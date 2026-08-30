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Празник на пестила се провежда в Етъра

Празник на пестила се провежда в Етъра

30 Август, 2026 10:41 400 7

  • пестил-
  • етъра-
  • празник
Празник на пестила се провежда в Етъра - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тези дни, когато реколтата от сини сливи е готова, габровци ще извадят бакърените тави, за да изварят плодовете за приготвянето на традиционното за местните хора лакомство – пестила. В миналото много семейства от този край го приготвяли вкъщи, днес и местните хора най-често си го купуват. За да не се загуби наследеното познание, в Етнографския музей „Етър“-а посвещават на пестила празник и събират майстори, които спазват автентичната технология за приготвянето на пестил, познат с името „Габровски шоколад“, пише БНР.

Габровци знаели как да запазят за зимата сладостта на налетите от слънцето сини сливи. По-възрастните си спомнят, че от реколтата в градините си изкарвали тонове пестил. В някои къщи от години съхраняват габровски шоколад, който се реже като пастърма, казва потомственият майстор шекерджия Боян Минчев, обявен за „Живо човешко съкровище“. Той ще покаже пред дошлите на празника в Етъра това, на което го е научил неговият дядо

Габровският пестил, получен по традиционната технология, е включен в световната книга на уникалните храни и е защитен като кулинарно наследство, защото начинът му на приготвяне няма аналог.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    6 0 Отговор
    За пестила не знам,бама на снимката е показан ракиен казан!

    10:50 30.08.2026

  • 2 Не знам

    6 1 Отговор
    колко "уникална храна" е , но в много краища на България се е приготвял ! В Турция и по пазарите , и в супермаркетите предлагат пестил ! В Гърция , в няколко балкански страни също .

    10:51 30.08.2026

  • 3 Интересно

    3 0 Отговор
    И откъде сливи за пестил, като сливовите насаждения бяха изкоренени преди много години?

    Коментиран от #6

    10:52 30.08.2026

  • 4 Между

    6 1 Отговор
    другото пестил е турска дума .

    10:54 30.08.2026

  • 5 Въобще

    2 1 Отговор
    Не знам какво е това! Някой ако желае, нека каже дали става за нищо!

    10:55 30.08.2026

  • 6 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Урсула ли ни накара да го направим?

    10:58 30.08.2026

  • 7 Ким Чен Мун-чо

    1 0 Отговор
    Щях да пратя секретарката ми Идиотова, ако не беше ангажирана да обикаля по предизборноагитационните софри.

    11:04 30.08.2026