Софийският битак: Когато най-търсеното го няма в магазина

Днешният софийски битак в квартал „Малашевци“ не е просто съботно-неделен пазар, а истинска машина на времето. Зад прашните сергии се крие над век история на софийската амбулантна търговия. В миналото, по времето на социализма, а и десетилетия преди това, това място е единственият спасителен пояс за софиянци в търсене на стоки, които липсват по рафтовете на държавните магазини.
От Женския пазар и Подуяне до Малашевци
Историята на организирания битпазар в София започва още в началото на ХХ век. В следосвобожденска София търговците на стари вещи, наричани тогава „вехтошари“, се събират в района на днешния Женски пазар и около старата гара Подуяне. Според исторически обзори за столичната търговия в Регионалния исторически музей – София, градските власти постепенно изтласкват тези пазари извън идеалния център с цел модернизация на градската среда.
През десетилетията битакът сменя локацията си няколко пъти:
- Царска България: Разраства се около покрайнините на Перловската река.
- Социализъм (60-те – 80-те години): Мести се край река Искър и квартал „Хаджи Димитър“.
- Края на ХХ век (90-те години): Установява се за постоянно на днешното си място в „Малашевци“
Ретро дефицитът: Кореком на открито
По времето на социализма битакът придобива легендарен статус заради хроничния недостиг в държавната търговска мрежа. Старите софиянци все още помнят 70-те и 80-те години, когато пазарът се превръща в алтернатива на „Кореком“. „Ако ти трябваха оригинални дънки, плоча на западна рок група или част за Лада, Трабант и Вартбург – Малашевци беше единственото място“, споделят редовни посетители от онова време пред ретроспекциите на „Стара София“, пише blogspot.com.
Пазарът е бил своеобразен социален отдушник. Там се срещат бохеми, колекционери и обикновени работници, обединени от една цел – да намерят това, което „ЦУМ“ и „Детмаг“ не могат да им предложат.
Топ 5 на най-търсените соц съкровища днес
Днес сергиите в „Малашевци“ все още пазят този специфичен ретро дух, а колекционерската стойност на предметите от епохата на НРБ расте. Сред най-търсените находки, за които се водят истински битки рано сутрин, са:
- Инструменти и машини: Български пишещи машини „Марица“ и здрави социалистически инструменти.
- Ретро електроника: Работещи транзистори „ВЕФ“, радиоапарати „Селена“ и грамофони „Респром“.
- Интериорна носталгия: Автентични емайлирани табели с абсурдни соц лозунги и предупреждения.
- Детски спомени: Порцеланови кукли, метални колички и детски играчки от заводите „Мир“.
- Колекционерски ценности: Стари ордени, медали, юбилейни монети и порцеланови фигурки.
Софийският битак доказва, че дори в ерата на онлайн пазаруването, историята и човешката носталгия не могат да бъдат купени от супермаркета.
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1 Цвете
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