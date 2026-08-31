Брад Пит с ново обвинение към бившата си Анджелина Джоли: Умишлено укрива документи

Правният спор между холивудските актьори Брад Пит и Анджелина Джоли за френското имение и винарната Château Miraval навлезе в нова фаза. 62-годишният Брад Пит поиска съдът да задължи бившата му съпруга да предостави финансови документи и данъчни сведения за периода от 2017 до 2019 г.

Според съдебна молба, подадена на 31 юли, адвокатите на актьора твърдят, че Анджелина Джоли първоначално е била готова да предостави информация за доходите си за периода 2017–2021 г., но през февруари 2026 г. е ограничила документите до 2020 и 2021 г. Екипът на Брад Пит настоява да получи и данни за годишните ѝ приходи и участия в печалби от филмови продукции през предходните три години.

Причината е ключов спор в делото за Miraval. Брад Пит твърди, че Анджелина Джоли е поставила финансовото си положение в центъра на защитата си, след като е посочила желанието за икономическа независимост като част от причините да продаде дела си във винарната. Според неговите адвокати финансовите отчети могат да покажат дали тя действително е била под икономически натиск през този период.

Екипът на Анджелина Джоли оспорва тази теза и заявява, че актрисата никога не е твърдяла, че е била в тежко финансово положение. Според нейната страна въпросът е бил за отделяне на личните и бизнес интересите ѝ от Брад Пит след края на отношенията им, а искането за по-стари финансови документи представлява ненужно навлизане в личната ѝ сфера.

Спорът за Château Miraval започна през 2022 г., след като Брад Пит заведе дело за продажбата на дела на Анджелина Джоли във винения бизнес. През 2021 г. актрисата продаде своята половина на Tenute del Mondo, част от Stoli Group, контролирана от бизнесмена Юрий Шефлер. Пит твърди, че двамата са имали договореност нито един от тях да не продава своя дял без съгласието на другия. Джоли оспорва съществуването и обхвата на подобно задължение.

През юни 2026 г. Брад Пит получи важна процесуална победа, след като съд в Калифорния разреши представители на Stoli Group да бъдат разпитани във връзка със сделката. Очаква се спорът за Miraval да стигне до съдебен процес през 2027 г.

Château Miraval има и силно лично значение за бившата двойка. Брад Пит и Анджелина Джоли наеха имението във Франция през 2008 г., впоследствие го купиха и развиха собствен винен бизнес. Именно там двамата сключиха брак през 2014 г. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г., повече от осем години след раздялата.

На фона на финансовия спор отношенията на Брад Пит с част от шестте му деца продължават да привличат внимание. Шайло официално премахна „Пит“ от фамилията си през 2024 г., а Мадокс, Захара и Вивиен също предприеха стъпки да използват само фамилията Джоли. При Мадокс, Захара и Вивиен част от процедурите все още са в съдебен процес.

Брад Пит и Анджелина Джоли имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен. И двамата актьори избягват подробни публични коментари за отношенията между Пит и децата, докато съдебната битка за Château Miraval остава последният голям нерешен конфликт между бившата холивудска двойка.