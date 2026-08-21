Най-възрастният човек в света - британката Етел Катърхам, празнува 117-ия си рожден ден днес

Най-възрастният човек в света Етел Катърхам празнува днес 117-ия си рожден ден, след година, изпълнена с „много първи неща“, сред които среща с британския крал Чарлз Трети, предаде ДПА.

Катърхам, която живее в дом за възрастни хора в Лайтвотър, графство Съри, ще отбележи рождения си ден със семейството и приятелите си, пише БТА.

„Благодаря ви за всички мили пожелания за рождения ден. Дори на 117 години имах много първи неща тази година – от галене на лама до държане за ръце с краля“, каза Катърхам в изявление. „Прекарах прекрасен ден, празнувайки със семейството и приятелите си, и очаквам с нетърпение да видя какво ще донесе следващата година.“

Чарлз Трети посети Катърхам през септември миналата година, малко след 116-ия ѝ рожден ден. По време на срещата той държа ръката ѝ, докато се представяше.

Етел си спомни и за провъзгласяването на Чарлз за принц на Уелс през 1969 г., когато той е бил на 21 години. „Всички момичета бяха влюбени в теб... и искаха да се оженят за теб“, му казала тя.

Катърхам е родена на 21 август 1909 г. в Шиптън Белинджър, графство Хампшър, като едно от осемте деца в семейството. Това е по време на управлението на британския крал Едуард Седми, който умира през 1910 г.

През 1927 г., на 18-годишна възраст, Катърхам заминава за Индия, където работи като детегледачка в семейство на британски военнослужещ. Тя се омъжва за Норман Катърхам, подполковник от британската армия, през 1931 г. Той умира през 1976 г.

Семейството живее в Солсбъри, а по-късно Етел и съпругът ѝ прекарват периоди в Гибралтар и Хонконг. Там тя създава детска градина и отглежда двете си дъщери. И двете дъщери умират преди нея. Една от сестрите на рекордьорката - Гладис, е доживяла до 104 години.

Етел Катърхам става най-възрастният жив човек в света през април 2025 г. след смъртта на бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас на 116-годишна възраст.

Според Световните рекорди на Гинес рекордът за най-дълголетен човек в историята принадлежи на французойката Жан Калман, живяла 122 години и 164 дни, припомня още ДПА.