси в цвета на косите.

Различни визии за събитието на Messika

Мур беше с широка рокля до земята в цвят масло. Актрисата, позната от филма „Далеч от рая“, беше добавила към визията си диамантено колие и обемни диамантени обеци на Messika. Червената ѝ коса беше оформена на меки вълни, а гримът ѝ беше лек и сияен.

Лив Фройндлих избра прилепнала черна рокля с дълги ленти отпред, които падаха по бедрата ѝ. Тя носеше фино колие на Messika, а тъмночервената ѝ коса беше оформена на свободни къдрици.


Рядка обща поява на майка и дъщеря

Съвместната им поява в Париж идва повече от три години след последния момент, в който двете са били видени заедно на публично място. През юли 2023 г. Мур и Лив са били забелязани да се разхождат в Ню Йорк.

Джулиан Мур и режисьорът Барт Фройндлих са женени от 23 години. Освен Лив те имат и 28-годишен син – Калеб Фройндлих.

Мур рядко говори публично за личния си живот, но през 2015 г. споделя пред Scary Mommy виждането си за майчинството:

„Отговорността и любовта към децата са толкова огромни, че преодоляват всичко.“

Появата на актрисата и дъщеря ѝ на събитието на Messika е сред редките случаи, в които двете застават заедно пред фотографи.

Източник: E! News


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А трябваше да е обратното...

    4 0 Отговор
    Майката е по-хубава от дъщерята.

    12:48 05.10.2026