Ники Илиев пие по една шепа хапчета, за да избегне най-големия си страх (ВИДЕО)

Ники Илиев направи откровено признание за един от страховете, които все по-често го преследват след 40-ия му рожден ден – остаряването. Актьорът и режисьор не крие, че полага сериозни усилия да поддържа формата и външния си вид. В разговор с Благой Георгиев той дори се пошегува, че сутрешният му ритуал вече прилича на посещение в малка аптека.

„Все повече ме е страх от остаряването. Сутрин пия по една шепа хапчета“, признава Ники Илиев уточнявайки, че става дума основно за различни добавки и витамини.

„Аз сутрин вече се улавям, че имам нещо като аптека в бара в кухнята, имам 15 вида витамини“, обясни режисьорът. Само тази част от сутрешната му рутина отнема около десет минути. След нея идва ред на кремове и различни грижи за лицето.

Оказва се, че суетният Благо Джизъса също има сериозна сутрешна рутина. Бившият футболист разказва, че използва ледена маска за лице за няколко минути, преди да нанесе останалата козметика.

„Започваш да си казваш: „Добре де, чакай сега, що не го забавим малко тоя процес“, признава Ники Илиев за стареенето.

Спортът е една от основните части от режима на Ники Илиев. Той тича с кучето си, тренира на лостове, посещава фитнес и практикува кикбокс. Когато има повече свободно време, съчетава различни видове натоварване.

Според него след 40 години част от ограниченията първо се появяват в съзнанието. „Нещата са много в мозъка“, смята режисьорът.

По думите му бързината е сред физическите качества, които започват да се променят по-рано с възрастта, докато силата може да бъде поддържана значително по-дълго.

Актьорът обръща сериозно внимание и на храненето си. Сутрин започва с кафе, разходка с кучето и кратка тренировка, след която пие протеинов шейк. В зависимост от графика му денят може да продължи с фитнес или кикбокс. В менюто му присъстват яйца, плодове и овесени бисквити, а вечер често избира риба с малко ориз и авокадо.

Режисьорът споделя, че тежи около 70 килограма, трудно качва мускулна маса и предпочита да запази по-слаба фигура.

Разговорът обаче не остава само на тема спорт, хранене и външен вид. Ники Илиев признава, че любовта многократно го е правила уязвим. „Аз нали винаги като съм се влюбвал, съответно след това много страдам“, споделя той.

Според него с времето хората се променят и понякога партньорите просто започват да се развиват в различни посоки.

За успешната връзка има едно основно разбиране – двамата трябва да бъдат партньори, а не конкуренти, да се развиват заедно и да се радват искрено на успехите си.

Ники Илиев коментира открито и отношението си към изневярата. „Бих простил, но няма да съм с тоя човек“, категоричен е той.

Актьорът потвърждава още, че в момента няма жена до себе си. Разкрива и че решението за развода му със Саня Борисова е било поискано от него. Към бъдещата си партньорка Ники има и едно необичайно желание – да не очаква непрекъсната комуникация.

„Ако може да се чуваме през 2-3 дни, когато не съм зает, а не постоянно да иска да си пишем. Май няма такава жена, а?“, шегува се той.