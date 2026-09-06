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Софийският битак: Когато най-търсеното го няма в магазина

Софийският битак: Когато най-търсеното го няма в магазина

6 Септември, 2026 18:19 535 4

  • софия-
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  • малашевци

Историята на „Мол Малашевци“ – от царските хали за вехтории до златните соц години на дефицита

Софийският битак: Когато най-търсеното го няма в магазина - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният софийски битак в квартал „Малашевци“ не е просто съботно-неделен пазар, а истинска машина на времето. Зад прашните сергии се крие над век история на софийската амбулантна търговия. В миналото, по времето на социализма, а и десетилетия преди това, това място е единственият спасителен пояс за софиянци в търсене на стоки, които липсват по рафтовете на държавните магазини.

От Женския пазар и Подуяне до Малашевци

Историята на организирания битпазар в София започва още в началото на ХХ век. В следосвобожденска София търговците на стари вещи, наричани тогава „вехтошари“, се събират в района на днешния Женски пазар и около старата гара Подуяне. Според исторически обзори за столичната търговия в Регионалния исторически музей – София, градските власти постепенно изтласкват тези пазари извън идеалния център с цел модернизация на градската среда.

През десетилетията битакът сменя локацията си няколко пъти:

  • Царска България: Разраства се около покрайнините на Перловската река.
  • Социализъм (60-те – 80-те години): Мести се край река Искър и квартал „Хаджи Димитър“.
  • Края на ХХ век (90-те години): Установява се за постоянно на днешното си място в „Малашевци“

Ретро дефицитът: Кореком на открито

По времето на социализма битакът придобива легендарен статус заради хроничния недостиг в държавната търговска мрежа. Старите софиянци все още помнят 70-те и 80-те години, когато пазарът се превръща в алтернатива на „Кореком“. „Ако ти трябваха оригинални дънки, плоча на западна рок група или част за Лада, Трабант и Вартбург – Малашевци беше единственото място“, споделят редовни посетители от онова време пред ретроспекциите на „Стара София“, пише blogspot.com.

Пазарът е бил своеобразен социален отдушник. Там се срещат бохеми, колекционери и обикновени работници, обединени от една цел – да намерят това, което „ЦУМ“ и „Детмаг“ не могат да им предложат.

Топ 5 на най-търсените соц съкровища днес

Днес сергиите в „Малашевци“ все още пазят този специфичен ретро дух, а колекционерската стойност на предметите от епохата на НРБ расте. Сред най-търсените находки, за които се водят истински битки рано сутрин, са:

  • Инструменти и машини: Български пишещи машини „Марица“ и здрави социалистически инструменти.
Софийският битак: Когато най-търсеното го няма в магазина
Снимка: БГНЕС

  • Ретро електроника: Работещи транзистори „ВЕФ“, радиоапарати „Селена“ и грамофони „Респром“.
  • Интериорна носталгия: Автентични емайлирани табели с абсурдни соц лозунги и предупреждения.
  • Детски спомени: Порцеланови кукли, метални колички и детски играчки от заводите „Мир“.
  • Колекционерски ценности: Стари ордени, медали, юбилейни монети и порцеланови фигурки.
Софийският битак: Когато най-търсеното го няма в магазина
Снимка: БГНЕС

Софийският битак доказва, че дори в ерата на онлайн пазаруването, историята и човешката носталгия не могат да бъдат купени от супермаркета.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    4 1 Отговор
    ТИ БИЛА ЛИ СИ В ПАРИЖ, БЕРЛИН, БРЮКСЕЛ, ЛОНДОН, ЗА ДА ВИДИШ С ОЧИТЕ СИ, КАК ГО ПРАВЯТ? ЯВНО НЕ, НО ЩЕ ТИ КАЖА, ЧЕ ТОВА ГО ПРАВЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ ОТ ЕНТИ ГОДИНИ И НЕ СА ИМАЛИ " КОРЕКОМ "?! ВСЯКО ЛЯТО ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В МЕСЕЦ НА ОТКРИТО БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ЗА МАСАТА НА КОЯТО СА ПОСТАВИЛИ " ТЕХНИТЕ СТОКИ " ,НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ВЕХТИ И НЕПОДДЪРЖАНИ И ХОРАТА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ СИМВОЛИЧНИТЕ ЦЕНИ.ТАКА ЧЕ МАДАМ ,НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО НЕ КАЗВАШ, А СЕ ИЗЛАГАШ.🤔🤫😉

    18:30 06.09.2026

  • 2 Сива или крадлива икономика ли

    1 0 Отговор
    Крими контингент, за който институциите си затварят очите.

    18:33 06.09.2026

  • 3 Лумпен

    1 1 Отговор
    Купувам дърти комунисти партизани за скраб !

    18:34 06.09.2026

  • 4 Сали

    0 0 Отговор
    До началото на 70-те битака беше до обувния завод 9 септември и Владайската река. После се премести на Подуене и след това в Малашевци.

    18:35 06.09.2026