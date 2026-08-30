Празник на пестила се провежда в Етъра

Тези дни, когато реколтата от сини сливи е готова, габровци ще извадят бакърените тави, за да изварят плодовете за приготвянето на традиционното за местните хора лакомство – пестила. В миналото много семейства от този край го приготвяли вкъщи, днес и местните хора най-често си го купуват. За да не се загуби наследеното познание, в Етнографския музей „Етър“-а посвещават на пестила празник и събират майстори, които спазват автентичната технология за приготвянето на пестил, познат с името „Габровски шоколад“, пише БНР.
Габровци знаели как да запазят за зимата сладостта на налетите от слънцето сини сливи. По-възрастните си спомнят, че от реколтата в градините си изкарвали тонове пестил. В някои къщи от години съхраняват габровски шоколад, който се реже като пастърма, казва потомственият майстор шекерджия Боян Минчев, обявен за „Живо човешко съкровище“. Той ще покаже пред дошлите на празника в Етъра това, на което го е научил неговият дядо
Габровският пестил, получен по традиционната технология, е включен в световната книга на уникалните храни и е защитен като кулинарно наследство, защото начинът му на приготвяне няма аналог.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Дък, паток
10:50 30.08.2026
2 Не знам
10:51 30.08.2026
3 Интересно
Коментиран от #6
10:52 30.08.2026
4 Между
10:54 30.08.2026
5 Въобще
10:55 30.08.2026
6 Въпрос
До коментар #3 от "Интересно":Урсула ли ни накара да го направим?
10:58 30.08.2026
7 Ким Чен Мун-чо
11:04 30.08.2026