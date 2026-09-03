Звездата на Доли Партън в Алеята на славата беше осквернена

Звездата на американската кънтри легенда Доли Партън на Холивудската алея на славата беше вандализирана само дни след смъртта ѝ. Името на певицата е било надраскано, а нанесените щети наложиха подмяната на паметния знак, съобщава NBC Los Angeles.

Инцидентът предизвика силно възмущение сред почитателите на Доли Партън, които след кончината ѝ превърнаха мястото в импровизиран мемориал с цветя, свещи, снимки, картички и лични послания.

Името на Доли Партън било надраскано

За посегателството стана известно, след като жена на име Лор Корона публикува в социалните мрежи видео от звездата. Тя пристигнала заедно с дъщерите си, за да остави цветя в памет на певицата, но открила множество дълбоки драскотини върху името ѝ.

Dolly Parton’s star on the Hollywood Walk of Fame was recently vandalised, with her name being scratched off.



Repairs are reportedly underway. pic.twitter.com/V2pVcLTUY6 — Pop Base (@PopBase) September 1, 2026

Според разказа на Корона служител на мястото ѝ казал, че жена е ритала оставените от фенове свещи, след което парче от счупена свещ е било използвано за надраскването на звездата. Тези подробности обаче са свидетелски разказ и към момента няма официално потвърждение кой е извършителят.

Представителят на Холивудската търговска камара Ана Мартинес потвърди, че по звездата са забелязани множество драскотини. Паметният знак така или иначе е бил планиран за ремонт заради по-стари пукнатини и следи от атмосферните условия. Работата е била организирана още преди акта на вандализъм.

Звездата ще бъде заменена с нова

След посегателството Hollywood Historic Trust, организацията, която се грижи за поддръжката на звездите по Алеята на славата, обяви, че знакът на Доли Партън ще бъде заменен.

Новата звезда трябва да бъде готова и достъпна за почитателите в петък, 4 септември. От Hollywood Historic Trust и Hollywood Chamber of Commerce заявиха, че по този начин искат да почетат наследството на една от най-обичаните фигури в американската музика.

Звездата се превърна в мемориал след смъртта ѝ

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст. Новината предизвика вълна от реакции в САЩ и по света, а хиляди нейни почитатели отдадоха почит на певицата, автор на песни, актриса и филантроп.

Особено много хора се събраха край звездата ѝ на Hollywood Boulevard. Именно там през последните дни бяха оставени цветя, свещи и послания. Преди започването на ремонта те са били премахнати, за да могат специалистите да работят по паметния знак.

Доли Партън получава своята индивидуална звезда на Холивудската алея на славата през 1984 г. По-късно тя е удостоена и с обща звезда заедно с Емилу Харис и Линда Ронстад за музикалното им партньорство в проекта „Trio“.

Посегателството върху звездата идва в момент, когато фенове по целия свят продължават да отдават почит на изпълнителката на емблематични песни като „Jolene“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“.