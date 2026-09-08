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Исторически рекорд: Лято 2026 е най-касовото кино лято на всички времена

Исторически рекорд: Лято 2026 е най-касовото кино лято на всички времена

8 Септември, 2026 19:32 391 3

  • кино-
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  • приходи

Филмите това лято са натрупали общи приходи от близо 4,8 милиарда долара

Исторически рекорд: Лято 2026 е най-касовото кино лято на всички времена - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лятото на 2026 г. постави исторически рекорд за киноиндустрията в Северна Америка. Приходите от продажба на билети между 1 май и 7 септември достигнаха 4,76 млрд. долара, сочат данни на Rentrak.

Така беше подобрен рекордът от 2013 г., когато летният боксофис достигна 4,755 млрд. долара благодарение на хитове като „Железният човек 3“, „Аз проклетникът 2“ и „Супермен“.

Резултатът идва след няколко трудни години за киносалоните след пандемията от COVID-19. Лятото на 2026 г. е и първото в историята, в което всеки от четирите основни месеца на сезона е донесъл над 1 млрд. долара приходи:

  • май – 1,07 млрд. долара;

  • юни – 1,08 млрд. долара;

  • юли – 1,18 млрд. долара;

  • август – 1,27 млрд. долара.

Основният двигател на рекорда е „Спайдърмен: Нов ден“ на Sony и Marvel. Филмът е натрупал 923 млн. долара в Северна Америка и 2,4 млрд. долара в световен мащаб, което го нарежда сред най-касовите продукции в историята.

Силен принос има и „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан. Епичната продукция е спечелила 589 млн. долара в Северна Америка и 1,62 млрд. долара в световния боксофис. Само прожекциите в IMAX са донесли близо 486 млн. долара.

Сред другите успешни заглавия през сезона са „Играта на играчките 5“, „Дяволът носи Прада 2“, „Obsession“ и „Backrooms“. В същото време няколко високобюджетни продукции се представиха под очакванията, сред тях игралната версия на „Смелата Ваяна“, „Supergirl“ и „Господари на вселената".

По време на уикенда за Деня на труда в САЩ „Спайдърмен: Нов ден“ остана начело на американския боксофис за шеста поредна седмица с приходи от 23,5 млн. долара за четирите почивни дни.

„Одисея“ зае второто място със 17,3 млн. долара, въпреки че вече се намира в осмата си седмица по кината.

Според анализаторите силното лято е важен сигнал за възстановяването на киноиндустрията. Приходите през този период традиционно формират около 40% от годишния боксофис, а рекордът от 2026 г. показва, че зрителският интерес към големия екран продължава да се засилва.


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