Анджелина Джоли разкри бъдещите си планове, след като децата ѝ вече са пълнолетни

Американската актриса Анджелина Джоли направи рядък коментар за шестте си деца и разкри, че сега, когато всички вече са пълнолетни, иска отново да насочи повече внимание към пътуванията, международната си дейност и живота извън САЩ.

51-годишната звезда говори пред L’Officiel за Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан, чието родителство споделя с бившия си съпруг, актьора Брад Пит.

„Едно от най-важните неща според мен е просто да не им пречиш“, каза Анджелина Джоли за родителството. Актрисата подчерта, че се гордее с факта, че децата ѝ следват собствените си пътища и развиват индивидуалността си.

По думите ѝ ролята на родителя е да оказва подкрепа, без да се намесва прекомерно в живота на вече порасналото дете.

„Опитваш се да направиш много неща като родител, но също така трябва да помниш, че пред теб стои човек със собствен живот, отделен от твоя, и със собствен потенциал“, обясни Анджелина Джоли.

След като децата ѝ вече са пълнолетни, носителката на „Оскар“ призна, че очаква с нетърпение да възстанови част от начина си на живот отпреди годините, в които майчинството е било основен приоритет.

Анджелина Джоли заяви, че иска повече работа на терен, пътувания и директен контакт с различни общности по света. Сред плановете ѝ са отново да кара мотоциклет и да се върне към пилотирането на самолет.

Актрисата разказа, че децата ѝ подкрепят подобна промяна. „Те имаха мама, когато мама трябваше да бъде мама. Сега биха искали да им се обадя от Тунис, след като току-що съм приземила самолет и отивам да се срещна с местни артисти“, каза тя.

Звездата от „Господарка на злото“ потвърди и желанието си да живее извън Съединените щати и за известно време да води по-номадски начин на живот.

Анджелина Джоли възнамерява да се включи по-активно в работата на фондацията си в Камбоджа и отново да отделя повече време за международни проекти и хуманитарна дейност. „Не планирам да се установя за постоянно някъде“, заяви актрисата.

Анджелина Джоли има шест деца с бившия си съпруг Брад Пит: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. След раздялата на холивудските звезди отношенията между Брад Пит и част от децата им останаха обект на сериозен медиен интерес.

Мадокс, Шайло, Захара и Вивиан предприеха през последните години различни стъпки да не използват фамилията Пит публично или юридически. Източник, близък до Анджелина Джоли, заяви по-рано, че актрисата не търси нов конфликт с Брад Пит и иска семейството да продължи напред.

Самият Брад Пит също е говорил открито за тежките емоционални последици от развода и семейните проблеми след раздялата с Анджелина Джоли. В скорошно интервю актьорът призна, че периодът е бил сред най-трудните в живота му, като отказа да навлиза в подробности за отношенията с децата си.