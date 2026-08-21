Изведоха DARA с полицейски кордон след концерта на празника на Варна (ВИДЕО)

Кадри, на които победителката на „Евровизия“ DARA е изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна на 15 август, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че певицата е била задържана или че се е случил извънреден инцидент, предава Нова телевизия.
Авторката на видеото Росица Тонева обаче разказа в „Здравей, България“, че видяното на кадрите няма общо с подобни твърдения. По думите ѝ около DARA е имало толкова много деца и родители, които искали снимка с нея, че полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното ѝ извеждане от мястото. „Имаше страшно много дечица. Това не бяха някакви хора, които крещят или правят нещо нередно. Имаше деца и майки, които просто искаха снимка с тяхната любима певица“, обясни Тонева.
Тя допълни, че според нея предприетите мерки са били решение на организаторите заради големия интерес към DARA след края на концерта. „Аз съм сигурна, че всичко това е организирано от организаторите, не от самата DARA“, каза тя.
Росица Тонева обясни, че първоначално е публикувала клипа единствено като спомен за дъщеря си, която е голям почитател на певицата. „Исках просто да запечатам един красив спомен за дъщеря ми. Тя много обича DARA и искаше да се снима с нея. Нямаше възможност за снимка и аз заснех този клип“, разказа Тонева.
По думите ѝ впоследствие видеото неочаквано набрало голяма популярност и започнало да се разпространява с различни интерпретации. „Не съм го качила, за да показвам дали DARA е звезда или не. Не съм искала и да предизвиквам негативизъм към нея. Аз самата я харесвам страшно много“, подчерта авторката на кадрите пред телевизията.
Росица Тонева заяви, че голяма част от коментарите в интернет не отговарят на това, което действително е видяла на място. Според разказа ѝ не е имало задържане или извънредна ситуация, а полицейското присъствие е било свързано с необходимостта певицата да бъде изведена през множеството фенове след края на празничния концерт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9
10:04 21.08.2026
2 Пич
Страх я е, тълпата да не я разкъса от любов....
А ма, Ей.......!!!
10:05 21.08.2026
3 Защо пак полицията
За всяка пандела ли ще ми харчат парите? Моите! Вашите! На всички нас!
Коментиран от #13
10:06 21.08.2026
4 Ьжкклл
Пишете на български!
Майка ви дали ви е учила на латински!?
Коментиран от #29
10:06 21.08.2026
5 Тука е така
Идол Дара!
Коментиран от #34
10:07 21.08.2026
6 Георги
10:07 21.08.2026
7 Зеления
Коментиран от #15
10:07 21.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а история❗
История за нещо което се случи преди....
седмица❗
Празникът на Варна беше на 15-ти❗
10:07 21.08.2026
9 Мега простотия!
До коментар #1 от "Гост":Чиста форма на държава в упадък!
10:07 21.08.2026
10 Ташо
10:08 21.08.2026
11 Честита
10:08 21.08.2026
12 Трол
10:09 21.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Защо пак полицията":Не бъркай нещата, не тя си е организирала охраната!
А това, че си беше изплашена си личеше и в нейния поглед❗
Коментиран от #18, #20, #27
10:10 21.08.2026
14 Ти си
Коментиран от #39
10:12 21.08.2026
15 а защо
До коментар #7 от "Зеления":името й да е на български? Името на песента не е на български, песента не е на български, тези, които са написали песента и участващи в хореографията не са българи. Кое му е българското на тази песен?
Коментиран от #19, #22
10:12 21.08.2026
16 Обикн. читателка
10:12 21.08.2026
17 Истината
10:13 21.08.2026
18 оня с коня
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Уважавам коментарите ти но в случая не си прав.
Следващия път да си наеме охрана!
10:14 21.08.2026
19 оня с коня
До коментар #15 от "а защо":Самата изпълнителка не е българка а само с българско гражданство
10:17 21.08.2026
20 Про стачка
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е тя така си гледа постоянно като уплашена, като изненадана или прави физиономии като надуваема кукла за самотни мъже.
Коментиран от #24
10:17 21.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Луд Скайуокър
До коментар #15 от "а защо":Сашееее ама много си задръствания бе Саше
10:19 21.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хамлет
До коментар #20 от "Про стачка":Защо "като" ?
10:20 21.08.2026
25 Нечувана простотия
Няма ли си общинска охрана?
Бясна съм!
10:21 21.08.2026
26 Фен
10:22 21.08.2026
27 Верно е че си Хой
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нищо не си разбрал!
Коментиран от #38
10:26 21.08.2026
28 Някой си
10:27 21.08.2026
29 1488
До коментар #4 от "Ьжкклл":DARA е ЕТ, затуй на латиница
Коментиран от #31
10:28 21.08.2026
30 ха, ха
Коментиран от #32, #48
10:40 21.08.2026
31 Али Гатор
До коментар #29 от "1488":Е.Т. от едноименният филм ли ?
10:41 21.08.2026
32 Оди там Кеноби
До коментар #30 от "ха, ха":Ти рок неслушаш ли ?
10:43 21.08.2026
33 Aлфа Вълкът
Смях просто на нагласеното представление, ама пък може и наистина да има толкова прости лалета като ония сатанисто-нацисти.
Вече очаквам всичко да видя като чернокож рус китаец арабо-евреин.
10:49 21.08.2026
34 Промишленик
До коментар #5 от "Тука е така":«Певицата! Дара трябава да поздрави са успеха съгласно странните изисквание на ЕС, но заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, сатанинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.
Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение
Общото впечатление е строго отрицателно. Песента допринесе за оглупяване на народа.
10:49 21.08.2026
35 Толкова глупаци на едно място!
10:49 21.08.2026
36 Бишоп
Хора опомнете се. Станете човеци.
10:54 21.08.2026
37 Бай Иван
Коментиран от #40
10:57 21.08.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Верно е че си Хой":Верно е , че НИЩО НЕ РАЗБИРАШ, ама това не ти пречи да пишеш😀❗
Дори НЕ знаеш какво е значението на ника ми,
но явно само за член си мислиш❗
11:02 21.08.2026
39 т@пчо
До коментар #14 от "Ти си":търговска марка
11:05 21.08.2026
40 е бай ай ван
До коментар #37 от "Бай Иван":тебе за уфсъ ли тъ ползуват
11:06 21.08.2026
41 Мpъсник
11:06 21.08.2026
42 добро решение . уморена си тръгва
11:08 21.08.2026
43 Алооу
11:21 21.08.2026
44 Инкогнито
11:21 21.08.2026
45 Стига!
11:24 21.08.2026
46 Баш Майстора
11:30 21.08.2026
47 43 - и Алооу, Дарин фен
11:31 21.08.2026
48 Aлфа Вълкът
До коментар #30 от "ха, ха":Ако знаеш колко малоумни песни въртят по БГ Радио, завъртят старите 30-на песни за деня дето стават от началото на 2000-те и почнат с малоумщените, "мац пис пис" цункай ме по муцуната, аз не я разбрах котка ли беше, щот пееше и за куче.
Едно време Ваня Щерева пееше такива малоумни песни за апартаментчето и наема. Ако не платила наема нямала да има апартаментче 🤣.
Един пък опикан рапър се правеше на романтик – "нека те обичам без да съм в теб", "искам да се събуждаме двамата", "много те обичам дай да ти направя бебе".
Ама не беше баш тъй, по-тъпо беше, ама толкова тъпо, че не може да ми дойде на акъла.
11:31 21.08.2026
49 43 - и Алооу, Дарин фен
11:31 21.08.2026
50 Хааххх
11:50 21.08.2026