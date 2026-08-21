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Изведоха DARA с полицейски кордон след концерта на празника на Варна (ВИДЕО)

Изведоха DARA с полицейски кордон след концерта на празника на Варна (ВИДЕО)

21 Август, 2026 10:02 1 912 50

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  • празник на града-
  • варна

Огромният интерес към победителката в тазгодишната Евровизия е наложил помощта на полицаите

Изведоха DARA с полицейски кордон след концерта на празника на Варна (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кадри, на които победителката на „Евровизия“ DARA е изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна на 15 август, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че певицата е била задържана или че се е случил извънреден инцидент, предава Нова телевизия.

Авторката на видеото Росица Тонева обаче разказа в „Здравей, България“, че видяното на кадрите няма общо с подобни твърдения. По думите ѝ около DARA е имало толкова много деца и родители, които искали снимка с нея, че полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното ѝ извеждане от мястото. „Имаше страшно много дечица. Това не бяха някакви хора, които крещят или правят нещо нередно. Имаше деца и майки, които просто искаха снимка с тяхната любима певица“, обясни Тонева.

Тя допълни, че според нея предприетите мерки са били решение на организаторите заради големия интерес към DARA след края на концерта. „Аз съм сигурна, че всичко това е организирано от организаторите, не от самата DARA“, каза тя.

Росица Тонева обясни, че първоначално е публикувала клипа единствено като спомен за дъщеря си, която е голям почитател на певицата. „Исках просто да запечатам един красив спомен за дъщеря ми. Тя много обича DARA и искаше да се снима с нея. Нямаше възможност за снимка и аз заснех този клип“, разказа Тонева.

По думите ѝ впоследствие видеото неочаквано набрало голяма популярност и започнало да се разпространява с различни интерпретации. „Не съм го качила, за да показвам дали DARA е звезда или не. Не съм искала и да предизвиквам негативизъм към нея. Аз самата я харесвам страшно много“, подчерта авторката на кадрите пред телевизията.

Росица Тонева заяви, че голяма част от коментарите в интернет не отговарят на това, което действително е видяла на място. Според разказа ѝ не е имало задържане или извънредна ситуация, а полицейското присъствие е било свързано с необходимостта певицата да бъде изведена през множеството фенове след края на празничния концерт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 10 Отговор
    Вече е мега звезда, банга рангата.

    Коментиран от #9

    10:04 21.08.2026

  • 2 Пич

    27 5 Отговор
    Аоо......каква звиздъ.....
    Страх я е, тълпата да не я разкъса от любов....
    А ма, Ей.......!!!

    10:05 21.08.2026

  • 3 Защо пак полицията

    46 4 Отговор
    Коя е тази? Има охранителни фирми , колкото искаш! Да си плаща и ако трябва на ръце да я носят!
    За всяка пандела ли ще ми харчат парите? Моите! Вашите! На всички нас!

    Коментиран от #13

    10:06 21.08.2026

  • 4 Ьжкклл

    25 1 Отговор
    ДАРА!

    Пишете на български!
    Майка ви дали ви е учила на латински!?

    Коментиран от #29

    10:06 21.08.2026

  • 5 Тука е така

    29 1 Отговор
    България е бангаранга /хаос, безредие/.
    Идол Дара!

    Коментиран от #34

    10:07 21.08.2026

  • 6 Георги

    13 3 Отговор
    къде сте тръгнали да се снимате с дара?! Това да не е клуна на бургерджийницата? Има си ред, такса... Това да не ви е глория или камелия?!

    10:07 21.08.2026

  • 7 Зеления

    20 1 Отговор
    моля пишете Дара на български

    Коментиран от #15

    10:07 21.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Абе ФИТКА, това не е новина,
    а история❗
    История за нещо което се случи преди....
    седмица❗
    Празникът на Варна беше на 15-ти❗

    10:07 21.08.2026

  • 9 Мега простотия!

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Чиста форма на държава в упадък!

    10:07 21.08.2026

  • 10 Ташо

    14 1 Отговор
    Сън не съм спал , кой какъв хонопар е прибпал.

    10:08 21.08.2026

  • 11 Честита

    22 1 Отговор
    Честита мангарана...

    10:08 21.08.2026

  • 12 Трол

    14 2 Отговор
    Крайно време е да й се осигури охрана от НСО.

    10:09 21.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Защо пак полицията":

    Не бъркай нещата, не тя си е организирала охраната!
    А това, че си беше изплашена си личеше и в нейния поглед❗

    Коментиран от #18, #20, #27

    10:10 21.08.2026

  • 14 Ти си

    20 1 Отговор
    Някой може ли да ми обясни защо у нас името и се изписва постоянно на латиница и то с главни букви ........

    Коментиран от #39

    10:12 21.08.2026

  • 15 а защо

    18 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    името й да е на български? Името на песента не е на български, песента не е на български, тези, които са написали песента и участващи в хореографията не са българи. Кое му е българското на тази песен?

    Коментиран от #19, #22

    10:12 21.08.2026

  • 16 Обикн. читателка

    22 1 Отговор
    Г-н министър,полицаите охраняващи това разглезено вече чучело,са били необходими в този час на места където им се е налагало присъствието и участието.Издигаме нещо в небесата,което трябва да си е на земята при нормалните,при обикновените българи.

    10:12 21.08.2026

  • 17 Истината

    16 1 Отговор
    А, на бас, че тия дечица не знаят и една песен на тази. Водят ги като стадо овце срещу заплащане. Така се плаща и на оплаквачи за гробища. Западни ценности.

    10:13 21.08.2026

  • 18 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Уважавам коментарите ти но в случая не си прав.
    Следващия път да си наеме охрана!

    10:14 21.08.2026

  • 19 оня с коня

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "а защо":

    Самата изпълнителка не е българка а само с българско гражданство

    10:17 21.08.2026

  • 20 Про стачка

    20 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е тя така си гледа постоянно като уплашена, като изненадана или прави физиономии като надуваема кукла за самотни мъже.

    Коментиран от #24

    10:17 21.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Луд Скайуокър

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "а защо":

    Сашееее ама много си задръствания бе Саше

    10:19 21.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хамлет

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Про стачка":

    Защо "като" ?

    10:20 21.08.2026

  • 25 Нечувана простотия

    14 3 Отговор
    Дерменджиев да даде обяснение на какво основание с държавни средства охранява тази жена?
    Няма ли си общинска охрана?
    Бясна съм!

    10:21 21.08.2026

  • 26 Фен

    1 0 Отговор
    ΔΑΡΑ е... опасна.😎

    10:22 21.08.2026

  • 27 Верно е че си Хой

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нищо не си разбрал!

    Коментиран от #38

    10:26 21.08.2026

  • 28 Някой си

    4 0 Отговор
    Много ниско ниво на материала!

    10:27 21.08.2026

  • 29 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ьжкклл":

    DARA е ЕТ, затуй на латиница

    Коментиран от #31

    10:28 21.08.2026

  • 30 ха, ха

    6 0 Отговор
    Имаше една песничка на Джанго Зе - Луди Жаби, перефразирам на Луди бг. майки - как може да възпитавате дечицата си с тази простотия Бангаранга, за чалгарките бг. майки пък да не говорим. Искате да израстват изгубени поколения ли? Най-читавото в България е българския фолклор и операта.Всичко друго е кич и падение с малки изключения.

    Коментиран от #32, #48

    10:40 21.08.2026

  • 31 Али Гатор

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "1488":

    Е.Т. от едноименният филм ли ?

    10:41 21.08.2026

  • 32 Оди там Кеноби

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ха, ха":

    Ти рок неслушаш ли ?

    10:43 21.08.2026

  • 33 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    40 кресливи лалета и 10 полицая???
    Смях просто на нагласеното представление, ама пък може и наистина да има толкова прости лалета като ония сатанисто-нацисти.
    Вече очаквам всичко да видя като чернокож рус китаец арабо-евреин.

    10:49 21.08.2026

  • 34 Промишленик

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тука е така":

    «Певицата! Дара трябава да поздрави са успеха съгласно странните изисквание на ЕС, но заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, сатанинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.

    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение

    Общото впечатление е строго отрицателно. Песента допринесе за оглупяване на народа.

    10:49 21.08.2026

  • 35 Толкова глупаци на едно място!

    2 1 Отговор
    Поздравления!

    10:49 21.08.2026

  • 36 Бишоп

    3 0 Отговор
    Слава богу тази сатанинска пошлост като конкурсът е далеч от София, някъде в периферията на БГ.Теренът около концертана зала се изравнява. По важно е, че хоратта с изравнени (ох, извинявайте - полирани) моз-ъци харесват музика от рода, дето се промотира от Евр-осъюза. Да-ра пее "песен" без мелодия и ритъм даже.
    Хора опомнете се. Станете човеци.

    10:54 21.08.2026

  • 37 Бай Иван

    2 0 Отговор
    Липсват ми новините от украИна за дежурно удареното детско отделение и родилния дом ( те са безкрайни удрят ги през седмица) А тази Dara е като гумена кукла за удоволствия с тази постоянно отворена уста като в очакване да лапне нещо. А с този поглед е като умствено изостанала, като цяло е кръгла нула търсеща камери и внимание!

    Коментиран от #40

    10:57 21.08.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Верно е че си Хой":

    Верно е , че НИЩО НЕ РАЗБИРАШ, ама това не ти пречи да пишеш😀❗
    Дори НЕ знаеш какво е значението на ника ми,
    но явно само за член си мислиш❗

    11:02 21.08.2026

  • 39 т@пчо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ти си":

    търговска марка

    11:05 21.08.2026

  • 40 е бай ай ван

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Иван":

    тебе за уфсъ ли тъ ползуват

    11:06 21.08.2026

  • 41 Мpъсник

    0 0 Отговор
    Айде и тази ако може да се надруса като кака ви Хейдън и да закриваме седянката.

    11:06 21.08.2026

  • 42 добро решение . уморена си тръгва

    0 0 Отговор
    и да и направят място и да я откарат . доколкото ми е известно и при певиците с големи концерти се прави . при продължително пътуване също . Ора ако е решила за 3 месеца да прави 12 концерта в 4 държави все с по 120 000 публика се ангажират и телевизионни канали, полицейски сили . няма омраза или тероризам . и при Ларсан е подобно . Пери по не ползва полицейска помощ . или остават шерифите извън кадър . важен е текста на песента да не е с думи изразяващи омраза . иначе публиката се ядосва . инцидента с пери беше лош . и с щуреца .

    11:08 21.08.2026

  • 43 Алооу

    0 0 Отговор
    Списвачите защо толкова злодеете по момичето ,,С злоба завист и про100 тия я заливате постоянно

    11:21 21.08.2026

  • 44 Инкогнито

    0 0 Отговор
    Един чувал на главата и готово. Много се правят на важни от полицията.

    11:21 21.08.2026

  • 45 Стига!

    0 0 Отговор
    Стига с тая Дара! Добре, разбрахме, спечелила е "Евровиизя"! Е, и? А колко наши даровити и талантливи деца печелят конкурси по целия свят по математика, физика, информатика, химия и пр.?! Колко наши лекари с вълшебни ръце са спасили човешки животи? Защо не ес шуми за тях? Че къде може да се мери високият интелект и акъл на един български ученик, спечелил златен медал по математика, например в Щатите или Япония с акъла ан Дара?! Къде може да се мерят силно изрязаинте й гащи, дето и оная работа й се вижда?! Кълчи се и се чекне като разпрана, за да се прави на още по-интересна! Стига с тази чалгаджийка, писна ни! Само че, доката мърда, калкото и да се чекне, да се прави на примат и да се лигави, никога няма да стигне Лиил Иванова или Мими Иванова! Никога! Так че, да е малко по-обрана и по-скромна! Защото освен смешина, вече става и жалка! Язък й за "Евровиизяат"! Пък и догодина никой вече няма да се сеща за нея!

    11:24 21.08.2026

  • 46 Баш Майстора

    0 1 Отговор
    Някой тийн фен на райски газ ...може и да О бара дара ...

    11:30 21.08.2026

  • 47 43 - и Алооу, Дарин фен

    0 0 Отговор
    Инетресно, всички азщитници ан певачката, жива и здрава да е, са енграмотни! Също като нея! Абе, "Алооу" предлогът %с"се пише "със", когато слредващата дума започва със "с" или"з"! Ти за лимонада ли си бил в часовете по граматика бе, "Авооу"? Никаква злоба и завист няма към победителката в "Евровизия"! Има негодование, протест и дори отвращения от прекаленато й натрапване! Което, впрочем, в повечето случаи е просташко и неграмотно написано! Като твоята "защитна реч"!

    11:31 21.08.2026

  • 48 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ха, ха":

    Ако знаеш колко малоумни песни въртят по БГ Радио, завъртят старите 30-на песни за деня дето стават от началото на 2000-те и почнат с малоумщените, "мац пис пис" цункай ме по муцуната, аз не я разбрах котка ли беше, щот пееше и за куче.
    Едно време Ваня Щерева пееше такива малоумни песни за апартаментчето и наема. Ако не платила наема нямала да има апартаментче 🤣.
    Един пък опикан рапър се правеше на романтик – "нека те обичам без да съм в теб", "искам да се събуждаме двамата", "много те обичам дай да ти направя бебе".
    Ама не беше баш тъй, по-тъпо беше, ама толкова тъпо, че не може да ми дойде на акъла.

    11:31 21.08.2026

  • 49 43 - и Алооу, Дарин фен

    0 0 Отговор
    Инетресно, всички азщитници ан певачката, жива и здрава да е, са енграмотни! Също като нея! Абе, "Алооу" предлогът %с"се пише "със", когато слредващата дума започва със "с" или"з"! Ти за лимонада ли си бил в часовете по граматика бе, "Авооу"? Никаква злоба и завист няма към победителката в "Евровизия"! Има негодование, протест и дори отвращения от прекаленато й натрапване! Което, впрочем, в повечето случаи е просташко и неграмотно написано! Като твоята "защитна реч"!

    11:31 21.08.2026

  • 50 Хааххх

    0 0 Отговор
    Искали да я ебвнат,нали затова ни я показвате по цял ден в неприличен вид

    11:50 21.08.2026