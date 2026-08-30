Кейти Пери показа редки СНИМКИ на дъщеря си Дейзи

Кейти Пери сподели редки снимки на дъщеря си Дейзи Доув по случай шестия ѝ рожден ден. Момиченцето, което певицата има от актьора Орландо Блум, навърши шест години на 26 август.
Празникът е бил отбелязан с посещение в Legoland California Resort, където Дейзи се е забавлявала на атракционите и е позирала до тематична торта и LEGO фигури. На снимките детето е с розова тениска с надпис „Birthday Girl“, а лицето му отново не е показано ясно – практика, която Пери спазва от години.
Към публикацията си певицата написа, че семейството е създало много спомени и благодари на тематичния парк за специалния ден.
Пери неведнъж е говорила за майчинството и за желанието си да бъде пример за дъщеря си. През юни тя разказа пред People, че за нея е важно Дейзи да вижда майка си като силна, уравновесена, интелигентна и автентична жена. Певицата взимаше детето със себе си и по време на част от концертното си турне „Lifetimes“.
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