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Най-възрастният човек в света - британката Етел Катърхам, празнува 117-ия си рожден ден днес

Най-възрастният човек в света - британката Етел Катърхам, празнува 117-ия си рожден ден днес

21 Август, 2026 12:31 806 7

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През изминалата година Етел се срещна за пръв път с британския крал Чарлз III

Най-възрастният човек в света - британката Етел Катърхам, празнува 117-ия си рожден ден днес - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-възрастният човек в света Етел Катърхам празнува днес 117-ия си рожден ден, след година, изпълнена с „много първи неща“, сред които среща с британския крал Чарлз Трети, предаде ДПА.

Катърхам, която живее в дом за възрастни хора в Лайтвотър, графство Съри, ще отбележи рождения си ден със семейството и приятелите си, пише БТА.

„Благодаря ви за всички мили пожелания за рождения ден. Дори на 117 години имах много първи неща тази година – от галене на лама до държане за ръце с краля“, каза Катърхам в изявление. „Прекарах прекрасен ден, празнувайки със семейството и приятелите си, и очаквам с нетърпение да видя какво ще донесе следващата година.“

Чарлз Трети посети Катърхам през септември миналата година, малко след 116-ия ѝ рожден ден. По време на срещата той държа ръката ѝ, докато се представяше.

Етел си спомни и за провъзгласяването на Чарлз за принц на Уелс през 1969 г., когато той е бил на 21 години. „Всички момичета бяха влюбени в теб... и искаха да се оженят за теб“, му казала тя.

Катърхам е родена на 21 август 1909 г. в Шиптън Белинджър, графство Хампшър, като едно от осемте деца в семейството. Това е по време на управлението на британския крал Едуард Седми, който умира през 1910 г.

През 1927 г., на 18-годишна възраст, Катърхам заминава за Индия, където работи като детегледачка в семейство на британски военнослужещ. Тя се омъжва за Норман Катърхам, подполковник от британската армия, през 1931 г. Той умира през 1976 г.

Семейството живее в Солсбъри, а по-късно Етел и съпругът ѝ прекарват периоди в Гибралтар и Хонконг. Там тя създава детска градина и отглежда двете си дъщери. И двете дъщери умират преди нея. Една от сестрите на рекордьорката - Гладис, е доживяла до 104 години.

Етел Катърхам става най-възрастният жив човек в света през април 2025 г. след смъртта на бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас на 116-годишна възраст.

Според Световните рекорди на Гинес рекордът за най-дълголетен човек в историята принадлежи на французойката Жан Калман, живяла 122 години и 164 дни, припомня още ДПА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Незнам дали това е награда, или проклятие!!!

    12:36 21.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    4 2 Отговор
    "Всички момичета искали да се ОЖЕНЯТ...."
    А, майкоуууууууу! Шашава работа мила моя майнольо!
    Аййй, майкоууууууу!!!

    12:45 21.08.2026

  • 4 фседес

    1 4 Отговор
    Като и гледаме снимката, вече и тя не знае какво точно отбелязва. А щом са харесвали и този "Чарлз за принц на Уелс" , значи трябва доктор Гълъбова да се намеси.

    12:55 21.08.2026

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ФАШИСТА ВЛАДИМИР ПУТЛЕР СЕ НАДЯВА ...................... ДА ДО ЖИВЕЕ 200 лаzaрника (КАТО МУ СМЕНЯТ "ОРГАНИТЕ) ...................... САМО НЕ ЗНАМ, КАТО ДОЙДЕ РЕД ДО ГЛАВАТА ..................... РУСКИТЕ "ПРОГРЕСИВНИ" УЧЕНИ КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ ..................... МОЖЕ ДА ВZEMAT MOZЪКА НА НЯКОЙ МЛАД БЪЛАРСКИ КОМУНОПИТЕК ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #6

    13:05 21.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Поздравления за

    2 0 Отговор
    Хубав рожден ден и все така устойчива в живота !!!

    13:11 21.08.2026