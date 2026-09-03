Разводът в България през вековете: От абсолютно табу до ежедневие

Семейството винаги е било фундаментален стълб в българското общество, но разбирането за неговата неприкосновеност претърпява радикални трансформации през епохите. Докато днес разводът по взаимно съгласие е стандартна юридическа процедура, в миналото разтрогването на брачния съюз е било едно от най-големите социални и религиозни табута. Трансформацията на българското семейство преминава през сложни периоди – от езическите обичаи на Първото българско царство, през строгите канони на Православната църква, до радикалните промени след Втората световна война.

Средновековието: Християнски канони и законни основания

Преди приемането на християнството в Първото българско царство семейните отношения са се регулирали от обичайното право, като в определени периоди е съществувало дори многоженство, пишат изследователи в историческия портал Българска история. Ситуацията се променя коренно след покръстването през IX век.

Официалното църковно-правно законодателство стъпва върху Византийското право и Номоканона (Кърмчията), които налагат брака като свещено тайнство. Разводът е бил изключително трудно начинание, като за него са се изисквали изрични и тежки доказателства. Според средновековните правни паметници, проучвани от историци за Traffic News, основните легитимни причини за раздяла са били:

Доказана изневяра (предимно от страна на жената)

Опит за убийство на единия съпруг от другия

Дългогодишно безвестно отсъствие или пленничество

Тежко психическо заболяване или проказа

Османският период: Сблъсъкът между канона и обичая

По време на османското владичество българите продължават да уреждат семейните си отношения чрез каноните на Православната църква и неофициалния народен „кодекс“. Изследвания на Великотърновския университет показват, че Църквата категорично е отричала разводите по взаимно съгласие, настоявайки за съхранение на семейството на всяка цена.

Въпреки това, етнолозите отбелязват, че патриархалното българско село е налагало свои специфични норми. Ако една жена не е можела да зачене (неплодородие), това често е ставало повод за фактическо прогонване от дома, въпреки липсата на официален развод. „Мъртвият брак“ е бил обществена тайна, но официалното му разтрогване се е избягвало заради огромния позор, който е щял да се стовари върху целия род на жената.

Третото българско царство: Намесата на Екзархията

След Освобождението, през 1883 г. към Екзархийския устав е добавена специална част „За браковете“, припомнят експерти от църковния портал Двери бг. Бракоразводните дела са се водили изцяло от духовните съдилища към Епархиите.

През този период обществото продължава да гледа на разведената жена (наричана често „напусница“) с огромно подозрение и изолация. Тя е губела правото на зестра, а възможностите ѝ за втори брак в рамките на същото населено място са били нищожни. Моралната сентенция „Човек веднъж се ражда, веднъж се жени и веднъж умира“ е определяла битието на българина.

Преломът през 1945 година: Въвеждане на гражданския брак

Истинската революция в брачното право настъпва през 1945 г. с Наредбата-закон за гражданския брак, издадена от новата комунистическа власт. С този акт държавата изземва функциите на Църквата и прави единствено валиден гражданския съюз.

Това отваря вратите за масовото навлизане на развода като легална светска процедура. Жените придобиват икономическа независимост чрез масовото си включване в пазара на труда, което елиминира финансовата зависимост от съпруга – основен фактор за търпенето на лоши бракове в миналото.

Модерната епоха: Свободен избор и нова ценностна система

Днес, според действащия Семеен кодекс на Република България, разводът е личен и свободен избор, разделен на две основни процедури – по взаимно съгласие и по исков ред при дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Статистиката на Националния статистически институт (НСИ) за последните години показва стабилни нива на разводите, като близо една трета от браковете завършват с раздяла. Стереотипът на „позора“ е напълно изчезнал в големите градове, отстъпвайки място на прагматизма и търсенето на лично щастие.