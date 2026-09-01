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Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони (СНИМКИ)

Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони (СНИМКИ)

1 Септември, 2026 09:44 1 525 22

  • дарина павлова-
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  • венеция-
  • яхта-
  • кинофестивал-
  • берлускони-
  • сандро рубини

Шашна Венеция с минипола

Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дарина Павлова обикаля с яхта около легендарната и смятана от някои за скандална вила на Силвио Берлускони, научи „Телеграф“.

Г-жа Мулти, както наричат понякога актрисата и вдовица на Илия Павлов, бе на луксозна яхта, която няколко дни обикаляше около Порто Черво, където се намира самата вила, чиято площ с парка около нея надхвърля тази на Ватикана.

Яхтата, на която е отседнала Дарина, е голяма и луксозна като поне петзвезден хотел. Според запознати тя е 136 метра дълга и е истински плаващ дворец за баровци. А за самото плавателно средство се твърди, че като било пуснато на вода, казали за него: Парите не могат да купят щастие, но една хубава яхта със сигурност помага.

Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони (СНИМКИ)
Снимка: Интернет

Яхтата, на която е Дарина, е използвана за ВИП партита. А вилата на Берлускони е едно от най-забележителните в това отношение места, където самата Дарина често е гостувала като близка семейна приятелка на бившия и покоен вече италиански премиер и виден плейбой. Имотът със самата вила се продава, като дори обявиха, че има сделка. Но официално няма яснота дали това се е случило и той е купен вече. Говореше се, че му искат цена между 350 милиона и 500 милиона евро. Спрягаха се имената на монарсите на Катар и Бруней. Но официално няма съобщение, че вилата с другите постройки, атракциони и парковете около нея, чиято площ е 580 000 квадратни метра, е закупена.

След серията от партита в Порто Черво Дарина отиде във Венеция, където очаква да се присъедини към голямата светска суматоха на започващия официално на 2 септември най-стар кинофестивал в света.

Г-жа Мулти там е придружавана от своя близък приятел Сандро Рубини, който ѝ кавалерства в светските среди. Партитата и деловите срещи във Венеция обаче започнаха още преди официалното откриване на фестивала, Дарина се появи с и предизвика фурор и завист сред връстничките си, показвайки добра физическа форма. Тя се появи с минипола, върху която отчасти имаше друга, разкривайки добре поддържаните крака на българската милионерка.

Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони (СНИМКИ)
Снимка: Интернет

Във Венеция Дарина и Сандро са настанени в прочут хотел, където двамата заемат съседни апартаменти, които са запазили още миналата година.

На кинофестивала във Венеция ще бъде представен и филмът „Гурия“ на Леван Когуашвили. Той е копродукция с българско участие и по-специално на „Арт фест“ на Стефан Китанов. Разказва за събития в Грузия след разпадането на Съветския съюз.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БабаНешка

    23 0 Отговор
    мале мале, дърта шлангаджийка, направо пиявица

    09:49 01.09.2026

  • 2 глоги

    3 8 Отговор
    Дарина се появи с ПОЛА и предизвика фурор и завист сред връстничките си,

    09:49 01.09.2026

  • 3 Леонов

    37 1 Отговор
    Поне изпраща снимки да видят българите как харчи парите им.

    09:51 01.09.2026

  • 4 Кубрат

    24 0 Отговор
    съвсем обикновено крадла и к....
    много ниско ниво на сайта

    09:51 01.09.2026

  • 5 хехе

    16 0 Отговор
    Бабето си е намерила млад жребец.

    09:51 01.09.2026

  • 6 Айляк

    17 2 Отговор
    Добре си живурка старата кофа, лачена отвсекъде. Без завист.
    И още по-добре е настъпала по крака ездача, спор нема:)
    Ко до праЙ и тя горката, намъчи се в тоя живот:)

    09:52 01.09.2026

  • 7 Та коя сега е Дарина Павлова?

    14 0 Отговор
    Младата хубавелка от горната снимка или дъртата с мускулестите крака?

    09:53 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 немам думи

    6 0 Отговор
    Браво, Венеринче!

    09:55 01.09.2026

  • 11 САЙБЪР

    23 0 Отговор
    Поне знаете къде са ви открдантите пари.Около Вилата на Берлускони. Ама да е само тя...

    09:56 01.09.2026

  • 12 Жиголо

    13 0 Отговор
    Колегата ще заработи добре! Справедиво е, защото материала е мъка. Но, работата си е работа!

    09:56 01.09.2026

  • 13 Джо

    12 0 Отговор
    В лицето прилича на кашалот.

    09:58 01.09.2026

  • 14 Абе

    9 1 Отговор
    Таа не е ли малко дръта за вип партита?

    Коментиран от #22

    09:59 01.09.2026

  • 15 Запознат

    4 0 Отговор
    Оня хитреца са обръща в гроба като наблюдава тая долнопробна лентяйка как си ляга с пикловци

    Коментиран от #19

    10:01 01.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мимч

    7 1 Отговор
    Тая ,не си ли начеса вече егото.....

    10:06 01.09.2026

  • 18 Камион

    10 0 Отговор
    Не знам защо на тая тиня и на подобните им се обръща такова внимание.
    Те имат нужда от прокурорско внимание!!!

    10:11 01.09.2026

  • 19 Що да се обръща

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Запознат":

    Нали го коментираха с колко тона цимент е затрупан или че някъде си живее старините
    Никой незнае пътя на парите
    Иначе тя си е в правото
    Най лошото което направи че продаде ресторант България на евреи
    Другите лошотии нямат край
    Народът нищо незнай

    10:13 01.09.2026

  • 20 Ако

    4 0 Отговор
    не я бяха осиновили , сега щеше да обикаля с катуна .

    10:34 01.09.2026

  • 21 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ЗЛАТНА ШУНДАЕЙЙЙ

    10:37 01.09.2026

  • 22 Гларус

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Дърта риба няма

    10:51 01.09.2026