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Алесандра Амброзио зашемети Париж с годеника си (СНИМКИ)

Алесандра Амброзио зашемети Париж с годеника си (СНИМКИ)

10 Септември, 2026 12:16 1 030 0

  • алесандра амброзио-
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  • бък палмър

44-годишният бивш „ангел“ на Victoria's Secret сподели романтични кадри от френската столица

Алесандра Амброзио зашемети Париж с годеника си (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бразилският супермодел Алесандра Амброзио привлече вниманието с нови романтични кадри от Париж, на които позира заедно с годеника си Бък Палмър.

44-годишната бивша звезда на Victoria's Secret демонстрира елегантна визия във вечерна рокля, докато двамата се наслаждават на престоя си във френската столица. Част от снимките, споделени от Амброзио в социалните мрежи, показват двойката на фона на емблематични парижки гледки, а към тях се присъединяват и децата на модела.


Романтичната поява идва след новината за годежа на Алесандра Амброзио и Бък Палмър, които направиха следваща крачка във връзката си по време на почивка на Бали.


Моделът, който продължава активно да работи в модната индустрия, за пореден път демонстрира характерния си изискан стил, а семейните кадри от Париж предизвикаха множество реакции сред последователите ѝ.


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