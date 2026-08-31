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Ники Илиев пие по една шепа хапчета, за да избегне най-големия си страх (ВИДЕО)

Ники Илиев пие по една шепа хапчета, за да избегне най-големия си страх (ВИДЕО)

31 Август, 2026 14:31 1 496 16

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  • витамини-
  • добавки

Режисьорът и актьор заяви, че прави всичко възможно, за да спре стареенето

Ники Илиев пие по една шепа хапчета, за да избегне най-големия си страх (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ники Илиев направи откровено признание за един от страховете, които все по-често го преследват след 40-ия му рожден ден – остаряването. Актьорът и режисьор не крие, че полага сериозни усилия да поддържа формата и външния си вид. В разговор с Благой Георгиев той дори се пошегува, че сутрешният му ритуал вече прилича на посещение в малка аптека.

„Все повече ме е страх от остаряването. Сутрин пия по една шепа хапчета“, признава Ники Илиев уточнявайки, че става дума основно за различни добавки и витамини.

„Аз сутрин вече се улавям, че имам нещо като аптека в бара в кухнята, имам 15 вида витамини“, обясни режисьорът. Само тази част от сутрешната му рутина отнема около десет минути. След нея идва ред на кремове и различни грижи за лицето.

Оказва се, че суетният Благо Джизъса също има сериозна сутрешна рутина. Бившият футболист разказва, че използва ледена маска за лице за няколко минути, преди да нанесе останалата козметика.

„Започваш да си казваш: „Добре де, чакай сега, що не го забавим малко тоя процес“, признава Ники Илиев за стареенето.

Спортът е една от основните части от режима на Ники Илиев. Той тича с кучето си, тренира на лостове, посещава фитнес и практикува кикбокс. Когато има повече свободно време, съчетава различни видове натоварване.

Според него след 40 години част от ограниченията първо се появяват в съзнанието. „Нещата са много в мозъка“, смята режисьорът.

По думите му бързината е сред физическите качества, които започват да се променят по-рано с възрастта, докато силата може да бъде поддържана значително по-дълго.

Актьорът обръща сериозно внимание и на храненето си. Сутрин започва с кафе, разходка с кучето и кратка тренировка, след която пие протеинов шейк. В зависимост от графика му денят може да продължи с фитнес или кикбокс. В менюто му присъстват яйца, плодове и овесени бисквити, а вечер често избира риба с малко ориз и авокадо.

Режисьорът споделя, че тежи около 70 килограма, трудно качва мускулна маса и предпочита да запази по-слаба фигура.

Разговорът обаче не остава само на тема спорт, хранене и външен вид. Ники Илиев признава, че любовта многократно го е правила уязвим. „Аз нали винаги като съм се влюбвал, съответно след това много страдам“, споделя той.

Според него с времето хората се променят и понякога партньорите просто започват да се развиват в различни посоки.

За успешната връзка има едно основно разбиране – двамата трябва да бъдат партньори, а не конкуренти, да се развиват заедно и да се радват искрено на успехите си.

Ники Илиев коментира открито и отношението си към изневярата. „Бих простил, но няма да съм с тоя човек“, категоричен е той.

Актьорът потвърждава още, че в момента няма жена до себе си. Разкрива и че решението за развода му със Саня Борисова е било поискано от него. Към бъдещата си партньорка Ники има и едно необичайно желание – да не очаква непрекъсната комуникация.

„Ако може да се чуваме през 2-3 дни, когато не съм зает, а не постоянно да иска да си пишем. Май няма такава жена, а?“, шегува се той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    12 0 Отговор
    Така е, одъртееш ли, няма кинти..

    Коментиран от #10

    14:36 31.08.2026

  • 2 Призрак

    8 0 Отговор
    И то не знае какво е.

    14:39 31.08.2026

  • 3 Повече

    9 0 Отговор
    Ботокс тогава, защото е омачкал лака, чичитата няма да го поръчват.

    14:41 31.08.2026

  • 4 поКУРко

    14 0 Отговор
    Благо ботокса продавача на автомобили на мутри на които дължи пари вече е заприличал на пластмасовите кукли с които се влачи от години! Никой не е победил ЕГН-то .... та така и тези двамата!

    14:41 31.08.2026

  • 5 Гуньо Простиа

    8 0 Отговор
    Пие хапчета , за да не стане хетеро?

    14:41 31.08.2026

  • 6 Без име

    17 0 Отговор
    Комплексар!И да пие хапчета и да не пие,все остарява,такъв е живота!!!!?

    14:48 31.08.2026

  • 7 Ха,ха

    8 0 Отговор
    Браво на Никито,и по три да пие кой му пука.

    14:50 31.08.2026

  • 8 ристю

    4 1 Отговор
    Лошо ще е ако пие по 2-3 ракии след това.

    14:50 31.08.2026

  • 9 Сила

    14 0 Отговор
    Какъв е смисъла от съществуването на тоя младеж , какъв беше смисъла на написаното ...???!
    Застаряваща лелка се жали от безсмисленото си съществувание и безсмисленото си ежедневие ...

    14:51 31.08.2026

  • 10 Дрът Пърч

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спиро":

    и кинти и сех нема!

    14:52 31.08.2026

  • 11 Полужив

    3 0 Отговор
    Този още ли е в гардероба.

    14:56 31.08.2026

  • 12 Аз пък пия хапчета за знания

    0 1 Отговор
    А, мъжа ми антизлобин, обаче не работи 🤘

    15:24 31.08.2026

  • 13 аБе,

    5 0 Отговор
    Ники Илиев беше много красив като млад.Да си беше останал модел и да не се излага като актьор и режисьор прсто защото няма талант за това.Много подходящи си бяха със Саня и тя красива и бездарна като него.А Блажко е станал абсолютна карикатура.Направо ботоксов африканец.

    15:26 31.08.2026

  • 14 Майко мила

    3 0 Отговор
    Като две кифли са Никито и Благо Джизъса.

    15:35 31.08.2026

  • 15 Баро Киро

    1 0 Отговор
    Никито е като изсъхнал липов лист,който не става даже и за чай....

    15:40 31.08.2026

  • 16 Колко "смислено" интервю

    3 0 Отговор
    се е получило, два пъти "по-смислена" стаия е написаната тук

    15:45 31.08.2026