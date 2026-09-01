Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони (СНИМКИ)

Дарина Павлова обикаля с яхта около легендарната и смятана от някои за скандална вила на Силвио Берлускони, научи „Телеграф“.
Г-жа Мулти, както наричат понякога актрисата и вдовица на Илия Павлов, бе на луксозна яхта, която няколко дни обикаляше около Порто Черво, където се намира самата вила, чиято площ с парка около нея надхвърля тази на Ватикана.
Яхтата, на която е отседнала Дарина, е голяма и луксозна като поне петзвезден хотел. Според запознати тя е 136 метра дълга и е истински плаващ дворец за баровци. А за самото плавателно средство се твърди, че като било пуснато на вода, казали за него: Парите не могат да купят щастие, но една хубава яхта със сигурност помага.
Яхтата, на която е Дарина, е използвана за ВИП партита. А вилата на Берлускони е едно от най-забележителните в това отношение места, където самата Дарина често е гостувала като близка семейна приятелка на бившия и покоен вече италиански премиер и виден плейбой. Имотът със самата вила се продава, като дори обявиха, че има сделка. Но официално няма яснота дали това се е случило и той е купен вече. Говореше се, че му искат цена между 350 милиона и 500 милиона евро. Спрягаха се имената на монарсите на Катар и Бруней. Но официално няма съобщение, че вилата с другите постройки, атракциони и парковете около нея, чиято площ е 580 000 квадратни метра, е закупена.
След серията от партита в Порто Черво Дарина отиде във Венеция, където очаква да се присъедини към голямата светска суматоха на започващия официално на 2 септември най-стар кинофестивал в света.
Г-жа Мулти там е придружавана от своя близък приятел Сандро Рубини, който ѝ кавалерства в светските среди. Партитата и деловите срещи във Венеция обаче започнаха още преди официалното откриване на фестивала, Дарина се появи с и предизвика фурор и завист сред връстничките си, показвайки добра физическа форма. Тя се появи с минипола, върху която отчасти имаше друга, разкривайки добре поддържаните крака на българската милионерка.
Във Венеция Дарина и Сандро са настанени в прочут хотел, където двамата заемат съседни апартаменти, които са запазили още миналата година.
На кинофестивала във Венеция ще бъде представен и филмът „Гурия“ на Леван Когуашвили. Той е копродукция с българско участие и по-специално на „Арт фест“ на Стефан Китанов. Разказва за събития в Грузия след разпадането на Съветския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БабаНешка
09:49 01.09.2026
2 глоги
09:49 01.09.2026
3 Леонов
09:51 01.09.2026
4 Кубрат
много ниско ниво на сайта
09:51 01.09.2026
5 хехе
09:51 01.09.2026
6 Айляк
И още по-добре е настъпала по крака ездача, спор нема:)
Ко до праЙ и тя горката, намъчи се в тоя живот:)
09:52 01.09.2026
7 Та коя сега е Дарина Павлова?
09:53 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 немам думи
09:55 01.09.2026
11 САЙБЪР
09:56 01.09.2026
12 Жиголо
09:56 01.09.2026
13 Джо
09:58 01.09.2026
14 Абе
Коментиран от #22
09:59 01.09.2026
15 Запознат
Коментиран от #19
10:01 01.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мимч
10:06 01.09.2026
18 Камион
Те имат нужда от прокурорско внимание!!!
10:11 01.09.2026
19 Що да се обръща
До коментар #15 от "Запознат":Нали го коментираха с колко тона цимент е затрупан или че някъде си живее старините
Никой незнае пътя на парите
Иначе тя си е в правото
Най лошото което направи че продаде ресторант България на евреи
Другите лошотии нямат край
Народът нищо незнай
10:13 01.09.2026
20 Ако
10:34 01.09.2026
21 Боруна Лом
10:37 01.09.2026
22 Гларус
До коментар #14 от "Абе":Дърта риба няма
10:51 01.09.2026